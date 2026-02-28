Öt dolog, ami a testeddel történik az öregedéskor, így vedd fel a harcot

Az öregedés a testünket és az elménket is befolyásolja, megváltoztatja, ezek pedig hatással lesznek az életminőségünkre. Az orvosok most pedig felhívják arra a figyelmet, hogy a felkészüléssel hatalmas különbségeket tudunk elérni.
Az öregedés nem csak a ráncok és az ősz hajszálak megjelenését eredményezi, hanem a testben több tucatnyi változást is magával hoz. És minél előbb tudsz ezekről a változásokról, annál nagyobb esélyed van arra, hogy megőrizd az egészségedet idős korban is. Ezek a változások hatással lehetnek a testsúlyra, a szexuális egészségre, a húgyhólyagra és a húgyutakra, és természetesen a szívünk egészségét is érinti.
Abban az esetben, ha valaki dohányzik és nem igazán sportol vagy mozog eleget, akkor hamar rájöhet arra, hogy a cigaretta elhagyása és a rendszeres mozgás a leggyakoribb megoldás arra, hogy rendezzük az egészségügyi problémákat, legfőképpen, ha egy új életszakaszba lépünk, jelenesetben az öregedés életszakaszába. Mindez természetesen az alkoholra is értendő, így ajánlott letenni vagy lecsökkenteni, ha egészségesebb időskorra vágyunk.
Most pedig vessünk egy pillantást arra, hogy a szakértők mit tartanak az öregedési folyamat természetes részének, és mit tehetünk ellene, mielőtt még túl késő lenne.
Először is, az artériák az öregedéssel merevebbé válhatnak. Ez extra terhelést jelent a szívizom számára, mivel megkeményedett erekben kell pumpálnia a vért. A Mayo Klinika szakértő úgy vélik, hogy a nyugalmi pulzusszám az öregedés ellenére változatlan marad, és fizikai aktivitás során sem emelkedik meg annyira, mint ahogyan fiatalabb életkorban. Ezek a változások növelik a magas vérnyomás és más, a szívvel és az erekkel kapcsolatos betegségek kockázatát.
De nem kell aggódni, hiszen vannak megoldások, amelyekkel javíthatóak a szív egészségének állapota. A szakértők azt javasolják, hogy több testmozgást építsünk be a napi rutinunkba, és hetente legalább 150 perc fizikai aktivitást végezzünk, legyen szó bármilyen mozgási formáról, a lényeg, hogy számunkra kényelmes legyen.
Az egészséges táplálkozás és az egészséges testsúly fenntartása szintén fontos szempontok, amelyeket figyelembe kell venni a szív egészségét illetően. Zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, magas rosttartalmú ételek és sovány fehérjeforrások alakította étrend a legmegfelelőbb, de ez bármely életkorban fontos. A gyümölcsök és zöldségek esetében nem szabad megfeledkezni a napi öt adagról, amelyre mindennap törekedni kellene.
A dohányzás és a stressz olyan jelentős kockázati tényezők, amelyek károsíthatják a szív egészségét, ezért érdemes megpróbálni leszokni a dohányzásról, valamint kipróbálni a meditációt, a beszélgetéses terápiát és más tudatosságot fejlesztő technikákat. Az alvás tekintetében éjszakánként 7-9 óra alvás lenne a legmegfelelőbb. És természetesen az is javasolt, hogy figyelemmel tartsunk minden más betegséget is, például a magas koleszterinszintet, magas vérnyomást, valamint a cukorbetegséget.
Hólyagunk rugalmassága az életkor előrehaladtával csökkenhet, ez pedig gyakoribb vizeléshez vezet. A hólyagizmok és a medencefenékizmok gyengülése megnehezítheti a hólyag teljes kiürítését, a hólyag kontrolljának elvesztéséhez vezethet, azaz vizeletinkontinenciát okozhat. A megnagyobbodott vagy gyulladt prosztata szintén okozhat problémákat a hólyag kiürítésével.
Az inkontinenciában szerepet játszó egyéb tényezők közé tartozik a túlsúly, a cukorbetegség okozta idegkárosodás, bizonyos gyógyszerek szedése, valamint a koffein vagy alkohol fogyasztása.
Az egészséges testsúly fenntartása is rendkívül fontos, valamint azoknak az ételeknek a korlátozása, amelyek irritálhatják a hólyagot és súlyosbíthatják az inkontinenciát, ideértve a koffeint, a savas ételeket, az alkoholt és a szénsavas italokat. Érdemes megpróbálni megelőzni a székrekedést is, több rostot fogyasztva, mivel ez hatással lehet a hólyagra.
Ahogy halad előre az idő, egyre gyakrabban fordulhat elő, hogy eltévesztünk dolgokat, például valaminek nem találjuk a helyét, nem jegyzünk meg információkat. Itt is megnyugtatunk mindenkit, erre is van megoldás. A testmozgás elengedhetetlen, mivel a fizikai aktivitás segít megelőzni a depressziót és a stresszt is, amelyek hatással lehetnek a memóriádra.
Az egészséges étrend is támogatja az agy működését, különösen, ha gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát és alacsony zsírtartalmú fehérjeforrásokat, például halat, sovány húst és bőr nélküli baromfit fogyasztunk. A túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás ebben az esetben sem ajánlott.
Egyes, a szívbetegségek kockázatát növelő állapotok összefüggésbe hozhatók a gondolkodási képességek romlásának nagyobb esélyével, ezért fontos odafigyelni a szívre és az erekre hatással lévő állapotokra, például a magas vérnyomásra, a magas koleszterinszintre és a cukorbetegségre. A mentális aktivitás és a társas élet fenntartása elengedhetetlen, ezért érdemes új hobbit kipróbálni, olvasni, szókereső játékokat játszani, tanfolyamokra járni, és nem elhanyagolni a társas életet, a barátokkal és a családdal való időtöltést.
Az anyagcsere az életkor előrehaladtával lelassul, ami azt jelenti, hogyha kevesebb az fizikai aktivitás, viszont az étkezés ugyanaz marad, akkor nagy a valószínűsége a súlygyarapodásnak. A szakértők azt tanácsolják, hogy tartsuk be egészséges étrendet, korlátozzuk a cukor és a telített zsírtartalmú ételek fogyasztását, és próbáljuk meg a mozgást beiktatni a napi rutinba.
Az öregkor hatással lehet a szexuális igényeinkre és teljesítményünkre, attól függően, hogy szedünk-e bizonyos gyógyszereket, illetve szenvedünk-e olyan betegségekben, amelyek hüvelyszárazságot okozhatnak, ami fájdalmas szexhez vezet, vagy megnehezítheti az erekciót. Ilyenkor fontos az őszinteség a partnerünkkel, és érdemes kipróbálni különböző típusú intimitást vagy szexuális gyakorlatokat. A rendszeres testmozgás szintén elősegíti a jó szexuális egészséget. - olvasható az Unilad cikkében.
