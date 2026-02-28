Öt dolog, ami a testeddel történik az öregedéskor, így vedd fel a harcot

Az öregedés a testünket és az elménket is befolyásolja, megváltoztatja, ezek pedig hatással lesznek az életminőségünkre. Az orvosok most pedig felhívják arra a figyelmet, hogy a felkészüléssel hatalmas különbségeket tudunk elérni.

Az öregedés sokak számára ijesztő lehet, és a testünket ért változások is ugyanennyire rémisztő lehet

Fotó: 123RF

Az öregedés miatt jobban oda kell figyelnünk az egészségünkre

Az öregedés nem csak a ráncok és az ősz hajszálak megjelenését eredményezi, hanem a testben több tucatnyi változást is magával hoz. És minél előbb tudsz ezekről a változásokról, annál nagyobb esélyed van arra, hogy megőrizd az egészségedet idős korban is. Ezek a változások hatással lehetnek a testsúlyra, a szexuális egészségre, a húgyhólyagra és a húgyutakra, és természetesen a szívünk egészségét is érinti.

Abban az esetben, ha valaki dohányzik és nem igazán sportol vagy mozog eleget, akkor hamar rájöhet arra, hogy a cigaretta elhagyása és a rendszeres mozgás a leggyakoribb megoldás arra, hogy rendezzük az egészségügyi problémákat, legfőképpen, ha egy új életszakaszba lépünk, jelenesetben az öregedés életszakaszába. Mindez természetesen az alkoholra is értendő, így ajánlott letenni vagy lecsökkenteni, ha egészségesebb időskorra vágyunk.

Most pedig vessünk egy pillantást arra, hogy a szakértők mit tartanak az öregedési folyamat természetes részének, és mit tehetünk ellene, mielőtt még túl késő lenne.

Szív és erek

Először is, az artériák az öregedéssel merevebbé válhatnak. Ez extra terhelést jelent a szívizom számára, mivel megkeményedett erekben kell pumpálnia a vért. A Mayo Klinika szakértő úgy vélik, hogy a nyugalmi pulzusszám az öregedés ellenére változatlan marad, és fizikai aktivitás során sem emelkedik meg annyira, mint ahogyan fiatalabb életkorban. Ezek a változások növelik a magas vérnyomás és más, a szívvel és az erekkel kapcsolatos betegségek kockázatát.

De nem kell aggódni, hiszen vannak megoldások, amelyekkel javíthatóak a szív egészségének állapota. A szakértők azt javasolják, hogy több testmozgást építsünk be a napi rutinunkba, és hetente legalább 150 perc fizikai aktivitást végezzünk, legyen szó bármilyen mozgási formáról, a lényeg, hogy számunkra kényelmes legyen.