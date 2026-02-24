Új női életmódtrend hódít: a cycle syncing mindent átírhat

A cycle syncing egyre több nő életében jelenik meg: sokan a menstruációs ciklusukhoz igazítják az edzést, a munkát és a napi ritmust.

A trend szerint a hormonális változások többek között a munkateljesítményre is hatással lehetnek.

Megmutatjuk, mit lehet biztosan tudni a menstruációs ciklus és az életmódbeli tényezők kapcsolatáról.

A TikTokon, podcastokban és életmódblogokon egymást követik a különböző életmódbeli tanácsok: mikor edzél keményen, mikor tartsd a nagy prezentációdat, és mikor engedj meg magadnak egy lustálkodós Netflix-estét. A cycle syncing mögött az az egyszerű gondolat áll, hogy a hormonális ritmusunk alapvetően befolyásolja, hogyan érezzük magunkat, és ezt nem elnyomni kellene, hanem kihasználni. De vajon ez csak egy újabb közösségi médiás trend, vagy egy tényleg működő új életfilozófia?

Egyre több nő szervezi az életét az úgynevezett cycle syncing szerint, vagyis a menstruációs ciklusához igazodva.

Fotó: 123rf.com

Cycle syncing – avagy igazítsd az életed a ciklusodhoz

A cycle syncing koncepciója a menstruációs ciklust négy fázisra bontja – menstruációs, follikuláris, ovulációs és luteális szakaszra –, és mindegyikhez más-más aktivitást, étrendet, sőt munkastílust javasol. A menzesz idején például pihenő jóga és visszavonulás, az ovuláció körül intenzív edzések és fontos meetingek ajánlottak. Logikusan hangzik, nem igaz?

Jelenleg ugyanakkor nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az edzések menstruációs ciklushoz igazított periodizálása általánosan javítaná a sportteljesítményt, ahogyan arra sincs, hogy az erőnléti vagy állóképességet javító edzés hatékonyabb lenne a ciklus különféle szakaszaiban.

A hormonális fázisok és a kognitív teljesítmény között sem mutatható ki megbízható, következetes kapcsolat: a gondolkodási sebességben és pontosságban nem látszanak stabil különbségek az egyes szakaszok között. A cycle syncing tehát egyéni tapasztalatokon alapuló irányzat, nem pedig kőbe vésett orvosi dogma.

A menzesz és a munka: ez már nagyon is valós

Ha valami igazán meglepő ebben az egészben, az a menstruációs ciklusok különféle hatásai a munkahelyi aktivitásra. A nők közel fele számolt már be arról, hogy a menstruációhoz köthető tünetek miatt kénytelen volt otthon maradni, átlagosan évente közel hat napot.