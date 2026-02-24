Új női életmódtrend hódít: a cycle syncing mindent átírhat

A TikTokon, podcastokban és életmódblogokon egymást követik a különböző életmódbeli tanácsok: mikor edzél keményen, mikor tartsd a nagy prezentációdat, és mikor engedj meg magadnak egy lustálkodós Netflix-estét. A cycle syncing mögött az az egyszerű gondolat áll, hogy a hormonális ritmusunk alapvetően befolyásolja, hogyan érezzük magunkat, és ezt nem elnyomni kellene, hanem kihasználni. De vajon ez csak egy újabb közösségi médiás trend, vagy egy tényleg működő új életfilozófia?
A cycle syncing koncepciója a menstruációs ciklust négy fázisra bontja – menstruációs, follikuláris, ovulációs és luteális szakaszra –, és mindegyikhez más-más aktivitást, étrendet, sőt munkastílust javasol. A menzesz idején például pihenő jóga és visszavonulás, az ovuláció körül intenzív edzések és fontos meetingek ajánlottak. Logikusan hangzik, nem igaz?
Jelenleg ugyanakkor nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az edzések menstruációs ciklushoz igazított periodizálása általánosan javítaná a sportteljesítményt, ahogyan arra sincs, hogy az erőnléti vagy állóképességet javító edzés hatékonyabb lenne a ciklus különféle szakaszaiban.
A hormonális fázisok és a kognitív teljesítmény között sem mutatható ki megbízható, következetes kapcsolat: a gondolkodási sebességben és pontosságban nem látszanak stabil különbségek az egyes szakaszok között. A cycle syncing tehát egyéni tapasztalatokon alapuló irányzat, nem pedig kőbe vésett orvosi dogma.
Ha valami igazán meglepő ebben az egészben, az a menstruációs ciklusok különféle hatásai a munkahelyi aktivitásra. A nők közel fele számolt már be arról, hogy a menstruációhoz köthető tünetek miatt kénytelen volt otthon maradni, átlagosan évente közel hat napot.
A kimaradás még nem okozna számottevő problémát, sokkal nagyobb a kár akkor, ha a nő súlyos tünetek mellett is bemegy dolgozni, ám a fájdalom, a fáradtság és a hangulatingadozás miatt képtelen rendesen teljesíteni. Ezt presenteeism-nek, magyarul jelenléti munkavégzésnek nevezik, amikor a nő testben jelen van, lélekben és teljesítményben viszont nincs. Ez a fajta láthatatlan kiesés a produktivitásra nézve nagyobb károkat okoz, mint a hiányzás.
A cycle syncing ma már messze több, mint egy internetes divathullám. Sok nő számára ez egy konkrét eszköz arra, hogy jobban megismerje a saját testét, tudatosabban figyelje az energiaszintjét, és ne harcoljon folyamatosan a hormonjaival, hanem együttműködjön velük.
A kérdés, hogy a ciklushoz igazított életmód mindenkinél működik-e? Ami biztos: a menstruációs ciklus hatással van a közérzetre és a teljesítményre, ezt pedig kutatások is alátámasztják.
