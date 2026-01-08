Sok nőnél túl későn derül ki: ez a rák halálos az esetek felében

A petefészekrák gyakran már előrehaladott stádiumban derül ki, mert sokáig nem okoz tüneteket.

A statisztikák szerint az érintett nők körülbelül fele meghal a diagnózist követő 5 évben.

A korai felismerés és egyes életmódbeli kockázatok csökkentése életet menthet.

Nem véletlen, hogy a petefészekrákot sokszor „csendes gyilkosként” emlegetik. Hosszú ideig nem okoz jellegzetes tüneteket, vagy csak olyan panaszokat, amelyek könnyen összetéveszthetők ártalmatlan emésztőrendszeri problémákkal. Mire diagnosztizálják, a betegség már sok esetben továbbterjedt.

A petefészekrák tünetei gyakran összetéveszthetők emésztési problémákkal.

Fotó: 123RF

Miért különösen nehéz a petefészekrák kezelése?

A petefészekrák esetén az egyik legnagyobb probléma, hogy az esetek többségében előrehaladott állapotban diagnosztizálják. A kezdeti kezelések gyakran hatékonyak, ám a betegek jelentős részénél idővel kiújul a betegség. Ilyenkor előfordulhat, hogy a daganat ellenállóvá válik a korábban alkalmazott kemoterápiával szemben, ami beszűkíti a további terápiás lehetőségeket. Az utóbbi időben ugyanakkor új kezelési irányok is megjelentek, amelyek bizonyos betegcsoportok számára új esélyeket jelenthetnek, különösen akkor, ha a daganat már nem reagál a hagyományos terápiákra. Egy daganatos diagnózis gyakran erős szorongással, bizonytalansággal jár.

Egyre nagyobb szerep jut a pontos orvosi diagnosztikának

A petefészekrák kezelésében ma már nemcsak az számít, milyen gyógyszer áll rendelkezésre, hanem az is, hogy mennyire pontos a diagnózis. A genetikai vizsgálatok és egyes célzott laboratóriumi mérések segíthetnek abban, hogy a kezelés jobban igazodjon a daganat biológiai sajátosságaihoz. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a betegek biztonságérzetét is növeli, ha tisztában vannak a lehetőségeikkel, és aktívan részt vehetnek a döntésekben. Ezért egyre inkább az a szemlélet erősödik, hogy a szükséges vizsgálatokat már a kezelés elején érdemes elvégezni, így személyre szabottabb terápia állítható össze.

Megelőzhető a petefészekrák?

Érdemes tisztában lenni a családi kórtörténettel, mert ez segít felmérni az egyéni kockázatot. Az ilyen információkat fontos megosztani a nőgyógyásszal, ahogy a rendszeres nőgyógyászati ellenőrzéseket is érdemes elvégeztetni. Mivel a betegség pontos okai nem ismertek, célzott megelőzési módszer sincs. Ha azonban a családban több érintett is volt, genetikai vizsgálattal kimutathatók azok az örökletes tényezők, amelyek jelentősen növelik a kockázatot, például a BRCA1- és BRCA2-génmutációk vagy a Lynch-szindróma.

Amit viszont tehetünk, az az életmódbeli kockázatok csökkentése. Az egészséges testsúly megtartása, a dohányzás és az alkoholfogyasztás kerülése, valamint a rendszeres nőgyógyászati szűrés mind hozzájárulhat ahhoz, hogy időben fény derüljön az esetleges problémákra.