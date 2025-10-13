Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Fontos, hogy tudd: komoly bajt is jelezhet a menstruációs vér színe

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 14:15
A ciklusod pontos nyomon követése elengedhetetlen az egészségtudatos életmódhoz. De azt is tudnod kell, hogy menstruációs vér színe mit jelezhet a testedről. Most segítünk, hogy mindig tudd, mit jelent, és mi a teendő azzal, amit a menzeszed alatt tapasztalsz.
Az, hogy a menstruációs vér színe változik a menzesz alatt, teljesen természetes. Nem kell pánikba esned. Széles skálán mozoghatnak a színek, a sötét vöröstől a világos rózsaszínig. De azt fontos tudnod, hogy melyik mit jelezhet, mert előfordulhat, hogy érdemes felkeresned egy egészségügyi szakembert.

Erről árulkodhat a menstruáció színe

Barna vér

Ez a szín gyakran a menzesz elején vagy végén jelentkezik, mivel az oka, hogy a vér lassabban tud csak kiürülni a szervezetből, és közben oxidálódik.

Gyakran tapasztalhatod, és önmagában nem ad okot az aggodalomra, de más indokok is meghúzódhatnak a hátterében:

  • Perimenopauza (az ösztrogénszint ingadozása miatt rendszertelen vérzést és a szín elváltozását is tapasztalhatsz)
  • PCOS (abban az esetben, ha az ovuláció elmaradásához vezet, a méhnyálkahártya nem megfelelően válik le, ami enyhe vagy teljesen kimaradt menstruációhoz vezethet, barnás pecsételő vérzéssel/folyással a menzeszek között)

Sötétpiros vér

Gyakran a menzesz végén fordul elő, és ébredés után tapasztalhatod, mivel a vér ilyenkor több időt tölt a méhben – a fekvő pozíciódnak köszönhetően – de még nem annyit, hogy oxidálódjon és bebarnuljon.

Élénkpiros vér

Főleg a menstruációs ciklus elején tapasztalhatod ezt a színt, mivel ez a friss vér színe, ami gyorsabban áramlik a testben.

Viszont más esetekben is előfordulhat. Például:

  • Fertőzések (nemi úton terjedő betegségek, amik pecsételő vérzéssel, kellemetlen szagú folyással, égő, viszkető érzéssel és fájdalmas együttléttel jelentkezhetnek)
  • Méhen belüli elváltozások (polipok, miómák vagy adenomyosis is okozhatja az erőteljes, élénkpiros vérzést, de utóbbi erős, fájdalmas menstruációval, fájdalmas behatolással és folyamatos kismedencei fájdalommal jelentkezik)

Rózsaszín vér

A menzesz elején vagy végén jelentkezik, ez a szín általában csak a méhnyakváladékkal hígított vérnek köszönhető. De összefüggésbe hozható még:

  • Az alacsony ösztrogénszinttel (perimenopauza vagy hormonális fogamzásgátlók hatására)
  • Az ovuláció alatt tapasztalt, rózsaszín pecsételés pedig, szintén a megemelkedett méhnyákfolyadéknak köszönhető, ami hígít ja a vért

Narancssárga vér

Ezt a színt is a vér és a méhnyakváladék keveredése okozza általában, de mást is jelezhet:

  • Implantációs vérzés (a terhesség korai szakaszában)
  • Fertőzések (bakteriális vagy nemi úton terjedő, más kellemetlen tünetekkel kísérve (szag, fájdalom)

Szürke vér

Érdemes azonnal orvoshoz fordulnod, ha fehéres vagy szürke színű vérzést tapasztalsz, mert szinte minden esetben fertőzésre utal. Lehet a bakteriális vaginózis jele is, amihez gyakran viszketés, fájdalom és láz is társul.

Fekete vér

Bár ijesztőnek tűnhet, de a fekete vér a menzesz alatt, általában – a barnához hasonlóan – a vér lassú kiürülésének köszönhető. Ezt is a menstruáció végén vagy elején tapasztalják a legtöbben.

Ritkább esetben előfordulhat, hogy a fekete menstruációs vérzés más miatt alakul ki:

  • A hüvelyben felejtett idegen test (például egy tampon, ami irritálja a hüvely nyálkahártyát, majd fertőzésekhez vezet). Ez sürgős orvosi beavatkozást igényel, különösen, ha szagok, láz és viszketés társul hozzá!
  • Fertőzések (bakteriális vagy nemi úton terjedő, más kellemetlen tünetekkel kísérve (szag, fájdalom)

Mikor fordulj orvoshoz?

Egy egészséges menstruáció is lehet különböző színű és állagú, de ha változásokat tapasztalsz, azt mindig érdemes megemlítened az egészségügyi szakembernek, aki kezel téged. Ilyen lehet például:

  • a hosszan tartó vagy nagyon erős menstruációs vérzés
  • a szabálytalan ciklus
  • a 24 napnál rövidebb vagy 38 napnál hosszabb ciklus
  • a több, mint 3 hónapja kimaradt menstruáció
  • a menzeszek között tapasztalt vérzés
  • vagy a szürke váladékozás is

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.    

