Téged is gyötör a januári lehangoltság? Nem véletlen, hiszen jön az év legszomorúbb napja

Az angolul Blue Monday névre keresztelt, magyarul főként szomorú hétfőnek nevezett „esemény” minden év januárjának harmadik hétfőjére esik. Habár több ésszerűnek tűnő körülmény is felsorolható, ami miatt ez a nap valóban az év legszomorúbb napja lehet, a megszületése mögött nem tudományos eredmények, hanem egy 2005-ös marketingfogás áll. A januári melankólia csúcsát azonban nem légből kapott módon, hanem számításokkal határozták meg.
Cliff Arnall pszichológus 2025-ben egy utazási iroda felkérésére kalkulálta ki, hogy melyik lehet az évnek az az időszaka, pontosabban konkrét napja, amikor az emberek vélhetően a lehető legszomorúbbak. Abban bíztak ugyanis, hogy ezen a napon magasabb lesz a napfényes tájakra való utazások lefoglalásának aránya, amihez csábító ajánlatokat is társított a cég.
A szakember pszichológus létére a matematikát hívta segítségül: figyelembe vette az időjárási körülményeket, az év eleji anyagi nehézségeket, az újévi fogadalmakat, melyek ekkorra már jó eséllyel megbuktak, valamint a lelkileg felemelő ünnepek távolságát. Egy furcsa képlet segítségével megkapta január harmadik hétfőjét, amelyet az év legszomorúbb napja névre keresztelt.
A brit pszichológus arra is kísérletet tett, hogy meghatározza az év legboldogabb napját. Ez természetesen nem lehet máskor, mint nyáron, azon belül is június harmadik péntekén, a napforduló, vagyis Szent Iván-éj környékén.
Vajon miért ennyire lehangoló a Blue Monday? Ha jobban belegondolunk, ezen a napon kellőképpen távol állunk az év végi szívet melengető eseményektől, ugyanakkor a felfrissülést és megújulást hozó tavaszi sugallatoktól is. Megrekedtünk a tél közepén, nincs mit várnunk, sorra gyűrjük a hétköznapi feladatokat, miközben a külvilág sem mutat kellemes képet: szürke és egyhangú az idő, korán sötétedik, és a természet is zord ruhát ölt. Sokan betegszünk le ebben a periódusban, a motiválatlanság is eluralkodhat rajtunk, a napfény hiánya pedig nemcsak testileg, hanem mentálisan is megviselhet.
A szezonális affektív zavar, röviden SAD a depresszió azon formája, amely az évszakok változásához köthető. Elsősorban az őszi-téli időszakban jelentkezik, amikor kevés napfényhez jutunk és felborul a cirkadián ritmusunk. Az átmeneti hangulatzavar általában néhány hónapig tart.
Akármennyire is tűnik helytállónak a Blue Monday létjogosultsága, érdemes fenntartásokkal kezelni az év legszomorúbb napját, hiszen a jelenség megszületése óta semmilyen tudományos magyarázat nem került napvilágra, amely valóban hitelt adna neki. Így a szomorú hétfő elméletet akárcsak 2005-ben, manapság is kétkedve kezelik a szakemberek, a pszichológusok éppen úgy, mint a matematikusok. Első számú érvük, hogy a depresszió és annak kialakulása egy folyamat, több tünet is jelezheti, éppen ezért nem kapcsolható össze egyetlen nappal vagy időponttal.
Mindezek ellenére abban mindenképpen egyetérthetünk, hogy bizonyos mértékben a január valóban a lehangoltság hónapja, amely a befelé fordulásról szól. Ha pedig így közelítjük meg a dolgot, könnyen elképzelhető, hogy valóban a hónap közepe táján érezzük a leglehangoltabbnak magunkat.
Évről évre egyre többeket, főként nőket érint a téli depresszió, amely ellen van megoldás! Többek között bizonyos ételekkel is szembeszállhatunk a lehangoló lelkiállapottal, ha pedig az sem segít, nézzünk utána, mit javasolnak a pszichológusok.
