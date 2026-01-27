10 mondat, ami megöli a férfi vadászösztönét

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
2026. január 27.
A férfiakban ösztönösen él a vadászösztön, ezért fontos, hogy hosszú távon is fenntartsuk a vonzalmat. Ha szeretnéd ébren tartani kedvesed vadászösztönét, ezeket a mondatokat inkább kerüld el!

Amikor elkezdődik egy szerelem, egyértelmű az állandó vágy, a lelkesedés egymás iránt. De ahogy az ismerkedésből kapcsolat lesz, a „vadászat” véget ér, ami azért lehet veszélyes, mert a legtöbb férfinak szüksége van arra, hogy hódíthasson. A Fanny magazin összegyűjtötte azokat a mondatokat, amelyek egy csapásra kioltják az erősebbik nemből a vadászösztönt.

Tartsd életben a vadászösztönt, és kerüld el a vitákat.
Ezek a kifejezések nemcsak megölik a vadászösztönt, de gyakran felesleges konfliktusok forrása is.
Fotó: 123RF

Ezek nem segítenek a férfi vadászösztön felkeltésében:
 

1.„Nem kell, én majd megcsinálom”

Az erős, független nő nagyon tiszteletreméltó, de ha mindig mindent egyedül intézünk, a férfi haszontalannak érzi magát. A vadászösztön miatt szeretne segíteni, megoldani, tenni valamit értünk. Hagyjuk, hogy néha hős lehessen, és boldog párkapcsolatunk lesz.

2. „Te sosem csinálod jól”

A legtöbb férfi nem bírja jól a kritikát. Ha állandóan azt hallja, hogy semmi sem jó, amit csinál, akkor elveszíti a motivációját. A férfiak elismerésből építkeznek, ha dicséretet kapnak és szeretetteli irányítást, akkor viszont örömmel teljesítenek.

3. „Mindegy”

Ez a szó a női kommunikációban gyakran fegyver, erős jelzés arra, hogy elégedetlenek vagyunk. A férfi viszont nem tud vele mit kezdeni. A „mindegy” számára zavart okoz, mert nem tudja, mi a baj, így viszont kijavítani sem tudja.

4. „Bezzeg a volt pasim...”

A hasonlítgatás a legbiztosabb módja a férfi vadászösztönének a kiirtására. Nem akar egy riválissal foglalkozni, csak azt akarja érezni, hogy ő az egyetlen. Ha a múlt árnyékában kell élnie, előbb-utóbb kimenekül a kapcsolatból.

5. „Most nincs időm rád”

Mindenkinek lehetnek elfoglalt napjai, de ha ez rendszeressé válik, a másik azt érzi: már nem fontos. A legtöbb férfi ilyenkor némán hátralép egyet és "új elfoglaltság" után néz.

Ha a vadászösztön eltűnik a kapcsolatból, az hűtlenséghez is vezethet.
Vigyázz, mert azzal is megölheted a vadászösztönt, ha soha nincs időd a párodra.
Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock

6. „Úgysem fogsz megváltozni.”

Ezzel a mondattal kirakjuk a pontot a történet végére. Minden ember fejlődni akar – de nem ott, ahol már eleve kudarcra ítélik. A férfi nem akar küzdeni ott, ahol a győzelem lehetetlennek tűnik. 

7. „Nem érdekel, legyen, ahogy akarod.”

A közöny a vágy ellentéte. Ez a mondat azt üzeni: „Nem számítasz.” A férfi számára viszont az érzelmi visszajelzés az, ami életben tartja a vadászt. Számára, ha nincs tét, nincs játék. Sokkal vonzóbbak leszünk, ha egy vita során igyekszünk kompromisszumot kötni.

8. „Miért így öltöztél fel?”

A gúny, még ha tréfának szánjuk is, mély sebet tud ejteni. A férfi is szeretne vonzóan öltözködni, és ha egy apró stílusbakit követ el, amire rosszul kommentálunk, gyorsan megsértődhet, és elveszti a késztetést, hogy imponáljon.

Adj öltözködési tippeket, így a vadászösztön is életben marad.
Ha bátorítás helyett gúnyolódsz az öltözködésén, azzal is kioltod a vadászösztönt.
Fotó: 123RF

9. „Ha szeretnél, tudnád mi a bajom”

Ez egyszerűen nem igaz, senki sem gondolatolvasó. A férfi logikával közelít a dolgokhoz, nem pedig sejtésekkel. Ha nem mondjuk ki, mi bánt minket, ő nem fogja kitalálni – csak elbizonytalanodik, ami később konfliktushoz vezet, és végül feladja a küzdést értünk, a kapcsolatért.

10. „Nem bízom benned”

A bizalmatlanság az egyik legnagyobb méreg a párkapcsolatban. A férfi nem tud hódítani, ha közben azt érzi, már el van ítélve, azaz vesztes pozícióban van. Ez a mondat nem arra ösztönzi, hogy küzdjön, hanem hogy azonnal feladja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
