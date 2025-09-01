A tudomány szerint ez tesz valakit igazán vonzóvá egy párkapcsolathoz – Vajon te vagy a főnyeremény neki?

Rengetek szingli szeretné tudni, hogy mi az, ami vonzóvá teszi őket mások számára egy komoly párkapcsolathoz. A szakértők ezért már évek óta keresik azt a titkos összetevőt, ami miatt valaki hosszú távra választ magának társat. Bár a romantikus filmek szerint a szerelem vak, azért a legtöbb esetben nyitott szemmel járunk.
A kutatók megnevezték azt az egyetlen tényezőt, ami szinte ellenállhatatlanná tesz a potenciális partner számára, ez pedig nem a személyiség, sem pedig a kinézet. Bár a közmondás úgy tartja, hogy a pénz nem boldogít, a szakértők azt állítják, hogy a magasabb jövedelmű, szingli felnőttek nagyobb valószínűséggel találnak rá a nagy Ő-re.
Az eredményeket a Journal of Marriage and Family nevű folyóiratban hozták nyilvánosságra, amelyek azt támasztották alá, hogy a bankszámlaegyenleg kívánatosabbá teheti valakit. Emellett arra is fény derült, hogy a nagyobb vagyonnal rendelkezők jobban készen álltak a randizásra és nagyobb eséllyel kutattak a megfelelő társ után, mint alacsonyabban kereső társaik.
A kanadai szakértők két hosszú távú kutatást végeztek, hogy elemezhessék, hogyan alakul a 25-35 év közöttiek párkapcsolati magatartása és jövedelme az idő múlásával. Mindkét tanulmány megerősítette, hogy a magasabb jövedelmű, szingli felnőttek nagyobb eséllyel érezték azt, hogy itt az ideje a komoly ismerkedésnek. Később pedig kiderült, hogy ezek az emberek szintén nagyobb valószínűséggel találtak párt maguknak.
Azt hiszem, a fiatalok racionális számításokat végeznek a bizonytalan gazdasági körülmények között
– emelte ki Geoff MacDonald professzor a Daily Mail Onlinenak és hozzátette, hogy a fiatalabb generáció tisztában vannak azzal, hogy nem fognak tudni élvezni egy párkapcsolatot, ha rengeteget dolgoznak és bizonytalan jövő elé néznek.
Johanna Peetz professzor, aki szintén részt vett a kutatásban, úgy véli, hogy a pénz és a kívánatosság közötti összefüggés az alapvető szükségletek kielégítésében rejlik.
Ez az összefüggés segít megérteni, hogy milyen feladatokkal vannak elfoglalva sok egyedülálló ember, és milyen feladatok köré szervezi az életét, például az anyagi biztonság szilárdabb megteremtése
– magyarázta Peetz.
Külön érdekesség, hogy a szakértők nem tudták alátámasztani azt a teóriát, hogy nőknek fontosabb a pénz, mint a férfiaknak.
Az alábbi videó a hosszú távú párkapcsolat titkát fedi fel:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.