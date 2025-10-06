Boldogan, amíg meg nem…? – 5 biztos ok, ami miatt a párok felbontják az eljegyzést

Bár az eljegyzés felbontása némivel egyszerűbb procedúra, mint egy válás, azonban ugyanannyi fájdalommal járhat, különösen, ha már javában tart az esküvőszervezés. De vajon mi vezethet odáig, hogy valaki végleg búcsút intsen annak, akivel nemrég még az egész életét is el tudta volna képzelni?

Nem minden eljegyzés végződik happy enddel

Fotó: John Slater / GettyImages

5 leggyakoribb ok, ami miatt a párok felbontják az eljegyzést

Rengetegen álmodoznak arról, hogy egy nap megtalálják az igazit és végre gyűrű kerül az ujjukra. A legtöbben azonban álmukban sem gondolnák, hogy a lánykérés után végül a kapcsolat kudarcba fullad. Ezért összeszedtük azt az 5 leggyakoribb okot, ami miatt a párok felbontják az eljegyzést.

Bonyodalmak az esküvőszervezésben

Az esküvőszervezés egy hosszú és bonyolult folyamat, különösen, ha a pár óriási felhajtásra vágyik. Így nem meglepő, hogy egy ilyen nagyszabású esemény megszervezése alatt, amikor mindkét fél egyre stresszesebb, számos ellentétre derülhet fény. Ha pedig olyan alapvető kérdésben, mint például a pénzügyek, nincsen egyetértés, valóban nincs miről beszélni.

Elhanyagolt kapcsolat

Számos szakértő szerint a legtöbb kapcsolat kudarcra van ítélve, ha a felek elhanyagolják a másikat és nem adnak elég figyelmet és szeretetet. Bár az eljegyzés újabb szintre emeli a kapcsolatot és átmeneti közelséget csempészhet a mindennapokba, sajnos sem tart örökké.

Eltérő vágyak az együttlét során

Az eljegyzés utáni esküvőszervezés is óriási nézeteltérésekhez vezethet

Fotó: SimpleImages / GettyImages

Egy újabb gyakori ok, amiét sokan szétmennek, hogy mások a hálószobai igények. Kutatások szerint ugyanis az intim vágyak jórészt 6-18 hónap után eltérőek lesznek, ami ahhoz vezet, hogy együttlét nélküli időszakokban sem lesz hiány. A legtöbb pár pedig ilyenkor azonnal pánikba esik, elkezd bűntudatot és szégyent érezni, ami egy olyan spirálba taszítja őket, ahonnan már nincs visszaút.

Megvető magatartás

Egy neves pszichológus, John Gottman a megvetést nevezte meg, mint a válás első, vörös zászlós jelét, ami természetesen megakadályozhatja azt is, hogy a jegyesek eljussanak az oltárig. Egy csipetnyi gúny, egy rövid szemforgatás és az egyik fél máris csorbát ejthet a másik önbecsülésén.

Bizalmatlanság a másikkal szemben

Számos párkapcsolatnak a bizalmi problémák vetnek véget, amiben természetesen hatalmas szerepet látszik a közösségi média is. Ha pedig gondok adódnak, akkor elkezdődik a titkolózás vagy a védekezés, ami sosem vezet jóra.