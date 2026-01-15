Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
„Értük dobog a szívem” - gyilkos kórral küzd a Hertha Berlin legendája

hertha berlin
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 07:30
gyilkos kórbajnokok ligája
Kjetil Rekdal norvég válogatott focista tavaly ősszel kapta a lesújtó hírt. A Hertha Berlin legendáját azóta megműtötték.

Rákos betegséggel küzd Kjetil Rekdal korábbi norvég válogatott labdarúgó. A középpályás 1997 és 2000 között részese volt a Hertha Berlin nagy sikerkorszakának, amikor Dárdai Pállal és Király Gáborral együtt a Bajnokok Ligája főtábláján is szerepelt. Most az életéért harcol, tavaly ősszel egy rutinvizsgálat során találtak a szervezetében rákos sejteket.

Rekdal (balra) három évig volt a Hertha Berlin játékosa
Fotó: picture alliance

Rekdalt azonnal megoperálták, s jelenleg arra vár, teljesen meggyógyuljon. Az 57 éves norvég ikon a Bildnek az elmúlt hónapok kálváriájáról is beszélt.

„Miután diagnosztizálták a betegséget, november 10-én meg is műtöttek. Sokáig titkoltam az állapotomat, majd a klubom egy közleményt adott ki” - mondta Rekdal, aki jelenleg hazájában az Aalesund edzője.

Röviddel karácsony előtt voltam az első kontrollon, az kimutatta, hogy tünetmentes vagyok. Február közepén lesz a következő vizsgálatom, onnantól kezdve ritkábbak lesznek az ellenőrzések. Összességében a következő öt évben folyamatosan kontrollra kell majd járnom, csak azt követően mondhatom magam teljesen gyógyultnak.

A válogatottban az 1994-es világbajnokságon Mexikó ellen győztes gólt szerző játékos elmondta, megdöbbent a tavaly őszi diagnózison. Nem voltak fájdalmai, teljesen jól érezte magát, egy hétköznapi vérvétel után derül ki, hogy baj van. 

Mentálisan nagyon megviselt a rengeteg vizsgálat, a várakozás, a bizonytalanság. A műtét előtt pszichológusnál is jártam, hogy feldolgozzam a történteket. Már soha többé nem leszek az a Kjetil, aki tavaly nyáron voltam. Türelemre és időre van szükségem ahhoz, hogy újra 100 százalékos állapotban legyek

- nyilatkozta a labdarúgó, aki aalesundi állását nem adta fel, s jelenleg is tart edzéseket, végzi a munkáját.

Örök szerelem marad a Hertha Berlin

Rekdal csapatkapitányként volt vezére a BL-ben szereplő berlini csapatnak. A mai napig szurkol a klubnak, s várja, hogy újra az élvonalban szerepeljen.

„A szívem értük dobog, persze, hogy követem az eredményeiket. Csodálatos emlékek kötnek a városhoz és a klubhoz, rengeteg barátot szereztem. A Hertha a Bundesligához tartozik, vissza kell jutnia az első osztályba” - utalt arra Rekdal, hogy a gárda 2023-ban kiesett az élvonalból, s azóta sem került vissza

Rekdal a magyarokkal is elbánt

Kjetil Rekdal Magyarország ellen játszotta egyik legjobb meccsét a válogatottban. 1996 őszén vb-selejtezőn Norvégia úgy verte a mieinket 3-0-ra, hogy Rekdal a 83. és a 90. perc között, azaz hét perc alatt szerzett mesterhármast.

Az 1996-os mérkőzés összefoglalója:

 

