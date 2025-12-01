"Hátborzongató volt és szívszorító" - felkereste Márta a helyet, ahol eltűnt édesanyjára rátaláltak, megható emléket állított neki

Ha tehetné, visszafordítaná az idő kerekét Baranyai Márta, csak hogy újra átölelhesse imádott édesanyját. Tóth Imréné Kati néni tragédiája az egész országot megrázta: az idős, demens asszony tavaly ősszel tűnt el a szőci idősek otthonából. Hónapokig kutattak utána, mindhiába. A 85 éves eltűnt nőre egy Nyirád közeli erdőben találtak rá, sajnos elhunyt. Márta a fiával ellátogatott arra a helyre, ahol édesanyja utolsó perceit, óráit töltötte. Megható, miként emlékeztek meg ott "Mamikáról".
Tóth Imréné tavaly ősszel, 2024. október 16-án tűnt el. A lánya kétségbeesve kutatott utána, hiszen minden perc számított, hogy megtalálják a demens édesanyját. Még a közösségi médiában is riadóztatott miatta, remélve, hogy az eltűnt "Mamika" élve előkerül. Sajnos nem így lett: három hónappal később, január 21-én kapta a telefont, hogy az édesanyja földi maradványait megtalálták.
A nyugdíjas asszonyra egy vadász bukkant rá vaddisznóhajtás közben, a szőci idősek otthonától 6 kilométerre, egy erdőben, egy sűrű, bozótos területen. Márta azóta rémképeket lát, gyötri a gondolat, mennyit szenvedhetett egyedül a hidegben az édesanyja, mielőtt elhunyt. A rendőrségtől a tragédia után kézhez kapta a pontos koordinátákat, hol találták meg az édesanyját.
Az erdő Nyirád közelében van. A szőci idősotthonból eltűnt nő lánya úgy döntött a fiával, felkeresik azt a helyet, ahol megtalálták elhunyt édesanyját és ott is méltón emlékeznek rá. Az anyukája elvesztése óta kétszer járt már ott.
Egy ovális, tisztább területen van a hely, ahol a bokorra fel volt akasztva egy szájmaszk. A rendőrök hagyhatták ott jelzésként, hogy pontosan hol találtak rá a mamikámra. Azt a helyet meglátni azzal a lógó maszkkal, nagyon megrázó volt. Láttam magam előtt, ahogy anyukám ott fekszik. Még él, de nem tud mozdulni, sír, szenved, fázik. Éreztem, hogy nagyon nehezek lehettek az utolsó órái. Hátborzongató volt és szívszorító
– mondta el a Borsnak Baranyai Márta.
A bozótost látni, ahol anyukája örökre lehunyta a szemét, Márti számára pokoli érzés volt.
- Nagyon felkavaró az a hely, ahol megtalálták őt, hiszen borzalmas tragédia zajlott ott le. Nem is tudtam ott maradni annál a bokornál, éreztem a kisugárzását – idézte fel.
A helytől néhány méterre egy mohás sziklát jelöltek ki „szentéllyé”. Egy követ helyeztek el az aljában, amire Márta egy szívet festett, melybe azt írta:
Mamikánk
Az emlékhely mellett mécses lángja lobog és Kati mama kedvenc virága, kardvirág díszíti.
- Gyermekkoromban a kertjében mindig volt belőle, ha valahová virágot kellett vinni, akkor abból hozott – árulta el.
Érdekes véletlen, hogy a mohás sziklának a mélyedésébe pont beleillett az a kő. Körberaktunk mohás, íves faágakkal, amikkel a szikla előtt külön elkerített teret alakítottunk ki, hogy oda tegyük a virágot és a mécsest. A fiam ötlete volt, hogy fújjunk szappanbuborékot, mert annak is van szimbolikus jelentése
– mesélte a gyászoló nő.
Márta idővel békét szeretne érezni azon a helyen, ahol az édesanyja örökre elment az élők közül.
- Remélem, hogy majd ez a halál-rettegés kisugárzás a helyből elmúlik, megtisztítja a természet. Az erdőbe sokan járnak gyógyulni, úgymond „erdőfürdőbe” járnak, mert ezeken a helyeken erősek és tiszták az energiák. A rossz, a tragédia energia-lenyomata el tud múlni – reménykedik Márta.
