"Hátborzongató volt és szívszorító" - felkereste Márta a helyet, ahol eltűnt édesanyjára rátaláltak, megható emléket állított neki

Ha tehetné, visszafordítaná az idő kerekét Baranyai Márta, csak hogy újra átölelhesse imádott édesanyját. Tóth Imréné Kati néni tragédiája az egész országot megrázta: az idős, demens asszony tavaly ősszel tűnt el a szőci idősek otthonából. Hónapokig kutattak utána, mindhiába. A 85 éves eltűnt nőre egy Nyirád közeli erdőben találtak rá, sajnos elhunyt. Márta a fiával ellátogatott arra a helyre, ahol édesanyja utolsó perceit, óráit töltötte. Megható, miként emlékeztek meg ott "Mamikáról".

Az eltűnt nőt 3 hónapig keresték, egy erdőben holtan találtak rá. A helyre ellátogatott a családja / Fotó: Beküldött fotó

Három hónapig keresték az eltűnt nőt

Tóth Imréné tavaly ősszel, 2024. október 16-án tűnt el. A lánya kétségbeesve kutatott utána, hiszen minden perc számított, hogy megtalálják a demens édesanyját. Még a közösségi médiában is riadóztatott miatta, remélve, hogy az eltűnt "Mamika" élve előkerül. Sajnos nem így lett: három hónappal később, január 21-én kapta a telefont, hogy az édesanyja földi maradványait megtalálták.

A nyugdíjas asszonyra egy vadász bukkant rá vaddisznóhajtás közben, a szőci idősek otthonától 6 kilométerre, egy erdőben, egy sűrű, bozótos területen. Márta azóta rémképeket lát, gyötri a gondolat, mennyit szenvedhetett egyedül a hidegben az édesanyja, mielőtt elhunyt. A rendőrségtől a tragédia után kézhez kapta a pontos koordinátákat, hol találták meg az édesanyját.

Az erdő Nyirád közelében van. A szőci idősotthonból eltűnt nő lánya úgy döntött a fiával, felkeresik azt a helyet, ahol megtalálták elhunyt édesanyját és ott is méltón emlékeznek rá. Az anyukája elvesztése óta kétszer járt már ott.

Egy ovális, tisztább területen van a hely, ahol a bokorra fel volt akasztva egy szájmaszk. A rendőrök hagyhatták ott jelzésként, hogy pontosan hol találtak rá a mamikámra. Azt a helyet meglátni azzal a lógó maszkkal, nagyon megrázó volt. Láttam magam előtt, ahogy anyukám ott fekszik. Még él, de nem tud mozdulni, sír, szenved, fázik. Éreztem, hogy nagyon nehezek lehettek az utolsó órái. Hátborzongató volt és szívszorító

– mondta el a Borsnak Baranyai Márta.

Az utolsó karácsonyi fotó "Mamikával" Fotó: Beküldött fotó

Mécses lobog a szív előtt

A bozótost látni, ahol anyukája örökre lehunyta a szemét, Márti számára pokoli érzés volt.