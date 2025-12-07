Ne hagyd, hogy elvarázsoljon – így ismerd fel a nárcisztikusok csapdáit

A nárcisztikus személyiségzavar egy bonyolult lelki állapot, amelynek hátterében gyakran genetikai tényezők, gyerekkori lelki traumák vagy a neveltetés áll. Az érintettek általában nem képesek maguktól változni, és ritkán ismerik fel, hogy gond van, így a terápiának sokszor ellenállnak. Jó, ha emlékezteted magad: a bántó megjegyzéseik valójában nem rólad szólnak, és nem a te feladatod rendbe tenni az életüket. Hoztunk néhány tanácsot, hogyan kezelj egy nárcisztikust!

Egy nárcisztikus elsőre elbűvöl és levesz a lábadról.

Fotó: 123RF

Egy nárcisztikus elsőre elbűvölő, de gyorsan mérgezővé válhat a viselkedése.

A határaid kijelölése az egyik legerősebb eszközöd vele szemben.

A jelek felismerése segít megvédeni magad a manipulációtól akár a magánéletedben, akár a munkahelyen.

Állítsd fel a határaidat és tartsd is be

Ha nárcisztikussal élsz vagy dolgozol, az egyik legfontosabb dolog, hogy egyértelmű határokat állíts fel. Tudd mi az, amit még elviselsz, és mi az, amit már nem. Ne tűrd el a bántó vagy tiszteletlen viselkedést. Jelezd, ha valami számodra nincs rendjén, és ha a másik ezt semmibe veszi, zárd le a beszélgetést és lépj ki a helyzetből. Ne menj bele felesleges vitákba, mert azzal csak gyengíted a saját pozíciódat.

Vedd észre a gázlángolást

A gázlángolás az egyik legkárosabb manipulációs forma. Ilyenkor a nárcisztikus személy letagadja, ami történt, összezavar, vagy azt érezteti veled, hogy túlérzékeny vagy. Gyakran elüti a sértéseit azzal, hogy csak viccelt, vagy egyszerűen rád tolja a felelősséget. Ez a fajta játszma észrevétlenül kezdi aláásni az önbizalmadat. Segíthet, ha feljegyzed a fontos beszélgetéseket, és keresel valakit, aki tanúsíthatja a történteket. Egy munkahelyen különösen fontos, hogy legyen kézzelfogható bizonyítékod az igazad bizonyítására.

Erősítsd az önbecsülésed

A nárcisztikusok sokszor mások leértékeléséből próbálnak önbizalmat nyerni, ezért különösen fontos, hogy tudatosan építsd a saját önbecsülésed. Segít, ha kedvesen beszélsz magadhoz, elfogadod, hogy mindenki hibázik, és olyan emberekkel veszed körül magad, akik őszintén támogatnak. Maradj következetes és határozott, mert egy nárcisztikus csak addig játszmázik, amíg teret adsz neki.