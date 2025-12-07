Ne hagyd, hogy elvarázsoljon – így ismerd fel a nárcisztikusok csapdáit

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 06:15
test és lélekjelek
Az első találkozáskor karizmatikus megjelenésével és magával ragadó személyiségével könnyedén elvarázsol. Olyan, mintha a világ csak körülötted forogna, de ne hagyd, hogy magával ragadjon egy nárcisztikus! Mutatjuk, hogyan ismerheted fel időben a valódi természetét!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A nárcisztikus személyiségzavar egy bonyolult lelki állapot, amelynek hátterében gyakran genetikai tényezők, gyerekkori lelki traumák vagy a neveltetés áll. Az érintettek általában nem képesek maguktól változni, és ritkán ismerik fel, hogy gond van, így a terápiának sokszor ellenállnak. Jó, ha emlékezteted magad: a bántó megjegyzéseik valójában nem rólad szólnak, és nem a te feladatod rendbe tenni az életüket. Hoztunk néhány tanácsot, hogyan kezelj egy nárcisztikust!

Nő egy nárcisztikus férfival
Egy nárcisztikus elsőre elbűvöl és levesz a lábadról.
Fotó:  123RF
  • Egy nárcisztikus elsőre elbűvölő, de gyorsan mérgezővé válhat a viselkedése.
  • A határaid kijelölése az egyik legerősebb eszközöd vele szemben.
  • A jelek felismerése segít megvédeni magad a manipulációtól akár a magánéletedben, akár a munkahelyen.

Állítsd fel a határaidat és tartsd is be

Ha nárcisztikussal élsz vagy dolgozol, az egyik legfontosabb dolog, hogy egyértelmű határokat állíts fel. Tudd mi az, amit még elviselsz, és mi az, amit már nem. Ne tűrd el a bántó vagy tiszteletlen viselkedést. Jelezd, ha valami számodra nincs rendjén, és ha a másik ezt semmibe veszi, zárd le a beszélgetést és lépj ki a helyzetből. Ne menj bele felesleges vitákba, mert azzal csak gyengíted a saját pozíciódat. 

Vedd észre a gázlángolást

A gázlángolás az egyik legkárosabb manipulációs forma. Ilyenkor a nárcisztikus személy letagadja, ami történt, összezavar, vagy azt érezteti veled, hogy túlérzékeny vagy. Gyakran elüti a sértéseit azzal, hogy csak viccelt, vagy egyszerűen rád tolja a felelősséget. Ez a fajta játszma észrevétlenül kezdi aláásni az önbizalmadat. Segíthet, ha feljegyzed a fontos beszélgetéseket, és keresel valakit, aki tanúsíthatja a történteket. Egy munkahelyen különösen fontos, hogy legyen kézzelfogható bizonyítékod az igazad bizonyítására.

Erősítsd az önbecsülésed

A nárcisztikusok sokszor mások leértékeléséből próbálnak önbizalmat nyerni, ezért különösen fontos, hogy tudatosan építsd a saját önbecsülésed. Segít, ha kedvesen beszélsz magadhoz, elfogadod, hogy mindenki hibázik, és olyan emberekkel veszed körül magad, akik őszintén támogatnak. Maradj következetes és határozott, mert egy nárcisztikus csak addig játszmázik, amíg teret adsz neki.

Mit tegyél, ha nárcisztikus egy kollégád?

Ha együtt kell dolgoznod egy nárcisztikus kollégával, készülj fel rá, hogy könnyen kiforgathatja a szavaidat, mások előtt kellemetlen helyzetbe hozhat, és mindent megtesz azért, hogy a főnökség előtt ő tűnjön fel kedvezőbb színben. Ilyen esetben nem árt négyszemközt, nyugodtan átbeszélni a helyzetet a vezetőddel, hogy képben legyen, és ne érjenek váratlan helyzetek. Ezzel nemcsak a szakmai hitelességedet véded, hanem jóval könnyebben kivédheted a háttérben zajló játszmákat is.

5 biztos jel, hogy nárcisztikus személyiséggel állsz szemben

  1. Hiányzik az illetőből az empátia. Nem igazán érti vagy érzi át mások érzéseit, és nem is törekszik rá.
  2. Minden helyzetben középpontban akar lenni. Folyamatos figyelmet és csodálatot vár, miközben rendre felnagyítja a saját jelentőségét.
  3. Erősen manipulál. Bármit bevet, hogy elérje, amit szeretne, és gyakran kihasználja a körülötte lévőket.
  4. Nehezen bocsát meg. A legkisebb kritikát is személyes támadásnak éli meg, és a felelősséget rendszerint másokra hárítja. 
  5. Szereti kontrollálni a kapcsolatokat. Mindig ő akarja irányítani a helyzetet, és elsősorban a saját igényeire figyel.

