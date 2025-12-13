Így készíts különleges, 12 napos egyedi adventi naptárt

Adventi ötletek pároknak? Ne hidd, hogy ez egy elcsépelt dolog, mert most a Fanny magazin jóvoltából újradefiniálhatod! Ebbe az egyedi adventi naptárba ajándékok vagy csokik helyett olyan apró gesztusok kerülnek, amelyekkel még közelebb kerülhettek egymáshoz, így ez egy igazi szerelmi adventi naptár. Olvass tovább!

Mutatjuk, hogy mik kerüljenek be az egyedi adventi naptárba, ami közelebb hoz titeket egymáshoz

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Az adventi naptár újradefiniálva, kézzelfogható ajándékok vagy csoki nélkül.

Ezzel a naptárral a párok még közelebb kerülhetnek egymáshoz, a naptár közös programötleteket, apró gesztusokat és kedvességeket tartalmaz.

Egyedi adventi naptár pároknak: ezek kerüljenek bele

1. nap – Írj titkos üzeneteket

Rejts el három apró cetlit olyan helyekre, ahol a párod biztosan megtalálja, például a kabátzsebébe, a telefon tokja alá, a hűtő oldalára. Mindegyikre írj valami olyat, amit szeretsz benne. Ez az apró figyelmesség része a páros adventi naptárnak, amely minden nap közelebb hoz titeket egymáshoz.

2. nap – Készíts zenei listát

Az adventi naptárban az egyik meglepetés az legyen, hogy állíts össze egy olyan zenei listát, amelyben minden dal kötődik kettőtökhöz, és felidéz benne egy közös élményt, megnevetteti, táncolásra készteti, vagy csak tudja általa, hogy szereted.

3. nap – Vegyél le róla egy terhet

Ha azt látod, hogy a szerelmed stresszes, vállalj át egy feladatot tőle önként – legyen az bevásárlás, valamilyen intézn ivaló, vagy akár egy apró otthoni feladat.

4. nap – Adj „egyórás ajándékot”

Ajánlj fel neki egy órát, ami teljesen róla szól: választhat masszázst, simogatást, hátvakarást vagy bármit, amit szeret, de ritkán kap meg.

5. nap – Induljatok rejtélyes sétára

Szervezz egy 20 perces sétát egy meglepetés útvonalon, válassz valami különleges kirándulóhelyet a főváros környékén, vagy menjetek egy belvárosi sétára és nézzetek meg együtt egy szép utcákat, egy hangulatos karácsonyi kivilágítást vagy egy helyet, amihez szép emlékeitek kötődnek. Ez egy nagyszerű adventi program pároknak, amely garantáltan különlegessé teszi a napot. Ez az ötlet is mutatja, hogy az adventi napok lehetnek teljesek cukorsokk nélkül, ha a hangsúly a közös élményeken van.