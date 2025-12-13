Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Így készíts különleges, 12 napos egyedi adventi naptárt

Apró kis kedvességek
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 21:10
Az ünnepek közeledtével mindenki keresi a különleges meglepetéseket. Egy egyedi adventi naptár tele apró gesztusokkal és kreatív ötletekkel közelebb hozza a párodat az ünnepek alatt.
Adventi ötletek pároknak? Ne hidd, hogy ez egy elcsépelt dolog, mert most a Fanny magazin jóvoltából újradefiniálhatod! Ebbe az egyedi adventi naptárba ajándékok vagy csokik helyett olyan apró gesztusok kerülnek, amelyekkel még közelebb kerülhettek egymáshoz, így ez egy igazi szerelmi adventi naptár.  Olvass tovább!

egy fiatal pár a kandalló előtt összeölelkezve örül a közös egyedi adventi naptáruknak.
Mutatjuk, hogy mik kerüljenek be az egyedi adventi naptárba, ami közelebb hoz titeket egymáshoz
Fotó: Ground Picture /  Shutterstock 
  • Az adventi naptár újradefiniálva, kézzelfogható ajándékok vagy csoki nélkül.
  • Ezzel a naptárral a párok még közelebb kerülhetnek egymáshoz, a naptár közös programötleteket, apró gesztusokat és kedvességeket tartalmaz. 

Egyedi adventi naptár pároknak: ezek kerüljenek bele

1. nap – Írj titkos üzeneteket

Rejts el három apró cetlit olyan helyekre, ahol a párod biztosan megtalálja, például a kabátzsebébe, a telefon tokja alá, a hűtő oldalára. Mindegyikre írj valami olyat, amit szeretsz benne. Ez az apró figyelmesség része a páros adventi naptárnak, amely minden nap közelebb hoz titeket egymáshoz.

2. nap – Készíts zenei listát

Az adventi naptárban az egyik meglepetés az legyen, hogy állíts össze egy olyan zenei listát, amelyben minden dal kötődik kettőtökhöz, és felidéz benne egy közös élményt, megnevetteti, táncolásra készteti, vagy csak tudja általa, hogy szereted.

3. nap – Vegyél le róla egy terhet

Ha azt látod, hogy a szerelmed stresszes, vállalj át egy feladatot tőle önként – legyen az bevásárlás, valamilyen intézn ivaló, vagy akár egy apró otthoni feladat.

4. nap – Adj „egyórás ajándékot”

Ajánlj fel neki egy órát, ami teljesen róla szól: választhat masszázst, simogatást, hátvakarást vagy bármit, amit szeret, de ritkán kap meg.

5. nap – Induljatok rejtélyes sétára

Szervezz egy 20 perces sétát egy meglepetés útvonalon, válassz valami különleges kirándulóhelyet a főváros környékén, vagy menjetek egy belvárosi sétára és nézzetek meg együtt egy szép utcákat, egy hangulatos karácsonyi kivilágítást vagy egy helyet, amihez szép emlékeitek kötődnek. Ez egy nagyszerű adventi program pároknak, amely garantáltan különlegessé teszi a napot. Ez az ötlet is mutatja, hogy az adventi napok lehetnek teljesek cukorsokk nélkül, ha a hangsúly a közös élményeken van.

Egy pár sétál a hóban, egyedi adventi naptár egyik napi élménye
Egyedi adventi naptár: napi meglepetés, akár egy közös séta
Fotó: Dmytro Zinkevych /  Shutterstock 

6. nap – Tervezzétek meg a jövő évet

Írjatok együtt három közös célt 2026-ra – nem kell nagy álmokat megfogalmazni, inkább gondolj megvalósítható apróságokra, például minden hónapban egy fix időpontra szervezz le egy romantikus randevút, vagy találj ki egy új közös hobbit, esetleg menjetek el kettesben reggelizni valahová, de akár otthon is készíthetsz neki egy különleges reggelit, amit egy kis téli hangulattal vagy fűszerrel tehetsz még ünnepibbé.

7. nap – Kupon-játékra fel!

Készíts szerelmednek egy kupont, amit bármikor beválthat. Írj rá valami olyasmit, amit biztosan imádna, de nem része a hétköznapoknak, például egy kedvenc vacsora, kutyasétáltatás helyett, vagy egy teljes estére övé lehet a tévé távirányítója.

8. nap – Mondd el a legszebb bókot

Fogalmazd meg neki szóban vagy írásban az elképzelhető legszebb bókot, amit sosem fog elfelejteni. Ne a klasszikus „szép vagy” vonalon haladj – írj olyat, amit tényleg csak te tudsz róla: miért inspiráló, miért biztonságos mellette lenni. A lényeg, hogy az üzenet igazán szívhez szóló legyen.

9. nap – Mini karácsonyfadísz-emlék

Vegyetek közösen egy apró karácsonyfadíszt és nevezzétek el egy idei közös élmény után, vagy csináltassatok egyet, amin az általatok által kiválasztott kép van.

10. nap – Rejtett kedvesség napja

„Csendben”, bejelentés nélkül tegyél meg valamit, amiről tudod, hogy szereti, de sosem kérné, például takard be, amikor alszik, adj neki egy pohárral a kedvenc italából, mosd meg a hátát fürdés közben.

11. nap – Közös offline óra

Jelöljetek ki egy órát, amikor mind a ketten kikapcsoljátok a telefont. Üljetek le kényelmesen és beszélgessetek egymásról, az érzéseitekről, úgy hogy semmi nem vonja el a figyelmeteket és a feladatokról sem ejtetek szót.

12. nap – Szerelmes évzáró levél

December 24-én adj át egy pár soros levelet a párodnak arról, miért vagy hálás a közös évért, és milyen pillanatoktól dobbant meg legjobban a szíved. Engedjétek, hogy a karácsony apró örömei közös pillanatokat teremtsenek, miközben apróságokat adtok egymásnak.

Kreatív adventi naptár pároknak, hangolódj az alábbi videóval az ünnepekre és szerezz inspirációt a közös meglepetésekhez:

