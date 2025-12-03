Elképesztő: ebben a városban található a világ legnagyobb adventi naptára

Az adventi naptárak általában finom kis csokoládékat, sminkcuccokat és egyéb apróságokat rejtenek. Manapság már nemcsak a gyerekeket lepik meg ezzel az ötletes és izgalmas karácsonyi visszaszámlálóval, hanem a felnőtteket is, akik ízlésüknek megfelelően számtalan adventi naptár közül választhatnak, és lephetik meg magukat vagy szeretteiket. Viszont van egy hangulatos német város, ahol ennél jóval tovább merészkedtek: egy egész városházát változtatnak adventi naptárrá!

Az adventi naptárrá alakított városháza évek óta vonzza a látogatókat Gegenbach főterére.

Fotó: picture alliance / GettyImages

A német város, Gegenbach a favázas építészetéről híres, ráadásul itt található a világ legnagyobb adventi naptára.

2025-ben a németországi Hajek festményei díszítik a városházát olyan alkotók után, mint Marc Chagall vagy Andy Warhol.

Kísérőprogramok az ablaknyitási rituálékhoz.

A karácsonyi vásár különlegességei és nyitvatartása.

Íme a világ legnagyobb adventi naptára

Gegenbach eleve egy különleges kis ékszerdoboz. A gyönyörű, 11 ezer lakosú német város a favázas-építészet egyik legjobban megőrzött példája. A kilátszó gerendavázak, az átlós fa merevítések és a kiugró erkélyes emeletekkel tarkított házak egymással harmonizálva hangulatos, középkori időutazásra csábítanak. Gegenbach a karácsonyi időszakban igazán pompás ruhát ölt magára. Mindenhol hangulatos fénydekorációk és hamisítatlan karácsonyi hangulat várja a látogatókat. A legfőbb látványosság a főtéren van. Itt található a világ legnagyobb adventi naptára a városházán, ami minden évben megújul.

Az alapból is gyönyörű, neoklasszicista épület 22 ablakát és tetőablakát minden évben más művész alkotásaival világítják meg. Az utóbbi években olyan híres alkotók műveiben lehetett gyönyörködni, mint Marc Chagall vagy Andy Warhol. 2025-ben az Észak-Németországból származó Hajek élénk festményei díszítik a városházát. Ha pedig eredetiben is meg szeretnéd tekinteni a művész alkotásait, látogass el a Haus Löwenberg Múzeumba, ahol még egy izgalmas kiállítás vár rád, amely 1300 évnyi szerzetesi történelem díszes ereklyéit mutatja be.

Fényfestéssel kísérik az ablaknyitási ceremóniákat.

Fotó: picture alliance / GettyImages

A világ legnagyobb adventi naptárát november 30. és december 23. között tekintheted meg, minden nap 18 órától.