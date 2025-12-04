Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Eger is ünnepi fényekben várja a karácsonyt

Ez a top 5 legszebb karácsonyi fényekben fürdő magyar város

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 11:15
November végén a legtöbb magyar városban felgyulladtak az adventi, karácsonyi fények, és a különböző települések téli dekorációkat öltöttek. Szinte mindenhol megtalálhatók a szebbnél-szebb karácsonyi vásárok is, de a legtöbb helyen az utcák, terek, épületek is ünneplőbe, karácsonyi díszbe öltöztek. Mutatjuk az 5 legszebb magyar várost, amelyek karácsonyi fényekben fürdenek. Vajon a te városod is bekerült az impozáns listába?
Etédi Alexa
Győr, Debrecen, Nyíregyháza, Eger és Békéscsaba is látványos ünnepi díszbe öltözött idén, hogy méltón vezessék be az adventi időszakot. A hangulatot mindenhol ragyogó karácsonyi fények teszik teljessé. A fákra fényfüzérek kerültek, a lámpaoszlopokra világító karácsonyi motívumokat akasztottak, a nagyobb tereken feldíszített karácsonyfák, adventi koszorúk, különleges fényinstallációk, máshol pedig jégpályák várják az ünnepeket. Mutatjuk, hogy hol, milyen dekorációkban gyönyörködhetsz. 

A karácsonyi fényekben fürdő Debrecen karácsonyi fényvillamossal
Kis magyar körkép a legszebb karácsonyi fényekbe öltözött városokról (a képen: Debrecen)
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI
  • Öt város ünnepi díszítése idén látványos fényinstallációkkal és jellegzetes helyi megoldásokkal várja a látogatókat.
  • A központi terekben karácsonyfák, fénykapuk, gömbök és különleges dekorációk adják az adventi hangulat gerincét.
  • Győr, Debrecen, Nyíregyháza, Eger és Békéscsaba egyaránt egész decemberben programokkal és esti fényárban úszó sétákkal készül.

5 magyar város karácsonyi fényekben

Körülnéztünk Magyarország nagyobb városaiban, hogy milyen hangulatban várják a szentestét, milyen dekorációt, díszkivilágítást álmodtak meg a közterek díszítésére (érdekes módon, van, ahol ez másokat zavar). Gyere velünk egy virtuális, vagy akár igazi sétára Magyarország-szerte, és gyönyörködjünk együtt a kész műalkotásokban. Ezek a hangulatos séták ugyanis a karácsonyi stressz levezetésében is jótékony hatásúak lehetnek. 

Győr

Mint sok magyar városban, úgy Győrben is november 28-án gyulladtak fel a karácsonyi fények, amelynek köszönhetően az egész belváros ünnepi fényárban úszik. Először a Városháza, majd a Széchenyi tér – Győr szíve – kapott díszkivilágítást. A barokk belvárost különleges fényinstallációkkal, utcai fénydíszekkel, a csillagos eget utánzó fényfüzérekkel látták el, amely olyan hangulatot kölcsönöz Győrnek, mintha csak egy óriási ékszeres ládika lenne.

Győr belvárosa és az óriáskerék is karácsonyi fényekben.
Győr belvárosa is ünnepi fényekbe öltözött, ahol még az óriáskereket is fényfüzérek díszítik
Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Debrecen

A Hajdú-Bihar vármegyei székhely ünnepi kivilágítását november 30-án, advent első vasárnapján kapcsolták fel az első adventi gyertya meggyújtásának kíséretében, több ezer fős tömeg előtt. A Régi Városházától a Nagytemplomig vonult a betlehemi hangulatot idéző menet, amely a hit lángját kísérte. Debrecen belvárosának fáit is aranyló fényű füzérek díszítik, a korcsolyapálya felett baldachin szerűen elhelyezett fényfüggöny várja a gyönyörködőket, míg az utcák szélén stilizált fényangyalok fújják kürtjeiket.

Győr belvárosa karácsonyi fényekben.
A debreceni belváros olyan, mintha csak egy mesekönyv dekorációja lenne
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelye is november 30-án kapcsolta fel az ünnepi fényeket, ahol a Kossuth tér, és idén először a Hősök tere is karácsonyi ünneplőbe öltözött. Előbbit 500 méternyi fényfüzérből kialakított térhálóval fedték, míg a fontosabb utcák kandelábereit karácsonyi figurákkal, rénszarvassal, hóemberrel, csillaggal, szánkóval díszítették. Az egyik legkülönlegesebb újdonság egy 4 méter átmérőjű fénygömb, amelyet több mint 12 ezer LED világít meg, hópelyhekkel és csillagokkal díszítették.

Nyíregyháza karácsonyi fényekkel és kézműves portékákkal vár.
Nyíregyháza a kicsiket és nagyokat is várja az ünnepi időszak alatt
Fotó: Gazdag Mihály

Eger

Az egri belvárosban november 28-án gyulladtak fel az ünnepi fények, amelyek négy héten át az egész történelmi központot bearanyozzák. A Dobó teret és környékét karácsonyi fényinstallációk – karácsonyi gömb, Mikulásszán, angyalszárny, fénykapu – és megújult fényfüzérek díszítik. Eger óvárosában, a Dobó-szobor mellett körhinta is várja az érdeklődőket, míg hétvégente ünnepi kórusok hozzák közelebb a karácsony hangulatát.

Az egri Dobó tér karácsonyi fényekben.
Eger óvárosa, a Dobó tér is aranyló karácsonyi fényekben fürdik
Fotó: Komka Péter / MTI

Békéscsaba

Békés vármegye székhelyén is karácsonyi hangulatot öltött a belváros, ahol az adventi várakozás a közelgő ünnep atmoszférájával párosulva várja a látogatókat. Az épületeken, a fákon ezüstöskék és arany színben fürdő füzérek ragyognak, az utcákon, tereken mesefigurák, Mikulást és a rénszarvasok húzta szánját mintázó fényinstallációk, betlehem és a Városháza előtt egy gyönyörűen feldíszített karácsonyfa is látható. 

Békéscsaba karácsonyi fényekben: karáconyfával és fényinstallációval.
Békéscsaba karácsonyfával, fényinstallációval és fényfüzérekkel várja az ünnepeket
Fotó: Imre György

Nézd meg az alábbi videóban, hogy látják a külföldiek a magyar adventet:

