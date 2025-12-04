Ez a top 5 legszebb karácsonyi fényekben fürdő magyar város

Győr, Debrecen, Nyíregyháza, Eger és Békéscsaba is látványos ünnepi díszbe öltözött idén, hogy méltón vezessék be az adventi időszakot. A hangulatot mindenhol ragyogó karácsonyi fények teszik teljessé. A fákra fényfüzérek kerültek, a lámpaoszlopokra világító karácsonyi motívumokat akasztottak, a nagyobb tereken feldíszített karácsonyfák, adventi koszorúk, különleges fényinstallációk, máshol pedig jégpályák várják az ünnepeket. Mutatjuk, hogy hol, milyen dekorációkban gyönyörködhetsz.
Körülnéztünk Magyarország nagyobb városaiban, hogy milyen hangulatban várják a szentestét, milyen dekorációt, díszkivilágítást álmodtak meg a közterek díszítésére (érdekes módon, van, ahol ez másokat zavar). Gyere velünk egy virtuális, vagy akár igazi sétára Magyarország-szerte, és gyönyörködjünk együtt a kész műalkotásokban. Ezek a hangulatos séták ugyanis a karácsonyi stressz levezetésében is jótékony hatásúak lehetnek.
Mint sok magyar városban, úgy Győrben is november 28-án gyulladtak fel a karácsonyi fények, amelynek köszönhetően az egész belváros ünnepi fényárban úszik. Először a Városháza, majd a Széchenyi tér – Győr szíve – kapott díszkivilágítást. A barokk belvárost különleges fényinstallációkkal, utcai fénydíszekkel, a csillagos eget utánzó fényfüzérekkel látták el, amely olyan hangulatot kölcsönöz Győrnek, mintha csak egy óriási ékszeres ládika lenne.
A Hajdú-Bihar vármegyei székhely ünnepi kivilágítását november 30-án, advent első vasárnapján kapcsolták fel az első adventi gyertya meggyújtásának kíséretében, több ezer fős tömeg előtt. A Régi Városházától a Nagytemplomig vonult a betlehemi hangulatot idéző menet, amely a hit lángját kísérte. Debrecen belvárosának fáit is aranyló fényű füzérek díszítik, a korcsolyapálya felett baldachin szerűen elhelyezett fényfüggöny várja a gyönyörködőket, míg az utcák szélén stilizált fényangyalok fújják kürtjeiket.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelye is november 30-án kapcsolta fel az ünnepi fényeket, ahol a Kossuth tér, és idén először a Hősök tere is karácsonyi ünneplőbe öltözött. Előbbit 500 méternyi fényfüzérből kialakított térhálóval fedték, míg a fontosabb utcák kandelábereit karácsonyi figurákkal, rénszarvassal, hóemberrel, csillaggal, szánkóval díszítették. Az egyik legkülönlegesebb újdonság egy 4 méter átmérőjű fénygömb, amelyet több mint 12 ezer LED világít meg, hópelyhekkel és csillagokkal díszítették.
Az egri belvárosban november 28-án gyulladtak fel az ünnepi fények, amelyek négy héten át az egész történelmi központot bearanyozzák. A Dobó teret és környékét karácsonyi fényinstallációk – karácsonyi gömb, Mikulásszán, angyalszárny, fénykapu – és megújult fényfüzérek díszítik. Eger óvárosában, a Dobó-szobor mellett körhinta is várja az érdeklődőket, míg hétvégente ünnepi kórusok hozzák közelebb a karácsony hangulatát.
Békés vármegye székhelyén is karácsonyi hangulatot öltött a belváros, ahol az adventi várakozás a közelgő ünnep atmoszférájával párosulva várja a látogatókat. Az épületeken, a fákon ezüstöskék és arany színben fürdő füzérek ragyognak, az utcákon, tereken mesefigurák, Mikulást és a rénszarvasok húzta szánját mintázó fényinstallációk, betlehem és a Városháza előtt egy gyönyörűen feldíszített karácsonyfa is látható.
Nézd meg az alábbi videóban, hogy látják a külföldiek a magyar adventet:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.