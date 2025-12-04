Ez a top 5 legszebb karácsonyi fényekben fürdő magyar város

Győr, Debrecen, Nyíregyháza, Eger és Békéscsaba is látványos ünnepi díszbe öltözött idén, hogy méltón vezessék be az adventi időszakot. A hangulatot mindenhol ragyogó karácsonyi fények teszik teljessé. A fákra fényfüzérek kerültek, a lámpaoszlopokra világító karácsonyi motívumokat akasztottak, a nagyobb tereken feldíszített karácsonyfák, adventi koszorúk, különleges fényinstallációk, máshol pedig jégpályák várják az ünnepeket. Mutatjuk, hogy hol, milyen dekorációkban gyönyörködhetsz.

Kis magyar körkép a legszebb karácsonyi fényekbe öltözött városokról (a képen: Debrecen)

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Öt város ünnepi díszítése idén látványos fényinstallációkkal és jellegzetes helyi megoldásokkal várja a látogatókat.

A központi terekben karácsonyfák, fénykapuk, gömbök és különleges dekorációk adják az adventi hangulat gerincét.

Győr, Debrecen, Nyíregyháza, Eger és Békéscsaba egyaránt egész decemberben programokkal és esti fényárban úszó sétákkal készül.

5 magyar város karácsonyi fényekben

Körülnéztünk Magyarország nagyobb városaiban, hogy milyen hangulatban várják a szentestét, milyen dekorációt, díszkivilágítást álmodtak meg a közterek díszítésére (érdekes módon, van, ahol ez másokat zavar). Gyere velünk egy virtuális, vagy akár igazi sétára Magyarország-szerte, és gyönyörködjünk együtt a kész műalkotásokban. Ezek a hangulatos séták ugyanis a karácsonyi stressz levezetésében is jótékony hatásúak lehetnek.

Győr

Mint sok magyar városban, úgy Győrben is november 28-án gyulladtak fel a karácsonyi fények, amelynek köszönhetően az egész belváros ünnepi fényárban úszik. Először a Városháza, majd a Széchenyi tér – Győr szíve – kapott díszkivilágítást. A barokk belvárost különleges fényinstallációkkal, utcai fénydíszekkel, a csillagos eget utánzó fényfüzérekkel látták el, amely olyan hangulatot kölcsönöz Győrnek, mintha csak egy óriási ékszeres ládika lenne.

Győr belvárosa is ünnepi fényekbe öltözött, ahol még az óriáskereket is fényfüzérek díszítik

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Debrecen

A Hajdú-Bihar vármegyei székhely ünnepi kivilágítását november 30-án, advent első vasárnapján kapcsolták fel az első adventi gyertya meggyújtásának kíséretében, több ezer fős tömeg előtt. A Régi Városházától a Nagytemplomig vonult a betlehemi hangulatot idéző menet, amely a hit lángját kísérte. Debrecen belvárosának fáit is aranyló fényű füzérek díszítik, a korcsolyapálya felett baldachin szerűen elhelyezett fényfüggöny várja a gyönyörködőket, míg az utcák szélén stilizált fényangyalok fújják kürtjeiket.