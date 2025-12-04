Ünnepi készülődés a gyerekekkel: így készítsetek együtt fillérekből karácsonyfadíszt

Ebben a cikkben összeszedtünk pár kreatív, olcsó, egyszerűen elkészíthető karácsonyfadísz-ötletet, hogy a karácsonyi készülődés során a gyerekek is részt vehessenek az előkészületekben.

4 egyszerű, de hangulatos karácsonyfadísz-ötlet

Fotó: Kostikova Natalia / Shutterstock

A gipszből gyártott karácsonyi díszek örök emlékek lehetnek a családnak.

A papírlánc a legkisebb gyerekekkel is elkészíthető.

A narancsból számos mutatós és illatos ünnepi dekoráció készülhet.

Így készíts karácsonyfadíszt a gyerekekkel közösen

Karácsonyfadísz gipszből

Ha szeretnél egy örök emléket, ami felidézi a karácsonyi készülődés pillanatait, akkor az egyik legjobb választás a karácsonyfadísz készítés gipszből. Nem csak örök emlék lehet, de egy szórakoztató időtöltés is a gyerekekkel.

Amire szükségetek lesz:

Karácsonyi gipszkiöntő forma

Gipsz (por állagú)

Víz

Vízfesték

Ecset

Így készítsétek:

Annyi a dolgotok, hogy a gipszet tálba öntitek és adtok hozzá egy kis vizet. Jól összekeveritek, majd a gipszkiöntő formába öntitek. Hagyjátok megkötni, majd vegyétek ki a formából és bátran dekoráljátok, akár vízfestékkel, vagy lakkal. Tegyetek rá akasztót és kész is a fadísz . Ha mágnest ragasztotok a forma hátuljára, karácsonyi hűtőmágnest is készíthettek.

Papírlánc

Ezt a díszt még a legkisebbekkel is el tudjuk készíteni, vágjatok bele bátran.

Amire szükségetek lesz:

Színes papírlapok

Olló

Ragasztó

Így készítsétek:

A színes papírlapokból nagyjából 12 cm hosszú, 2 cm széles papírcsíkokat kell vágni. Ha a gyerkőc már tud bánni az ollóval, nyugodtan bízd rá ezt a részt. Ha megvagytok a csíkokkal, kezdjetek el hurkokat gyártani, majd ragasszátok össze őket úgy, hogy átfűzitek a már meglévő hurkokon az újat. Az elkészült papírláncot tekerhetitek a fára, vagy díszíthetitek vele az ablakot is.

Narancsdísz

Az egyik legnépszerűbb gyümölcs a téli szezonban a narancs. A narancs viszont nem csak a tányérra való. Számtalan dekorációt készíthetünk a gyerekekkel is narancs felhasználásával.

Hangulatos és illatos: a legnépszerűbb DIY karácsonyi dísz

Fotó: New Africa / Shutterstock

Amire szükségetek lesz:

2 db narancs

1 csomag egész szegfűszeg

Cérna

Így készítsétek:

Fogjatok egy-egy narancsot és tetszőleges formában kezdjétek a szegfűszeget beleszúrkálni a narancsba. A narancs és a szegfűszeg is igen intenzív illatú, ezáltal az otthonotokat is ez a mennyei karácsonyi illat lengi majd be.

Narancs szelet