Ünnepi készülődés a gyerekekkel: így készítsetek együtt fillérekből karácsonyfadíszt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 15:15
Kreatív móka a gyerekekkel. A karácsonyi készülődés feladataiból a legkisebbek is kivehetik a részüket: szuper közös program is lehet karácsonyfadíszek elkészítése.
Ebben a cikkben összeszedtünk pár kreatív, olcsó, egyszerűen elkészíthető karácsonyfadísz-ötletet, hogy a karácsonyi készülődés során a gyerekek is részt vehessenek az előkészületekben.

Egyszerű karácsonyfadísz készítése otthon a gyerekekkel
4 egyszerű, de hangulatos karácsonyfadísz-ötlet
Fotó: Kostikova Natalia /  Shutterstock 
  • A gipszből gyártott karácsonyi díszek örök emlékek lehetnek a családnak.
  • A papírlánc a legkisebb gyerekekkel is elkészíthető.
  • A narancsból számos mutatós és illatos ünnepi dekoráció készülhet.

Így készíts karácsonyfadíszt a gyerekekkel közösen

Karácsonyfadísz gipszből

Ha szeretnél egy örök emléket, ami felidézi a karácsonyi készülődés pillanatait, akkor az egyik legjobb választás a karácsonyfadísz készítés gipszből. Nem csak örök emlék lehet, de egy szórakoztató időtöltés is a gyerekekkel.

Amire szükségetek lesz:

  • Karácsonyi gipszkiöntő forma
  • Gipsz (por állagú)
  • Víz
  • Vízfesték
  • Ecset

Így készítsétek:

Annyi a dolgotok, hogy a gipszet tálba öntitek és adtok hozzá egy kis vizet. Jól összekeveritek, majd a gipszkiöntő formába öntitek. Hagyjátok megkötni, majd vegyétek ki a formából és bátran dekoráljátok, akár vízfestékkel, vagy lakkal. Tegyetek rá akasztót és kész is a fadísz . Ha mágnest ragasztotok a forma hátuljára, karácsonyi hűtőmágnest is készíthettek.

Papírlánc

Ezt a díszt még a legkisebbekkel is el tudjuk készíteni, vágjatok bele bátran.

Amire szükségetek lesz:

  • Színes papírlapok
  • Olló
  • Ragasztó

Így készítsétek:

A színes papírlapokból nagyjából 12 cm hosszú, 2 cm széles papírcsíkokat kell vágni. Ha a gyerkőc már tud bánni az ollóval, nyugodtan bízd rá ezt a részt. Ha megvagytok a csíkokkal, kezdjetek el hurkokat gyártani, majd ragasszátok össze őket úgy, hogy átfűzitek a már meglévő hurkokon az újat. Az elkészült papírláncot tekerhetitek a fára, vagy díszíthetitek vele az ablakot is.

Narancsdísz

Az egyik legnépszerűbb gyümölcs a téli szezonban a narancs. A narancs viszont nem csak a tányérra való. Számtalan dekorációt készíthetünk a gyerekekkel is narancs felhasználásával.

Karácsonyfadísz narancsból és szegfűszegből
Hangulatos és illatos: a legnépszerűbb DIY karácsonyi dísz
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Amire szükségetek lesz:

  • 2 db narancs
  • 1 csomag egész szegfűszeg
  • Cérna

Így készítsétek:

Fogjatok egy-egy narancsot és tetszőleges formában kezdjétek a szegfűszeget beleszúrkálni a narancsba. A narancs és a szegfűszeg is igen intenzív illatú, ezáltal az otthonotokat is ez a mennyei karácsonyi illat lengi majd be.
Narancs szelet

Egy másik tipp, milyen karácsonyi díszt lehet a gyerekkel készíteni narancsból:

Amire szükségetek lesz:

  • 3 db narancs
  • Cérna

Így készítsétek:

Tekerd fel a sütőt 100 fokra, majd vágjátok fel a narancsot tetszőleges vastagságú, kerek szeletekre. Helyezzétek a szeleteket egy sütőpapírral bélelt tepsire. Rakjátok be a sütőbe a narancsszeleteket, majd 3-4 óra alatt szárítsátok ki a sütőben. Isteni illata lesz. Ha kihűltek a narancsszeletek cérnával fűzzetek bele egy-egy akasztót és mehet is a fára. Ha nem szeretnéd a sütőt szárításra használni, a radiátoron is kiszáríthatjátok a szeleteket, de akkor természetesen több idő kell majd nekik.

Nem kell, hogy minden dísz tökéletes legyen. A lényeg, hogy minőségi időt tölts a gyerekeddel. Grátisz, hogy még emléketek is lesz róla.

Karácsonyfadísz szárított narancskarikából:

