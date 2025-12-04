Ünnepi készülődés a gyerekekkel: így készítsetek együtt fillérekből karácsonyfadíszt

Ebben a cikkben összeszedtünk pár kreatív, olcsó, egyszerűen elkészíthető karácsonyfadísz-ötletet, hogy a karácsonyi készülődés során a gyerekek is részt vehessenek az előkészületekben.
Ha szeretnél egy örök emléket, ami felidézi a karácsonyi készülődés pillanatait, akkor az egyik legjobb választás a karácsonyfadísz készítés gipszből. Nem csak örök emlék lehet, de egy szórakoztató időtöltés is a gyerekekkel.
Annyi a dolgotok, hogy a gipszet tálba öntitek és adtok hozzá egy kis vizet. Jól összekeveritek, majd a gipszkiöntő formába öntitek. Hagyjátok megkötni, majd vegyétek ki a formából és bátran dekoráljátok, akár vízfestékkel, vagy lakkal. Tegyetek rá akasztót és kész is a fadísz . Ha mágnest ragasztotok a forma hátuljára, karácsonyi hűtőmágnest is készíthettek.
Ezt a díszt még a legkisebbekkel is el tudjuk készíteni, vágjatok bele bátran.
A színes papírlapokból nagyjából 12 cm hosszú, 2 cm széles papírcsíkokat kell vágni. Ha a gyerkőc már tud bánni az ollóval, nyugodtan bízd rá ezt a részt. Ha megvagytok a csíkokkal, kezdjetek el hurkokat gyártani, majd ragasszátok össze őket úgy, hogy átfűzitek a már meglévő hurkokon az újat. Az elkészült papírláncot tekerhetitek a fára, vagy díszíthetitek vele az ablakot is.
Az egyik legnépszerűbb gyümölcs a téli szezonban a narancs. A narancs viszont nem csak a tányérra való. Számtalan dekorációt készíthetünk a gyerekekkel is narancs felhasználásával.
Fogjatok egy-egy narancsot és tetszőleges formában kezdjétek a szegfűszeget beleszúrkálni a narancsba. A narancs és a szegfűszeg is igen intenzív illatú, ezáltal az otthonotokat is ez a mennyei karácsonyi illat lengi majd be.
Narancs szelet
Tekerd fel a sütőt 100 fokra, majd vágjátok fel a narancsot tetszőleges vastagságú, kerek szeletekre. Helyezzétek a szeleteket egy sütőpapírral bélelt tepsire. Rakjátok be a sütőbe a narancsszeleteket, majd 3-4 óra alatt szárítsátok ki a sütőben. Isteni illata lesz. Ha kihűltek a narancsszeletek cérnával fűzzetek bele egy-egy akasztót és mehet is a fára. Ha nem szeretnéd a sütőt szárításra használni, a radiátoron is kiszáríthatjátok a szeleteket, de akkor természetesen több idő kell majd nekik.
Nem kell, hogy minden dísz tökéletes legyen. A lényeg, hogy minőségi időt tölts a gyerekeddel. Grátisz, hogy még emléketek is lesz róla.
Karácsonyfadísz szárított narancskarikából:
