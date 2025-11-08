Karácsonyi vásárok és programok Magyarországon – Mi várható 2025-ben?

November 14-én teljes karácsonyi üzemmódba kapcsol az ország, ekkor nyílnak ugyanis a hazai karácsonyi vásárok, bár az ünnepkörhöz kapcsolódó további események, rendezvények és látványosságok (fényvillamosok, jégpályák, Mikulás házak) fokozatosan kapcsolódnak majd be az országos kínálatba.

November 14-én nyitnak a budapesti karácsonyi vásárok, de hamarosan országszere csatlakoznak hozzájuk a kisebb-nagyobb városokban rendezett vásárok is.

Fotó: Nemeth Andras Peter / Mediaworks Archívum

Karácsonyi vásárok Magyarországon

Nem telhet el karácsonyi ünnepkör az adventi, vagy karácsonyi vásárok nélkül, amelyek idén, 2025-ben november 14-én nyitják meg kapuikat.

Budapesten elsősorban a két legnagyobb vásár áll a középpontban, a Szent István téri Advent Bazilika, illetve a Vörösmarty téri Vörösmarty Classic Xmas.

Az Advent Bazilika – amely már eddig is számos alkalommal elnyerte az Európa legjobb karácsonyi vására címet – idén 15. alkalommal nyitja meg kapuit. A programok idén is hasonlóak lesznek, mint a korábbi években: kézműves kiállítók, gasztronómiai kínálat, fényfestés és korcsolyapálya.

Fotó: Alp Galip / Shutterstock

Ami a klasszikus karácsonyi tradíciókat, autentikus vásári forgatagot felvonultató Vörösmarty Classic Xmast illeti, forralt borral, sült gesztenyével és egyéb jellegzetes karácsonyi ízekkel, zenei programokkal és kézműves portékákat árusító standokkal várja az érdeklődőket.

Országszerte is számos városban szerveznek karácsonyi vásárokat, így például Pécsett (2025. 11. 28-tól), Pápán (2025. 11. 29-től), Székesfehérvárott (2025. 11. 21-től), Dunakeszin (2025. 11. 28-tól), Dunabogdányban (2025. 12. 06-tól), Pilisvörösváron (2025. 12. 14-től), Gödöllőn (2025. 12. 06-tól), vagy Tatán (2025.12.06-tól).

Hamarosan a pécsi Széchenyi tér is karácsonyi színekben fog pompázni.

Fotó: Ruprech Judit / MTI

Egyéb adventi programok

Országszerte színes programokkal készülnek a vásárok mellett is, így több helyen lesz jégpálya, Miskolcon és Budapesten is közlekednek majd a fényvillamosok, de betlehemekkel, mézeskalács- és Mikulás házakkal, fényfestésekkel is lehet majd találkozni több helyen. Ezekről részletesen is beszámolunk majd programajánlónkban.

Készülhetünk a különleges hangulatot árasztó fényvillamosokra is, amelyek nemcsak Budapesten, de más magyar városokban is közlekednek.

Fotó: Róka László / MTI

Az ország karácsonyfáját, melyet 2500 méter hosszú LED-es fényfüzérrel díszítenek, minden évben a Parlament előtt, a Kossuth téren állítják fel, és advent első vasárnapjától vízkeresztig lehet megcsodálni. A fa mellett betlehemi jászol kap helyet, december 24-től a kis Jézussal kiegészülve.