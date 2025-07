Szeretnéd, hogy tovább éljenek a nagyszülők? A titok: küldd hozzájuk gyakrabban a gyerekeket!

Nemcsak a gyerekek profitálnak abból, ha időt töltenek a nagyszüleikkel, a hatás oda-vissza működik! Egy friss kutatás megdöbbentő eredményei szerint azok a nagyszülők, akik rendszeresen együtt vannak unokáikkal, sokkal jobb egészségi állapotnak örvendenek, mint azok, akiknek nincs lehetőségük ilyen közös időtöltésre. Sőt, még a szellemi frissességük is tovább megmaradhat. A vizsgálatból az is kiderült, hogy a rendszeres gyerekfelügyelet és a közös programok nemcsak boldogabbá teszik az időseket, hanem komoly egészségügyi előnyökkel is járnak: csökkenhet náluk a demencia kialakulásának esélye. Úgy tűnik, a nagyszülői szerep nemcsak örömforrás, hanem az agy karbantartásának egyik leghatékonyabb módja is.

Fotó: Andrii Iemelianenko / Shutterstock

A kutatók 10 ezer résztvevő életét vizsgálták meg, és az eredményekből egyértelműen kiderült, hogy a rendszeres társas érintkezés, különösen a fiatalabb generációkkal, segíti az időseket szellemileg frissek maradni. Azok, akik unokáikkal gyakran találkoznak, aktívabbak maradnak, és kevésbé veszélyezteti őket a szellemi hanyatlás, írja a life.hu

Gyerekek jelenthetik a gyógyírt?

A kutatás vezetője úgy fogalmazott:

„Az eredményeink megerősítik azt a régóta hangoztatott elvet, hogy ha nem használjuk, elveszítjük. Akik rendszeresen részt vesznek társasági tevékenységekben – például az unokákkal való közös időtöltés révén –, azoknál jelentősen kisebb a demencia kockázata, mint azoknál, akik magányosan élnek. Az elszigeteltség szinte mindig növeli a szellemi hanyatlás veszélyét.”

A szakértők azt is hangsúlyozták, hogy akkor sem kell elkeseredni, ha valakinek nincsenek unokái. A közösségi programok, például nyugdíjasklubok, szervezett utazások vagy akár sétacsoportok, szintén hozzájárulhatnak az idősek mentális egészségéhez. A kulcs a rendszeres kapcsolattartás és az aktív társas élet.