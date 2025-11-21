Felrobbantotta a cukiságbombát Rózsa György: az unokájával közös képet osztott meg

Rózsa Györgyért egy ország aggódott nyáron. A legendás műsorvezető súlyos stroke-on esett át, ám mostanra már sokkal jobban érzi magát. Életmódot váltott, minden nap sétál és újra munkába is állt.
A 78 éves műsorvezető augusztusban a Balatonon nyaralt lányával és az unokájával, amikor stroke-ot kapott, a lánya mentette meg az életét. Rózsa György szerencsére a 78. születésnapján elmondhatta magáról, hogy felépült a sztrókból, ám az biztos, hogy egyelőre kerüli a vízpartokat, kiváltképp a magyar tengert. Játszóterek felé viszont annál szívesebben veszi az irányt!
"Az idei nyár nem volt éppen kegyes hozzám, de hála a lányom lélekjelenlétének, és a mentők, orvosok, ápolók gyors és kiváló munkájának, szerencsésen felépültem egy sztrókból. Őszintén szólva, azóta nem megyek se a Balatonba, se tengerbe, de még uszodába se. Talán majd jövőre? Addig maradnak a séták a Várban, a Szigeten, a Városligetben. És persze a játszóterek az unokámmal" – árulta el lapunknak a műsorvezető.
Most pedig az unokájával közös képet osztott meg Rózsa György. Mint a fotóhoz írta: "Az unoka minden bolondozásra rá tud venni egy nagyapát."
