5+1 árulkodó jel, hogy a gyerekedet bántják az iskolában

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 09:45
iskolai zaklatásgyerekkiközösítés
Sok gyerek nem meri elmondani, ha az iskolában piszkálják, kiközösítik vagy bántják. Vannak azonban apró jelek, amelyekből időben észreveheted, hogy iskolai bullying áldozata. Ha szülőként felismered ezeket és időben lépsz, rengeteget tehetsz a gyereked lelki biztonságáért.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A gyerekeket ért bullying nem mindig jár látványos jelekkel, kék-zöld foltokkal. Sokszor a lelki nyomás, a gúny, a kiközösítés vagy a megfélemlítés maradandóbb sebeket ejt, mint egy ütés. Ráadásul a gyerekek gyakran hallgatnak, mert szégyellik, félnek a következményektől, vagy egyszerűen nem tudják szavakba önteni, mi történik velük nap mint nap. Ezért fontos, hogy szülőként észrevegyük az első arról árulkodó jeleket, hogy valami nincs rendben az iskolában.

Iskolai bullyingot elszenvedő megszeppent kislány
Ha a gyerek iskolai bullying áldozatául esik, gyakran lesz visszahúzódó.
Fotó: Krakenimages.com /  Shutterstock 

Iskolai bullyingról árulkodó jelek a gyereken

1. Furcsa sérülések vagy eltűnt holmik

Ha a gyerek gyakran jön haza kék foltokkal, karmolásokkal, vagy rendszeresen eltűnnek a tollai, füzetborítói, esetleg ruhadarabjai, az nem feltétlenül a figyelmetlenség vagy szétszórtság miatt lehet. Azonnali leszidás helyett érdemes rákérdezni, mi történt, de csak óvatosan, hogy ne érezze vallatásnak. Az a gyerek, aki bizalommal oszthatja meg a vele történteket a szüleivel, nagyobb eséllyel talál megoldást a szociális elakadására, illetve a szülők is tisztába kerülnek a helyzettel, és elkezdhetnek gondolkodni azon, mit lehet tenni a zaklatások ellen.

2. Hirtelen hangulatváltozás

Egy vidám, nyitott gyerek, aki egyik napról a másikra szorongóvá, kedvetlenné válik, vagy elveszíti az érdeklődését a kedvenc tevékenységei iránt, gyakran valamilyen bántás miatt változik meg. Ez a fajta viselkedésváltozás az egyik legerősebb árulkodó jel. Ruppert Petra ifjúsági coach szerint a bullying áldozata gyakran izolálódik, elcsendesedik. Előfordulhat, hogy a vacsoraasztalhoz sincs kedve leülni. A szokásváltozás a táplálkozásában is jelentkezhet.

3. Visszahúzódás a közösségtől

Ha egy korábban szociális gyerek hirtelen nem akar találkozni a barátaival, nem szívesen megy születésnapi bulikra, vagy nem akar iskolába menni, akkor lehet, hogy a háttérben kiközösítés áll. A társas kapcsolatokból való kivonulás mindig fontos intő jel. 

4. Állandó konfliktusok

Ha a gyerek rendszeresen keveredik vitákba vagy veszekedésekbe, amelyekből legtöbbször vesztesen kerül ki, érdemes odafigyelni. Gyakori, hogy a bántalmazott gyerek a feszültséget másutt is levezeti – vagy éppen fordítva: ő az, akit újra és újra megtalálnak.

5. Titkolózás és hallgatás

Ha a gyerek nem akar beszélni az iskoláról, kerüli a témát, vagy láthatóan feszültté válik, amikor az iskolai élet kerül szóba, az komoly gyanúra ad okot. Nem arról van szó, hogy a gyereknek részletes beszámolót kellene adnia minden napjáról, de ha hirtelen falat húz maga köré, az gyanús.

6. Szorongás az iskolával kapcsolatban

Sírásra, hasfájásra, fejfájásra panaszkodik a gyerek minden reggel, iskola előtt? Nem biztos, hogy szimulál. Sok gyerek így próbál menekülni a helyzetből, ha attól fél, hogy újra megalázzák, kicsúfolják vagy bántják. 

A bullying, azaz a zaklatás vagy bántalmazás iskolai közösségekben gyakori jelenség. A fizikai zaklatás lehet ütés, rongálás, míg verbális bántalmazás online is érheti a fiatalt gúnyolódás, becsmérlés, sértegetés vagy fenyegetés formájában. Az online térben történő bántalmazásnak külön neve is van: cyberbullying. Szociális zaklatás alatt a közösségen belüli bullyingot értjük, erre példa a pletykák terjesztése, barátok elidegenítése és kizárás a közösségből. Szülőként fontos tisztában lennünk azzal a ténnyel, hogy gyermekünk osztályközösségének dinamikája az online térben non-stop, iskolai kereteken túl is formálódik

 – hívja fel a figyelmet Ruppert Petra ifjúsági coach, mediátor, az OptimisTanoda alapítója. A szakértő a középiskolásokat ért bullyingról való árulkodó jelek kapcsán hozzáteszi, hogy esetükben jellemző lehet az iskolakerülés, lógás. Tanácsként megjegyzi, hogy érdemes jó kapcsolatot ápolni a nevelésben részt vevő felnőttekkel, pedagógusokkal, osztályfőnökkel, akik hiányzás esetén azonnal jeleznek a család felé.

Mit tegyél, ha felismerted a jeleket a gyereken?

  • Hallgasd meg! Ne kérd számon, inkább biztosítsd arról, hogy mindig számíthat rád.
  • Ne bagatellizáld el a problémáit! A „ne törődj vele” tanács nem megoldás. A gyereknek valódi támogatásra van szüksége. A helyes attitűd: megértelek, itt vagyok, figyelek rád.
  • Vedd fel a kapcsolatot az iskolával! Az osztályközösséget érintő jelenségekért az osztályfőnök felel. Elsőként az osztályfőnökhöz vagy az iskolapszichológushoz fordulj. Fontos, hogy partnerként működjetek együtt. Amennyiben van rá lehetőség, iskolai mediátor bevonása is hasznos lehet.
  • Maradj nyugodt, de határozott! Ne keress bűnbakot azonnal, inkább közösen térképezzétek fel a helyzetet. Jó kérdés lehet például: Mi történt? Hogyan történt? Mikor történt? 
  • Szükség esetén kérjétek szakember segítségét! Egy pszichológus, mentálhigiénés szakember vagy fiatalokra specializálódott coach segíthet feldolgozni a történteket, és megerősíteni a gyerek önértékelését. 

Az iskola felelőssége is

Egy biztonságos közegben a pedagógusok gyorsan reagálnak minden jelzésre. Ide tartozik a helyzet feltárása, a szülőkkel való egyeztetés, és szükség esetén külső szakember bevonása. A jó gyakorlat része a helyreállító szemlélet, amely nemcsak az esetleges büntetéseket foglalja magában, hanem azt is, hogy a zaklató felelősséget vállaljon és lehetőséget kapjon a változásra. Minden közösséget érintő konfliktus magában rejti a fejlődés lehetőségét is. 

