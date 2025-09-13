5+1 árulkodó jel, hogy a gyerekedet bántják az iskolában

A gyerekeket ért bullying nem mindig jár látványos jelekkel, kék-zöld foltokkal. Sokszor a lelki nyomás, a gúny, a kiközösítés vagy a megfélemlítés maradandóbb sebeket ejt, mint egy ütés. Ráadásul a gyerekek gyakran hallgatnak, mert szégyellik, félnek a következményektől, vagy egyszerűen nem tudják szavakba önteni, mi történik velük nap mint nap. Ezért fontos, hogy szülőként észrevegyük az első arról árulkodó jeleket, hogy valami nincs rendben az iskolában.

Ha a gyerek iskolai bullying áldozatául esik, gyakran lesz visszahúzódó.

Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

Iskolai bullyingról árulkodó jelek a gyereken

1. Furcsa sérülések vagy eltűnt holmik

Ha a gyerek gyakran jön haza kék foltokkal, karmolásokkal, vagy rendszeresen eltűnnek a tollai, füzetborítói, esetleg ruhadarabjai, az nem feltétlenül a figyelmetlenség vagy szétszórtság miatt lehet. Azonnali leszidás helyett érdemes rákérdezni, mi történt, de csak óvatosan, hogy ne érezze vallatásnak. Az a gyerek, aki bizalommal oszthatja meg a vele történteket a szüleivel, nagyobb eséllyel talál megoldást a szociális elakadására, illetve a szülők is tisztába kerülnek a helyzettel, és elkezdhetnek gondolkodni azon, mit lehet tenni a zaklatások ellen.

2. Hirtelen hangulatváltozás

Egy vidám, nyitott gyerek, aki egyik napról a másikra szorongóvá, kedvetlenné válik, vagy elveszíti az érdeklődését a kedvenc tevékenységei iránt, gyakran valamilyen bántás miatt változik meg. Ez a fajta viselkedésváltozás az egyik legerősebb árulkodó jel. Ruppert Petra ifjúsági coach szerint a bullying áldozata gyakran izolálódik, elcsendesedik. Előfordulhat, hogy a vacsoraasztalhoz sincs kedve leülni. A szokásváltozás a táplálkozásában is jelentkezhet.

3. Visszahúzódás a közösségtől

Ha egy korábban szociális gyerek hirtelen nem akar találkozni a barátaival, nem szívesen megy születésnapi bulikra, vagy nem akar iskolába menni, akkor lehet, hogy a háttérben kiközösítés áll. A társas kapcsolatokból való kivonulás mindig fontos intő jel.

4. Állandó konfliktusok

Ha a gyerek rendszeresen keveredik vitákba vagy veszekedésekbe, amelyekből legtöbbször vesztesen kerül ki, érdemes odafigyelni. Gyakori, hogy a bántalmazott gyerek a feszültséget másutt is levezeti – vagy éppen fordítva: ő az, akit újra és újra megtalálnak.