Túlélési tippek szülőknek: így lesz garantáltan stresszmentes az iskolakezdés - Nekünk bevált

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 14:45
Nálatok is hajtás, káosz és idegörlő pillanatok jellemzik a nyár végét? Az iskolakezdés ugyanis nemcsak a gyereknek rémálom, hanem a szülőknek is. Cikkünkben most összegyűjtöttük a leghatásosabb módszereket annak érdekében, hogy minél nyugodtabban induljon a tanév.
Az iskolakezdés minden családnál mást jelent, míg egyesek számára vidám, várakozással teli időszakot, addig másoknál rémálmaik kezdetét. Számos szülőnek ismerős lehet az a helyzet, amikor kétségbeesetten kiabálja, hogy „indulni kéne”, miközben gyereke még éppen csak éledezik. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a gyerekek is hisztisek és idegesek, olykor hangosan kántálják, hogy ők bizony nem mennek iskolába.

Mutatjuk a legjobb trükköket a nyugodt iskolakezdéshez!
Fotó: Dragana Gordic /  Shutterstock 

Iskolakezdés stresszmentesen? Lehetséges, ezekkel a bevált trükkökkel!

Nem kell pánikba esned, amint a naptárat fellapozva meglátod a szeptember 1-et! Ha a következő egyszerű, a napi rutinba könnyedén beilleszthető módszereket alkalmazod, az iskolakezdés zökkenőmentesen fog zajlani, így az idegeid is épségben megússzák ezt az időszakot.

  • Adj minél több szeretetet a gyermekednek

Rengeteg gyerek számára a legnagyobb kihívás a búcsúzás, ezért ezt a fájdalmas pillanatot könnyebbé varázsolhatod, ha bevezetsz egy elköszönési rituálét. Öleld meg csemetédet, aztán mondd el neki, hogy mennyire szereted. Emellett egy laminált, családi képet is elrejthetsz a táskájában, hogy tudja, mindig ott lesztek neki.

  • Bátorítsd arra, hogy kifejezze az érzelmeit és megossza őket veled

A legtöbb iskolai szorongás kiváltója olyan dolog, amiket felnőttként teljesen irracionálisnak tartunk. Ilyen például, amikor gyermeked azt feltételezi, hogy világgá mész, amíg ő az iskolában tanul. Ilyen esetben nyújts megfelelő lelki támogatást számára, kérdezd meg tőle, hogy szerinte hogyan oldhatnátok meg a problémát. Birkózzatok meg együtt a szorongásával!

iskolakezdés, gyermek, alvás, alvó gyermek
Az iskolakezdés szempontjából nagyon fontossá válik, hogy a gyermek időben lefeküdjön aludni.
Fotó: Catherine Falls Commercial /  GettyImages
  • Hallgasd meg és csillapítsd le a félelmeit

A gyerekek a szülőktől várják a megerősítéseket azzal kapcsolatban, hogy mi veszélyes és mi nem. Ilyenkor a legjobb, ha együttérzel csemetéddel és megnyugtatod. Például, ha attól fél, hogy az iskolában bántani fogják, erősítsd benne, hogy teljesen biztonságban lesz és boldogan fog játszani a többiekkel. A múltba is visszarepülhetsz kicsit és elmesélhetsz neki egy-két olyan történetet, ami mosolyt csalhat az arcára.

  • Már nyár végén kezdd el hozzászoktatni a korai lefekvéshez

A szülők pontosan tudják, hogy a megfelelő alvás mennyire fontos szerepet játszik a pici fejlődésében. Ezért annak érdekében, hogy jól induljon a tanév és csemetéd ne félkómásan ébredjen, kezdd őt visszaszoktatni a korai alváshoz. Hidd el, ez nagyban meg fogja majd könnyíteni a dolgod.

  • Beszélj vele a változásokról

Már nyár végén kezdd el lelkileg felkészíteni a rá váró változásokra és kihívásokra, így nem egyik napról a másikra kell majd velük szembesülnie. Szülőként új nézőpontból is megvilágíthatod a helyzetet, így gyermeked könnyebben fog megbirkózni a nehézségekkel.

A fent említett módszerekkel nemcsak gyermekednek segíthetsz, hogy könnyebben átvészelje az iskolakezdést, hanem magadról is hatalmas terhet dobhatsz le azáltal, hogy csemetéd nem fog hisztizni, elaludni és kötni az ebet a karóhoz, hogy ő bizony otthon marad.

Az alábbi videó segítségével további szakértői tanácsokat ismerhetsz meg azzal kapcsolatban, hogyan készítsd fel a gyermekedet érzelmileg az iskolába való visszatéréshez:

