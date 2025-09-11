Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Iskolai bántalmazás: ezekre az intő jelekre figyeljenek a szülők a gyerekek érdekében!

bullying
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 11:00
iskolai bántalmazászaklatás
Az iskolai zaklatásnak már nincsenek földrajzi vagy időbeli korlátai és sajnos egyre több gyermek válik áldozatául. Mit tehetnek a szülők ilyen estben és mik a bullying jelei? Íme a szakértők válasza!
Bors
A szerző cikkei

Sok gyermek kezdte meg az újabb tanévet valamelyik iskolában. Ezzel egy időben a szülőknek érdemes felkészülnie a mai kor egyik legnagyobb veszélyére: a bullyingra vagyis az iskolában, illetve az online térben történő zaklatásra.

bullying, zaklatás, iskolai erőszak
A zaklatás, vagyis bullying nem csak a fizikai hanem az online térben is szedi az áldozatait. Fotó:  Shutterstock 

Számtalan formája létezik ma már a bullyingnak

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint a zaklatás lehet szóbeli, fizikai vagy közösségi bántalmazás is. Zaklatás lehet a

  • közösségből való kiközösítés,
  • kicsúfolás, csúfnéven való szólítás,
  • pletykák terjesztése,
  • fenyegetés,
  • közösség előtti megszégyenítés,
  • kellemetlen felvételekkel, fotókkal való zsarolás,
  • szóbeli támadások,
  • fizikai bántalmazás,
  • az áldozat tulajdonának megrongálása is.

Mi válthatja ki ezt a viselkedést a gyerekekből?

A zaklatás elszenvedője általában semmilyen alapot nem szolgáltat a bullyingra, de az áldozattá válás kockázata bizonyos esetekben megnő. Ilyen például a közösség többi tagjától eltérő anyagi vagy társadalmi helyzet, a közösség többi tagjától eltérő fizikai adottságok (pl. túlsúly vagy soványság), a testi fogyatékosság, a tanulási zavarok, nehézségek és bizonyos betegségek is.

Ezek a bullying veszélyei

Mivel a gyermekek általában nem mernek szólni a támadásokról, vagy szégyellik a helyzetet, a legtöbb esetben nem kérnek segítséget. A rendszeres zaklatás így az áldozatnál depressziót, szorongást és alvászavarokat okozhat, de súlyosabb esetben akár kárt is tehet önmagában vagy öngyilkosságot is elkövethet egy gyermek.

Mit tehetnek a szülők, hogy megvédjék a gyermeküket?

  • Először is figyeljenek a jelekre: ha az alábbi jelek valamelyikét vagy többségét észleljük a gyermekünkön, akkor előfordulhat, hogy bullying áldozatává vált: megmagyarázhatatlan sérülések, elveszett vagy megsemmisült ruházat, könyvek, elektronikai cikkek vagy ékszerek, gyakori fej- vagy gyomorfájdalmak, rosszullét vagy hamis betegségek, az étkezési szokások megváltozása, alvási nehézségek, gyakori rémálmok, romló osztályzatok, érdeklődés elvesztése az iskolai munka iránt, vagy nem akar iskolába járni, tehetetlenség érzése, csökkent önbecsülés, önpusztító viselkedések, mint például menekülés otthonról vagy akár az öngyilkosság említése.
  • Az intő jelek figyelése és felismerése az első fontos lépést amit a gyermekek lelki egészségének megőrzése érdekében fontos, hogy őszinte és nyílt párbeszéd kövessen. Szülőként fokozatosan érdemes közelítenünk a témához, nem kell rögtön rákérdeznünk, hogy bántanak-e az iskolában? - tanácsolja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Digipédia oldala. Ehelyett első lépésként próbáljunk meg óvatosan puhatolózni.

 

Mit tegyünk, ha gyermek áldozattá vált?

Bár a zaklatásnak sokféle formájával találkozhatunk, mégsem érdemes kivárni, amíg egy súlyosabb esettel találja szemben magát a gyermekünk. Ha kiderül, hogy bármilyen formában is, de zaklatják (bullyingolják) a gyermekünket, osszuk meg a tapasztalatainak a pedagógusokkal, az osztályközösség szülőivel és mondjuk ki, ami történik az bántalmazás. Ellenkező esetben teret adunk a bagatellizálásnak és az elhallgatásnak. Emellett legyünk érzelmileg elérhetők a gyermekeink számára és kérjünk segítséget szakemberektől (pszichológustól, az iskolában, óvodában dolgozó pedagógusoktól, családsegítő intézményektől). Súlyosabb esetekben pedig tehetünk rendőrségi feljelentést is. Ehhez gyűjtsünk minél több bizonyítékot (fénykép, képernyőkép, videó, hangfelvétel).

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
