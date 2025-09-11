Iskolai bántalmazás: ezekre az intő jelekre figyeljenek a szülők a gyerekek érdekében!

Sok gyermek kezdte meg az újabb tanévet valamelyik iskolában. Ezzel egy időben a szülőknek érdemes felkészülnie a mai kor egyik legnagyobb veszélyére: a bullyingra vagyis az iskolában, illetve az online térben történő zaklatásra.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint a zaklatás lehet szóbeli, fizikai vagy közösségi bántalmazás is. Zaklatás lehet a
A zaklatás elszenvedője általában semmilyen alapot nem szolgáltat a bullyingra, de az áldozattá válás kockázata bizonyos esetekben megnő. Ilyen például a közösség többi tagjától eltérő anyagi vagy társadalmi helyzet, a közösség többi tagjától eltérő fizikai adottságok (pl. túlsúly vagy soványság), a testi fogyatékosság, a tanulási zavarok, nehézségek és bizonyos betegségek is.
Mivel a gyermekek általában nem mernek szólni a támadásokról, vagy szégyellik a helyzetet, a legtöbb esetben nem kérnek segítséget. A rendszeres zaklatás így az áldozatnál depressziót, szorongást és alvászavarokat okozhat, de súlyosabb esetben akár kárt is tehet önmagában vagy öngyilkosságot is elkövethet egy gyermek.
Bár a zaklatásnak sokféle formájával találkozhatunk, mégsem érdemes kivárni, amíg egy súlyosabb esettel találja szemben magát a gyermekünk. Ha kiderül, hogy bármilyen formában is, de zaklatják (bullyingolják) a gyermekünket, osszuk meg a tapasztalatainak a pedagógusokkal, az osztályközösség szülőivel és mondjuk ki, ami történik az bántalmazás. Ellenkező esetben teret adunk a bagatellizálásnak és az elhallgatásnak. Emellett legyünk érzelmileg elérhetők a gyermekeink számára és kérjünk segítséget szakemberektől (pszichológustól, az iskolában, óvodában dolgozó pedagógusoktól, családsegítő intézményektől). Súlyosabb esetekben pedig tehetünk rendőrségi feljelentést is. Ehhez gyűjtsünk minél több bizonyítékot (fénykép, képernyőkép, videó, hangfelvétel).
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.