Iskolai bántalmazás: ezekre az intő jelekre figyeljenek a szülők a gyerekek érdekében!

Sok gyermek kezdte meg az újabb tanévet valamelyik iskolában. Ezzel egy időben a szülőknek érdemes felkészülnie a mai kor egyik legnagyobb veszélyére: a bullyingra vagyis az iskolában, illetve az online térben történő zaklatásra.

A zaklatás, vagyis bullying nem csak a fizikai hanem az online térben is szedi az áldozatait. Fotó: Shutterstock

Számtalan formája létezik ma már a bullyingnak

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint a zaklatás lehet szóbeli, fizikai vagy közösségi bántalmazás is. Zaklatás lehet a

közösségből való kiközösítés,

kicsúfolás, csúfnéven való szólítás,

pletykák terjesztése,

fenyegetés,

közösség előtti megszégyenítés,

kellemetlen felvételekkel, fotókkal való zsarolás,

szóbeli támadások,

fizikai bántalmazás,

az áldozat tulajdonának megrongálása is.

Mi válthatja ki ezt a viselkedést a gyerekekből?

A zaklatás elszenvedője általában semmilyen alapot nem szolgáltat a bullyingra, de az áldozattá válás kockázata bizonyos esetekben megnő. Ilyen például a közösség többi tagjától eltérő anyagi vagy társadalmi helyzet, a közösség többi tagjától eltérő fizikai adottságok (pl. túlsúly vagy soványság), a testi fogyatékosság, a tanulási zavarok, nehézségek és bizonyos betegségek is.

Ezek a bullying veszélyei

Mivel a gyermekek általában nem mernek szólni a támadásokról, vagy szégyellik a helyzetet, a legtöbb esetben nem kérnek segítséget. A rendszeres zaklatás így az áldozatnál depressziót, szorongást és alvászavarokat okozhat, de súlyosabb esetben akár kárt is tehet önmagában vagy öngyilkosságot is elkövethet egy gyermek.

Mit tehetnek a szülők, hogy megvédjék a gyermeküket?