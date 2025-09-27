Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Angyal szobor, ami jelképezi az égi segítők jelenlétét

Biztonságban itt és a fényen túl: ezek az angyalok vigyáznak gyermekeinkre

test és lélek
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 08:45
Sallai Nóra baleseteangyalarkangyal
Vannak olyan kilátástalan helyzetek vagy végzetes események, amikor már csak az égiek segítségére számíthatunk. Ezért most bemutatjuk azt a 7 arkangyalt, akik úton-útfélen kísérik lépteinket és vigyáznak gyermekeinkre.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A Jóban Rosszban című sorozat egykori színésznője, ma 1 éve szenvedett súlyos balesetet 5 éves kisfiával Alsónémediben, miután egy nagy sebességgel közlekedő BMW letarolta az autójukat.  Sallai Nóra balesete az egész országot megrázta. Az ütközés következtében Sallai Nóra kisfia elhunyt. Egy ekkora tragédia után sokan a hitben keresnek megnyugvást, égi segítőkhöz fordulnak arra kérlelve őket, hogy a felhők között is vigyázzák gyermeküket. A borzalmas szerencsétlenség emlékére összegyűjtöttük azt a 7 arkangyalt, akik a kicsikre vigyáznak a Földön és a fényen túl. 

Angyal fehér ruhában a felhők között
Íme az a 7 arkangyal, akik úton-útfélen óvják a kicsiket  
Fotó: Buena Vista Images /  Getty Images

Ezek az angyalok figyelik gyermekeink minden lépését 

Amikor úrrá lesz rajtunk a félelem vagy kilátástalannak érezzük a helyzetünket, gyakran fordulunk spirituális vezetőinkhez, köztük az angyalokhoz, akik akkor is velünk vannak, ha nincs szükségünk támogatásra. Íme az a 7 égi segítő, aki minden pillanatban óvja gyermekeink lépteit, és a túlvilágon is vigyáz rájuk.

  • Mihály arkangyal 

Mihály arkangyalt tartják a legerősebb védelmezőnek, aki biztonságot nyújt a legvédtelenebbeknek, köztük a gyermekeknek is. Ha nem látjuk az alagút végét, mutatja a helyes irányt és megszabadít a negatív energiáktól. 

  • Rafael arkangyal 

Ez az arkangyal akkor lehet a legnagyobb segítségünkre, ha fizikai gyógyulásra van szükségünk. Amennyiben gyermeked beteg vagy balesetet szenved, ő az az égi segítő, aki biztosan vele van és mindent megtesz a kicsi gyógyulásáért. 

  • Gábriel arkangyal 

Gábriel arkangyal legfőbb képessége a világos és érthető kommunikáció terén való segítségnyújtás, akire főként az introvertált gyermekeknek lehet szükségük, hogy megfelelően ki tudják fejezni az érzelmeiket. 

Gyönyörű égbolt, amely jelzi az angyalok jelenlétét
Az angyalok mindenhol velünk vannak
Fotó: Taro Hama @ e-kamakura /  Getty Images
  • Ariel arkangyal 

Ha gyermeked imádja az állatokat és a természetet, akkor Ariel arkangyal is nagy segítségére lehet. Ugyanis ő az, aki biztosan végigkíséri a kicsi lépteit, ha túrázni mentek vagy pusztán hagyod játszani a picit a kertben. 

  • Jophiel arkangyal 

Gyermekedben ég a kreativitás utáni vágy és már most okos meglátásai vannak? Akkor mellette biztosan ott van Jophiel arkangyal, aki eloszlatja a kicsi kételyeit és helyettük nyugalmat hoz az életébe. 

  • Azrael arkangyal 

Azrael arkangyal feladata az, hogy átsegítse a lelkeket a túlvilágra, valamint vigaszt adjon a gyászolóknak és elindítsa őket a gyógyulás útján. Ha gyermeked nagyon szomorú, mert elvesztette egy szerettét, akkor ez az égi segítő lesz mellette a legnehezebb időkben.

  • Sámuel arkangyal 

Sámuel arkangyal fő feladata a béke és a nyugalom megteremtése, ezért, ha gyermeked szorong vagy nagyon dühös valakire, akkor biztosan ő lesz majd mellette. Az angyal ereje ugyanis abban rejlik, hogy segít megbirkózni még a legnagyobb szívfájdalmakkal is. 

Az alábbi videó megtekintésével az őrangyalokat is megismerheted:

