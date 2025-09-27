Biztonságban itt és a fényen túl: ezek az angyalok vigyáznak gyermekeinkre

A Jóban Rosszban című sorozat egykori színésznője, ma 1 éve szenvedett súlyos balesetet 5 éves kisfiával Alsónémediben, miután egy nagy sebességgel közlekedő BMW letarolta az autójukat. Sallai Nóra balesete az egész országot megrázta. Az ütközés következtében Sallai Nóra kisfia elhunyt. Egy ekkora tragédia után sokan a hitben keresnek megnyugvást, égi segítőkhöz fordulnak arra kérlelve őket, hogy a felhők között is vigyázzák gyermeküket. A borzalmas szerencsétlenség emlékére összegyűjtöttük azt a 7 arkangyalt, akik a kicsikre vigyáznak a Földön és a fényen túl.

Íme az a 7 arkangyal, akik úton-útfélen óvják a kicsiket

Fotó: Buena Vista Images / Getty Images

Ezek az angyalok figyelik gyermekeink minden lépését

Amikor úrrá lesz rajtunk a félelem vagy kilátástalannak érezzük a helyzetünket, gyakran fordulunk spirituális vezetőinkhez, köztük az angyalokhoz, akik akkor is velünk vannak, ha nincs szükségünk támogatásra. Íme az a 7 égi segítő, aki minden pillanatban óvja gyermekeink lépteit, és a túlvilágon is vigyáz rájuk.

Mihály arkangyal

Mihály arkangyalt tartják a legerősebb védelmezőnek, aki biztonságot nyújt a legvédtelenebbeknek, köztük a gyermekeknek is. Ha nem látjuk az alagút végét, mutatja a helyes irányt és megszabadít a negatív energiáktól.

Rafael arkangyal

Ez az arkangyal akkor lehet a legnagyobb segítségünkre, ha fizikai gyógyulásra van szükségünk. Amennyiben gyermeked beteg vagy balesetet szenved, ő az az égi segítő, aki biztosan vele van és mindent megtesz a kicsi gyógyulásáért.

Gábriel arkangyal

Gábriel arkangyal legfőbb képessége a világos és érthető kommunikáció terén való segítségnyújtás, akire főként az introvertált gyermekeknek lehet szükségük, hogy megfelelően ki tudják fejezni az érzelmeiket.

Az angyalok mindenhol velünk vannak

Fotó: Taro Hama @ e-kamakura / Getty Images

Ariel arkangyal

Ha gyermeked imádja az állatokat és a természetet, akkor Ariel arkangyal is nagy segítségére lehet. Ugyanis ő az, aki biztosan végigkíséri a kicsi lépteit, ha túrázni mentek vagy pusztán hagyod játszani a picit a kertben.

Jophiel arkangyal

Gyermekedben ég a kreativitás utáni vágy és már most okos meglátásai vannak? Akkor mellette biztosan ott van Jophiel arkangyal, aki eloszlatja a kicsi kételyeit és helyettük nyugalmat hoz az életébe.

Azrael arkangyal

Azrael arkangyal feladata az, hogy átsegítse a lelkeket a túlvilágra, valamint vigaszt adjon a gyászolóknak és elindítsa őket a gyógyulás útján. Ha gyermeked nagyon szomorú, mert elvesztette egy szerettét, akkor ez az égi segítő lesz mellette a legnehezebb időkben.

Sámuel arkangyal

Sámuel arkangyal fő feladata a béke és a nyugalom megteremtése, ezért, ha gyermeked szorong vagy nagyon dühös valakire, akkor biztosan ő lesz majd mellette. Az angyal ereje ugyanis abban rejlik, hogy segít megbirkózni még a legnagyobb szívfájdalmakkal is.