Segítenek az angyalok: Adventi mágiák és babonák

Az adventi időszak sokak számára nemcsak a készülődésről és az ünnepről, hanem a szeretteinkkel való kapcsolatainkról is szól. Emellett arról is, hogy kicsit befelé figyeljünk és számot vessünk arról, ami az elmúlt hónapokban történt velünk. Így jobban átlátjuk, mi az, amin változtatnunk kell ahhoz, hogy tisztább és szeretetteljesebb legyen a következő évünk. Ez egyfajta tisztulási folyamat, hogy megszabaduljunk mindattól, amik nyomasztanak minket, vagyis egyfajta spirituális felkészülés még akkor is, ha ez nem tudatos. Mire eljön a karácsony, a lelkünk egy belső utazáson megy keresztül szinte észrevétlenül – hívja fel a figyelmet Iszet boszorkány, főpapnő és mágus a Fanny magazinban.

Kérjük az angyalokat!

Az adventi időszak négy hétből áll, és minden hétnek megvan a maga angyala, akivel kapcsolatba léphetünk, és kérhetjük a segítségét.

1. hét angyala: Erőt, fényt és szeretet kérhetünk tőle.

2. hét angyala: A kérésünknek mindenképp az önzetlen, szívből jövő szeretetről kell szólnia.

3. hét angyala: Ha valakinek tele van a szíve fájdalommal, keserűséggel, akkor ezt az angyalt kérhetjük, hogy töltse meg tiszta angyali fénnyel, ami egyben a remény sugara is.

4. hét angyala: Tőle a békét, harmóniát kérhetjük magunk és a szeretteink számára. Vagy ha a családban sok a viszály, akkor segít abban, hogy elsimíthassuk.

Így forduljunk hozzájuk!

Szükségünk lesz 4 darab fehér angyalgyertyára, de ha az nincs, akkor tökéletesen megfelel 4 darab sima fehér gyertya is, de figyeljünk rá, hogy ne mécsest alkalmazzunk. Az adott héten, amikor meggyújtjuk a gyertyát, az adott hét angyalától kérjünk segítséget magunk és a szeretteink számára. De az is megfelel, hogy az adventi gyertyákat alkalmazzuk a megfelelő időben. Ezeket a kéréseinket mindig advent vasárnapján tegyük meg.

Kezdjünk jósolni!

Az adventi időszakban számos babonát és mágikus praktikát alkalmaztak annak idején, és sokan még ma is bevetik ezeket.

Borbála napja (december 4.): Ilyenkor tilos volt ruhát teregetni és mosni. Ugyanis a babona szerint, aki ezen a napon ezt megszegi, arra rontás jön. Az is tilos volt, hogy kölcsön adjunk és ajándékozzunk, mert aki ezt teszi, annak a szerencséje elvész.

Luca napja (december 13.): Ehhez a naphoz kötődik a legtöbb mágia és babona. A Luca széke az egyik legismertebb szokás, amikor egy széket kezdenek el készíteni, és minden nap csupán egy-egy műveletet hajtanak rajta végre tizenhárom napon keresztül. Azért is szól úgy a mondás, hogy "Lassan készül, mint a Luca széke", de napjainkban ezt már alig-alig tartják. A Luca napi búza lényege, hogy karácsonyig kell kicsíráznia, és megmutatja, hogy a következő év mennyire lesz bőséges a gazda és a családja számára. A Luca napi kívánság nagyon hasznos és jól működő: december 13-án 12 darab papírra felírunk egy-egy kívánságot, kérést, amikre vágyunk, hogy teljesüljenek a következő évben. Minden lapra csak egy kívánság kerüljön. Hajtsuk össze a papírokat egyenként és minden este égessünk el egyet közülük egy gyertya vagy mécses lángjában. Ha ezzel megvagyunk, akkor szórjuk ki a hamuját. Így végül 24-ére csak egy papír marad, ami azt jelenti, hogy az a kívánságunk biztosan beteljesedik a következő évben. Ezért is nagyon fontos, hogy jól átgondolt és pontosan megfogalmazott legyen a kérésünk. De ehhez a naphoz tartozik még a dolog tiltó nap is. Vagyis tilos mosni, varrni, takarítani, sütni, főzni és minden egyéb házimunka is

tilos. Luca napján szokás volt fokhagymát akasztani az ajtóra, hogy a rossz szellemeket és rossz boszorkányokat távol tartsák. Emellett, ha valaki este, lefekvés előtt fokhagymás kenyeret eszik, akkor úgy tartották, hogy az ártó szellemek elkerülik álmában. Aki Luca napján meggyfa ágat tett vízbe és az karácsonyig kizöldült, az a következő évben férjhez ment. De ha nem is akart férjhez menni, akkor is biztos volt, hogy a következő évben rátalál a szerelem.

Advent mind a négy hétvégéjén, beleértve a karácsonyt is, tilos volt mosni, teregetni és minden házimunkát lehetőleg mellőzni kellett, főleg vasárnapi napon. Ugyanis ezek is dologtiltó napoknak számítottak, így ha ezt valaki nem tartotta be, akkor a következő évben sok lelki nehézséggel kell szembenéznie, és balszerencsés volt egy éven keresztül.