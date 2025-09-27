Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Sallai Nóra balesete egy éve történt: ezt mondja a tragédiáról a megdöbbent rokon

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 10:00 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 27. 10:11
Megszólalt az egy évvel ezelőtti, tragikus kimenetelű, Alsónémediben bekövetkezett karambolban érintett Kevin édesapja. Attila szerint Sallai Nóra balesete az ő életüket is tönkretette, a család pedig rendszeresen imádkozik a színésznő elhunyt kisfiáért.
  • Sallai Nóra balesete az egész országot megrázta, napra pontosan egy éve történt a tragikus eset, amiben a színésznő elveszítette a kisfiát
  • A baleset helyszínén megemlékeznek a tragédiáról
  • A mai napig nem lehet tudni, hogy ki volt a hibás Sallai Nóráék balesetében, de a gyanú szerint a BMW sofőrje vétkezett. Családtagokat kérdeztünk az esettel kapcsolatban.
Sallai Nóra balesete előtt a Jóban Rosszban sorozatban játszott
Sallai Nóra balesete egy éve történt  Fotó: TV2

Mint arról a Bors is beszámolt, 2024. szeptember 27-én a Jóban Rosszban nővérkéjét alakító színésznő játszótérre vitte a kisfiát, az ötéves Bendét. Amikor úgy döntöttek, hogy hazamennek, beültek az autójukba. Az ottani útkereszteződésből a főútra hajtottak, majd a következő pillanatban beléjük rohant egy BMW. A baleset következtében a színésznő életveszélyesen megsérült, kisfia meghalt. Sallai Nóra balesete óta kereken egy év eltelt. A gyanú szerint Sallai Nóra balesetének okozója a gyorsan hajtó BMW sofőrje.

A helyszínről Nórát és a kisfiát is életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Bendét az orvosoknak már nem sikerült megmenteniük, az édesanyja néhány havi kezelést követően hazamehetett.

A BMW volánja mögött az erdélyi származású Rikárdó ült, mellette rokona, a kocsi tulajdonosa, Kevin foglalt helyet. Utóbbi szintén megsérült, a lába több ponton eltört. A fiúk egyik hozzátartozója a tragédia után a Borsnak elmondta: az egész család sajnálja a történteket.

Ebben a kereszteződésben történt a baleset. Az elsőbbségadás kötelező táblát stoptáblára cserélték és fel is festették a STOP szót a kereszteződéshez, ahonnan Sallai Nóra kihajtott tavaly ilyenkor Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

A Bors most ismét a tragédia helyszínén járt. Sallai Nóra balesete helyszínén, a kereszteződésben mécsesek pislákolnak és virágok emlékeztetnek az egy évvel ezelőtt történtekre.

Sallai Nóra balesetének helyszínén mécses ég
A helyszínen mécses ég  Fotó: Bors

Mécses ég Sallai Nóra balesetének helyszínén

A fiatal férfiak családját is felkerestük. Kopogtatásunkra Kevin édesapja jött ki a kapuhoz. Attila ugyan nem kívánt részletekbe bocsátkozó interjút adni, de annyit elmondott, hogy gyermeke képtelen magát túltenni a baleseten.

A fiúk nem azzal a szándékkal ültek autóba, hogy bárkinek is ártsanak. Valóban gyorsan hajtottak, ami egy tragikus balesetet eredményezett, és tudják, hogy ezzel a tudattal kell tovább élniük. Rikárdó kislánya aznap nagyon beteg volt, ezért siettek lázcsillapítóért

 – mondta a férfi. - Békés, mélyen vallásos pünkösdisták vagyunk. Egy időben misszionáriusként is szolgáltunk. A baleset után több gyülekezetünk is imádkozott a kisfiúért és a művésznő felépüléséért. Mi azóta is rendszeresen fohászkodunk a gyermekért.

A Sallai Nóra balesetét okozó autó tulajdonosa itt lakott
Kevin naponta innen jár dolgozni Fotó: Bors

A Sallai Nóra balesetét okozó BMW tulajdonosát és vezetőjét is kerestük

A rokonságtól azt is megtudtuk, hogy Rikárdó jelenleg Erdélyben tartózkodik. Építkezik, igyekszik normális életet élni, és mindent elkövet a családjáért.

- Sokáig rémálmok gyötörték, ezért pszichológushoz is járt – fejtette ki a hozzátartozó és hozzátette: Kevin még Alsónémediben dolgozik a családdal, igaz, az orvosok még nem távolították el a vasat a lábából. A fiú egyébként 13 éves korától pénzt keres, a munkájára a szerettei szerint soha nem volt panasz.

Nisóczi József Levente, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője kérdésünkre elmondta: az ügyben még tart a nyomozás, ezért a gyanúsított ellen még nem emeltek vádat. Szükség lehet még tanúk kihallgatására és szakértői véleményekre.

