Sallai Nóra balesete egy éve történt: ezt mondja a tragédiáról a megdöbbent rokon

Mint arról a Bors is beszámolt, 2024. szeptember 27-én a Jóban Rosszban nővérkéjét alakító színésznő játszótérre vitte a kisfiát, az ötéves Bendét. Amikor úgy döntöttek, hogy hazamennek, beültek az autójukba. Az ottani útkereszteződésből a főútra hajtottak, majd a következő pillanatban beléjük rohant egy BMW. A baleset következtében a színésznő életveszélyesen megsérült, kisfia meghalt. Sallai Nóra balesete óta kereken egy év eltelt. A gyanú szerint Sallai Nóra balesetének okozója a gyorsan hajtó BMW sofőrje.
A helyszínről Nórát és a kisfiát is életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Bendét az orvosoknak már nem sikerült megmenteniük, az édesanyja néhány havi kezelést követően hazamehetett.
A BMW volánja mögött az erdélyi származású Rikárdó ült, mellette rokona, a kocsi tulajdonosa, Kevin foglalt helyet. Utóbbi szintén megsérült, a lába több ponton eltört. A fiúk egyik hozzátartozója a tragédia után a Borsnak elmondta: az egész család sajnálja a történteket.
A Bors most ismét a tragédia helyszínén járt. Sallai Nóra balesete helyszínén, a kereszteződésben mécsesek pislákolnak és virágok emlékeztetnek az egy évvel ezelőtt történtekre.
A fiatal férfiak családját is felkerestük. Kopogtatásunkra Kevin édesapja jött ki a kapuhoz. Attila ugyan nem kívánt részletekbe bocsátkozó interjút adni, de annyit elmondott, hogy gyermeke képtelen magát túltenni a baleseten.
A fiúk nem azzal a szándékkal ültek autóba, hogy bárkinek is ártsanak. Valóban gyorsan hajtottak, ami egy tragikus balesetet eredményezett, és tudják, hogy ezzel a tudattal kell tovább élniük. Rikárdó kislánya aznap nagyon beteg volt, ezért siettek lázcsillapítóért
– mondta a férfi. - Békés, mélyen vallásos pünkösdisták vagyunk. Egy időben misszionáriusként is szolgáltunk. A baleset után több gyülekezetünk is imádkozott a kisfiúért és a művésznő felépüléséért. Mi azóta is rendszeresen fohászkodunk a gyermekért.
A rokonságtól azt is megtudtuk, hogy Rikárdó jelenleg Erdélyben tartózkodik. Építkezik, igyekszik normális életet élni, és mindent elkövet a családjáért.
- Sokáig rémálmok gyötörték, ezért pszichológushoz is járt – fejtette ki a hozzátartozó és hozzátette: Kevin még Alsónémediben dolgozik a családdal, igaz, az orvosok még nem távolították el a vasat a lábából. A fiú egyébként 13 éves korától pénzt keres, a munkájára a szerettei szerint soha nem volt panasz.
Nisóczi József Levente, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője kérdésünkre elmondta: az ügyben még tart a nyomozás, ezért a gyanúsított ellen még nem emeltek vádat. Szükség lehet még tanúk kihallgatására és szakértői véleményekre.
