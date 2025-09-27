Sallai Nóra balesete egy éve történt: ezt mondja a tragédiáról a megdöbbent rokon

Sallai Nóra balesete az egész országot megrázta, napra pontosan egy éve történt a tragikus eset, amiben a színésznő elveszítette a kisfiát

A mai napig nem lehet tudni, hogy ki volt a hibás Sallai Nóráék balesetében, de a gyanú szerint a BMW sofőrje vétkezett. Családtagokat kérdeztünk az esettel kapcsolatban.

Sallai Nóra balesete egy éve történt Fotó: TV2

Mint arról a Bors is beszámolt, 2024. szeptember 27-én a Jóban Rosszban nővérkéjét alakító színésznő játszótérre vitte a kisfiát, az ötéves Bendét. Amikor úgy döntöttek, hogy hazamennek, beültek az autójukba. Az ottani útkereszteződésből a főútra hajtottak, majd a következő pillanatban beléjük rohant egy BMW. A baleset következtében a színésznő életveszélyesen megsérült, kisfia meghalt. Sallai Nóra balesete óta kereken egy év eltelt. A gyanú szerint Sallai Nóra balesetének okozója a gyorsan hajtó BMW sofőrje.

A helyszínről Nórát és a kisfiát is életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Bendét az orvosoknak már nem sikerült megmenteniük, az édesanyja néhány havi kezelést követően hazamehetett.

A BMW volánja mögött az erdélyi származású Rikárdó ült, mellette rokona, a kocsi tulajdonosa, Kevin foglalt helyet. Utóbbi szintén megsérült, a lába több ponton eltört. A fiúk egyik hozzátartozója a tragédia után a Borsnak elmondta: az egész család sajnálja a történteket.

Ebben a kereszteződésben történt a baleset. Az elsőbbségadás kötelező táblát stoptáblára cserélték és fel is festették a STOP szót a kereszteződéshez, ahonnan Sallai Nóra kihajtott tavaly ilyenkor Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

A Bors most ismét a tragédia helyszínén járt. Sallai Nóra balesete helyszínén, a kereszteződésben mécsesek pislákolnak és virágok emlékeztetnek az egy évvel ezelőtt történtekre.

A helyszínen mécses ég Fotó: Bors

A fiatal férfiak családját is felkerestük. Kopogtatásunkra Kevin édesapja jött ki a kapuhoz. Attila ugyan nem kívánt részletekbe bocsátkozó interjút adni, de annyit elmondott, hogy gyermeke képtelen magát túltenni a baleseten.

A fiúk nem azzal a szándékkal ültek autóba, hogy bárkinek is ártsanak. Valóban gyorsan hajtottak, ami egy tragikus balesetet eredményezett, és tudják, hogy ezzel a tudattal kell tovább élniük. Rikárdó kislánya aznap nagyon beteg volt, ezért siettek lázcsillapítóért

– mondta a férfi. - Békés, mélyen vallásos pünkösdisták vagyunk. Egy időben misszionáriusként is szolgáltunk. A baleset után több gyülekezetünk is imádkozott a kisfiúért és a művésznő felépüléséért. Mi azóta is rendszeresen fohászkodunk a gyermekért.