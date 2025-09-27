Amiről nehéz beszélni: így értethető meg egy gyerek elvesztése a társaival

Egy éve, 2024. szeptember 27-én történt Sallai Nóra balesete, amelyben a színésznő elveszítette kisfiát, az 5 éves Bendét. Egy ilyen tragédia, egy gyerek elvesztése mindig megrázza a közösséget. Ilyenkor nemcsak a szülők és a család gyászolnak, hanem azok az ovis társak, barátok is, akiknek hirtelen szembesülniük kell a felfoghatatlan veszteséggel.

Sallai Nóra balesete kapcsán dr. Makai Gábor szakpszichológust kérdeztük a gyász feldolgozásának folyamatáról Fotó: Mudra László / Origo

Pszichológus válaszol: így beszélhetünk a kicsikkel egy gyerek elvesztése után

Dr. Makai Gábor szakpszichológust kérdeztük arról, mi a teendő, ha egy hirtelen bekövetkezett tragédia árnyékában kénytelenek vagyunk megértetni óvodás korú gyerekekkel, hogy egy társukkal már soha többé nem tudnak újra játszani. A szakember szerint egy ilyen tragikus helyzetben kötelességünk segíteni a gyerekeket, hogy értsék, mi történt, és hogy ne maradjanak magukra a kérdéseikkel, félelmeikkel.

Hogyan lehet egy kisgyereknek az életkorának megfelelően elmagyarázni a halált, különösen akkor, ha egy közeli társát veszítette el?

Itt a halál fogalmán van a lényeg, hogy a kisgyerek mit gondol a halálról, számára mit jelent a halál. Ez minden korban más és más. Egy gyerek hétéves kor alatt még alapvetően úgy gondolkodik, hogy a halál visszafordítható, tehát nem egy végleges dolog. Sok múlik azon, hogy a szülők mit és hogyan mondanak a gyereknek. A vallásnak például van egyfajta magyarázó ereje, ami által a gyerek meg tudja érteni azt, hogy az elhunyt illető már a mennyországban van, és miért nincs itt.

A szülők, pedagógusok és szakemberek is a kisgyerekek segítségére lehetnek a gyász feldolgozásának folyamatában

Fotó: Africa Studio / Shutterstock

Milyen jelekből láthatjuk, hogy egy gyerek nem tudja feldolgozni a veszteséget?

Ha a gyereknek a viselkedése, a gondolkodása megváltozik, az mindig intő jel, hogy valami zajlik belül, a belső világában történik valami, ami kivetül. Ez a hétköznapokban is mindig tetten érhető. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a kisgyerek újra bepisil, visszahúzódó lesz, rémálmai lesznek, vagy romlik a teljesítménye. Amikor a gyerek fél, vagy valamiféle belső zűrzavarral küzd, ezek a szembetűnő változások arra utalnak, hogy szorongás áll a háttérben. Szélsőséges esetben depresszió, fóbia, akár iskolafóbia is kialakulhat.