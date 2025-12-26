Megmutatta szerelmét a Házasság első látásra Sanyája: „Rita tényleg bevonzotta nekem a fiatalabb nőt”

A Házasság első látásra Rita és Sanya számára inkább konfliktusokat hozott, mint boldogságot, ami máig nem változott. Hiába röppentek fel pletykák arról, hogy talán a kísérlet után egymásra találtak, az exférj ezt cáfolta. A 60 éves személyi edző azonban nem maradt sokáig szingli, ugyanis egy szőke bombázó személyében rátalált a szerelem, akit most meg is mutatott, sőt a Borsnak a kapcsolatukról is mesélt.

A Házasság első látásra 3. évadának sztárja, Sanya végre megtalálta a szerelmet egy fiatalabb hölgy személyében (Fotó: Bors)

Varga Sanya párja valóban egy fiatalabb hölgy lett, bár kihangsúlyozta, Ritával nem emiatt nem működött a házasságuk, és mostani kedvesében sem ez fogta meg. Azt viszont viccesen hozzátette, hálás exnejének, hogy „bevonzotta” neki ezt az új kapcsolatot.

Rita állandóan mondogatta, hogy én fiatalabb nőre vágyom, és úgy tűnik, annyit emlegette, hogy tényleg bevonzotta nekem. Bár eddig azt mondtam, hogy negyven feletti hölgyekben gondolkodom, de negyven alatt is meg lehet találni azokat az értékeket, amik nekem is fontosak

– kezdte Házasság első látásra Sanya.

„A műsor adásba kerülésekor kaptam hideget-meleget, de főként talán az előbbit, így nagyon örültem, amikor végre egy pozitív kommentet láttam. Ezért válaszoltam a lánynak, mert végre valaki nem dartsnyíllal dobálja a képemet, és ebből elindult egy kapcsolódás, ami már másfél-két hónapja tart” – folytatta.

Varga Sanya barátnője fiatalabb ugyan, de a Házasság első látásra 2025-ös évada kapcsán kiderült, hogy hasonlóan látják a világot (Fotó: Facebook)

A Házasság első látásra sztárja édesanyjának is bemutatja kedvesét

Úgy tűnik, ez a kapcsolat nagyon ígéretes, ugyanis bár Varga Sanya fiai még nem ismerik Kittit, de az édesanyjával hamarosan találkoznak, hiszen együtt töltik az ünnepeket.

Kétszáz kilométerre lakik, így egyelőre csak hétvégente találkozunk, de már tervezzük a közös karácsonyozást. Sajnos családi ünneplés nem igazán lesz, ugyanis a nagyobbik fiamnak van egy erdélyi menyasszonya, így ott fognak most karácsonyozni. A fiam egyébként évek óta Hollandiában él, a párja pedig Erdélyben, de már tervezik, hogy az ünnepek után összeköltöznek itt, Magyarországon, amit már alig várok. A kisebbik fiam pedig Floridában dolgozik egy nagy nevű luxusgolfklubban, így most ő sem jön haza

– mesélte a TV2 sztárja.