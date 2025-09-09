Megtörte a csendet Sallai Nóra: ezt üzente a színésznő a tragikus balesete után

Tavaly szeptemberben érkezett a hír, hogy súlyos autóbalesetet szenvedett a Jóban Rosszban egykori színésznője, Sallai Nóra.
A színésznő a játszótérről indult hazafelé a kisfiával, amikor Alsónémedinél súlyos autóbaleset érte őket. A járműben vele utazó ötéves kisfia, Bende néhány nappal később belehalt a sérüléseibe, míg Sallai Nóra életveszélyes állapotban került kórházba. Idővel, csodával határos módon, javulni kezdett az állapota, ám még hosszú út áll előtte, mialatt a gyásszal és a kisfia elvesztése miatt érzett fájdalommal is meg kell küzdeni.
A színésznő eddig, érthető okokból, nem nyilatkozott, ám nemrég úgy döntött, megtöri a csendet.
Szeretnék minél előbb meggyógyulni és visszatérni az életbe. Ezt vettem célul. A családom és a barátaim segítenek ezen az úton!
- üzente a színésznő egy hazai lapon keresztül.
