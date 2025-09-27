Egy éve történt Sallai Nóra balesete: szakpszichológus árulta el, milyen fájdalommal jár a gyász - Videó

Az ország egy emberként imádkozott Sallai Nóra és kisfia Bende felépüléséért, miután tavaly szeptemberben súlyos autóbalesetet szenvedtek Alsónémediben. Öt nappal a karambol után azonban szívszorító hírek érkeztek a kórházból: az 5 éves Bende belehalt a sérüléseibe. Ekkor a színésznő még kómában feküdt, így nem is tudott róla, hogy elveszítette a gyermekét. A Jóban rosszban sztárjának felépüléséért véradást szerveztek a magyar sztárok, később pedig hosszú rehabilitációt követően elhagyhatta a kórházat. Hiába telt el egy év Sallai Nóra balesete óta, az ütközés során szerzett testi- és lelki sebek begyógyulásához nem elég talán egy egész élet sem.

Egy éve történt Sallai Nóra balesete

Fotó: Bors

Sallai Nóra balesete életre szóló gyászt okozhat

A tragédia évfordulóján lapunk felkereste Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, akitől megkérdeztük, hogy hogyan lehet feldolgozni egy ilyen hatalmas veszteséget, ha egyáltalán ez lehetséges. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy a szakpszichológus szerint mi segíthet a gyászban, akkor nézzétek meg a vele készült videónkat:

