Sallai Nóra

Egy éve történt Sallai Nóra balesete: szakpszichológus árulta el, milyen fájdalommal jár a gyász - Videó

Sallai Nóra balesete
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 20:40
gyásztragédiavideó
Tavaly szeptember 27-én a színésznő a kisfiával utazott hazafelé, amikor egy BMW nekiütközött a kocsijuknak Alsónémediben. Az 5 éves Bende nem élte túl a karambol során szerzett sérüléseit. Sallai Nóra balesete az egész országot megrázta.
Az ország egy emberként imádkozott Sallai Nóra és kisfia Bende felépüléséért, miután tavaly szeptemberben súlyos autóbalesetet szenvedtek Alsónémediben. Öt nappal a karambol után azonban szívszorító hírek érkeztek a kórházból: az 5 éves Bende belehalt a sérüléseibe. Ekkor a színésznő még kómában feküdt, így nem is tudott róla, hogy elveszítette a gyermekét. A Jóban rosszban sztárjának felépüléséért véradást szerveztek a magyar sztárok, később pedig hosszú rehabilitációt követően elhagyhatta a kórházat. Hiába telt el egy év Sallai Nóra balesete óta, az ütközés során szerzett testi- és lelki sebek begyógyulásához nem elég talán egy egész élet sem.

Fotó: Bors

Sallai Nóra balesete életre szóló gyászt okozhat

A tragédia évfordulóján lapunk felkereste Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, akitől megkérdeztük, hogy hogyan lehet feldolgozni egy ilyen hatalmas veszteséget, ha egyáltalán ez lehetséges. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy a szakpszichológus szerint mi segíthet a gyászban, akkor nézzétek meg a vele készült videónkat:

