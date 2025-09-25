"Lányom már az angyalok között van" - festményeivel üzen szeretetet Gizella

Mielőtt Tóth Gizella elvállalta volna a beszélgetést, megfogalmazott néhány határozott kérést: riportunk ne legyen szomorú és ne a halálra, illetve ne a gyászra helyezzük a hangsúlyt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ő maga nem élte át a szívszaggató fájdalmat lánya elvesztésekor, de mélyen hisz benne, hogy gyermeke már egy sokkal jobb helyen él tovább: az angyalok között.

Angyalokat fest Gizella a lánya halála óta Fotó: Olvasói

Gizella szerint a leánya a rövid földi tartózkodása során annyit élt, mint más 80 év alatt sem.

Magától, egy könyvből megtanult gitározni. Az első hangszerét a ballagási pénzéből vette, az általános iskola után. Később együtt gyakorolt a szintén gitározó barátjával. A gimnázium első éveiben énektanárhoz járt, az angoltudását pedig fordításokkal és filmek nézésével fejlesztette, ennek köszönhetően a 9. osztály után középfokú nyelvvizsgát tett. Az érettségi után az első próbálkozásra felvették a Színház- és Színművészeti Egyetem dramaturg szakára

– mesélte az édesanya.

Dorka gyermekkora óta egy megmagyarázhatatlan betegséggel küzdött, aminek következtében rendszeresen elájult. Bár számtalan vizsgálatot elvégeztek rajta, az orvosok nem találták meg az okokat. 2014-ben a 25 éves lány az otthonában rosszul lett, újfent elájult és beleesett a fürdőkádba. Nem lehetett megmenteni az életét.

- Miután Dorka elment, két hónapig alig léteztem. Arra az időszakra szinte nem is emlékszem. Azóta megtapasztaltam, hogy a lányom szeretetenergiája visszaáramlik rám. Egy idő után össze kellett szednem az erőmet, mert tudtam, hogy Dorka nem akarja, hogy szenvedjek. A gyermekem maga volt a jóság. Hálás vagyok azért a 2 és fél évtizedért, amit együtt tölthettünk. Rengeteget tanultam tőle – mondta Gizella.

Első pillanattól azt kívántam, hogy Dorka a legjobb helyen legyen. Nem kérem tőle, hogy itt legyen velem, hiszen odaát is nagyon sok dolga van. Ettől függetlenül állandóan érzem a jelenlétét. Dorka előre megmondta, hogy nem tartózkodik majd sokáig a fizikai térben. Előre felkészített rá, hogy tőle nem születik unokám. Akkor még nem értettem, hogy miért mondja mindezt, de már tisztán látom az igazságot

– magyarázta Gizella, aki szerint gyermeke egy rendkívül tiszta és érzékeny lelkű lány volt.