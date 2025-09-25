"Lányom már az angyalok között van" - festményeivel üzen szeretetet Gizella

Mielőtt Tóth Gizella elvállalta volna a beszélgetést, megfogalmazott néhány határozott kérést: riportunk ne legyen szomorú és ne a halálra, illetve ne a gyászra helyezzük a hangsúlyt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ő maga nem élte át a szívszaggató fájdalmat lánya elvesztésekor, de mélyen hisz benne, hogy gyermeke már egy sokkal jobb helyen él tovább: az angyalok között.
Gizella szerint a leánya a rövid földi tartózkodása során annyit élt, mint más 80 év alatt sem.
Magától, egy könyvből megtanult gitározni. Az első hangszerét a ballagási pénzéből vette, az általános iskola után. Később együtt gyakorolt a szintén gitározó barátjával. A gimnázium első éveiben énektanárhoz járt, az angoltudását pedig fordításokkal és filmek nézésével fejlesztette, ennek köszönhetően a 9. osztály után középfokú nyelvvizsgát tett. Az érettségi után az első próbálkozásra felvették a Színház- és Színművészeti Egyetem dramaturg szakára
– mesélte az édesanya.
Dorka gyermekkora óta egy megmagyarázhatatlan betegséggel küzdött, aminek következtében rendszeresen elájult. Bár számtalan vizsgálatot elvégeztek rajta, az orvosok nem találták meg az okokat. 2014-ben a 25 éves lány az otthonában rosszul lett, újfent elájult és beleesett a fürdőkádba. Nem lehetett megmenteni az életét.
- Miután Dorka elment, két hónapig alig léteztem. Arra az időszakra szinte nem is emlékszem. Azóta megtapasztaltam, hogy a lányom szeretetenergiája visszaáramlik rám. Egy idő után össze kellett szednem az erőmet, mert tudtam, hogy Dorka nem akarja, hogy szenvedjek. A gyermekem maga volt a jóság. Hálás vagyok azért a 2 és fél évtizedért, amit együtt tölthettünk. Rengeteget tanultam tőle – mondta Gizella.
Első pillanattól azt kívántam, hogy Dorka a legjobb helyen legyen. Nem kérem tőle, hogy itt legyen velem, hiszen odaát is nagyon sok dolga van. Ettől függetlenül állandóan érzem a jelenlétét. Dorka előre megmondta, hogy nem tartózkodik majd sokáig a fizikai térben. Előre felkészített rá, hogy tőle nem születik unokám. Akkor még nem értettem, hogy miért mondja mindezt, de már tisztán látom az igazságot
– magyarázta Gizella, aki szerint gyermeke egy rendkívül tiszta és érzékeny lelkű lány volt.
- Mindenkin segíteni szeretett volna, és mindenkinek a szenvedését átélte. Volt, hogy mandulaműtét után meglátogatta a kórházban az egyik barátnőjét, és a rosszulléte miatt befeküdt mellé az ágyba – idézett fel egy megható történetet az édesanya.
Gizella évek óta a festészetből merít erőt. Főleg angyalokat, virágokat és életfát fest, alkotásaival pedig sorstársain is segít.
Egy fontos szabály van. Ismerőseim mondták, hogy ezeket a képeket nem szabad bekereteztetni, mert azzal bezárnák a festmények energiáját, és nem tudna áramolni.
Az anya sok időt tölt Dorka szobájában. Általában ott készíti a festményeit és ott is alszik.
Az anya szervezetében néhány éve kialakult egy súlyos betegség. Átesett sugárkezelésen és kemoterápián is. Nem tudja, mennyi ideje van hátra, de elmondása szerint nem fél az elmúlástól. Segítőként ingyenes masszírozásban vesz részt a Szeretet Fénye Alapítványnál.
- Az élet hullámzik. Az életszakasz befejezése mindenkinek másképp íródott meg. A lányomat az utolsó ájulása átsegítette egy szebb világba. Ezt kell megtapasztalnom. A családomtól és a barátaimtól is azt kérem, hogy ha én is „felmentem”, nevessenek a búcsúztatómon! Odaföntről nem sírást, hanem boldogságot szeretnék látni
- osztotta meg kívánságát a Borssal is Gizella.
