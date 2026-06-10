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Lehullt a lepel az iOS 27-ről: tarol az Apple új fegyvere, de sokaknak nagyon fájni fog

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors iOS
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 20:25
AppleiPhone
Kedd este örökre megváltozott az okostelefonok világa, miután a cupertinói óriásvállalat végre bemutatta a legújabb szoftveres arzenálját. Az új operációs rendszer brutális újításokkal, elképesztő sebességnövekedéssel és egy teljesen átalakított, zseniális digitális asszisztenssel tarolja le a piacot.
GUY
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Az Apple fejlesztői konferenciáján bemutatott iOS 27 sajnos nemcsak örömöt hozott a tech-rajongóknak, hanem komoly drámát is, hiszen a színfalak mögött kíméletlen hardveres tisztogatás kezdődött. Ami viszont kárpótolhatja az almás termékek rajongóit: egy rakat új és gyorsabb funkció érekezik az idei új operációs rendszerrel, melynek a béta verziója már le is tölthető.

új operációs rendszer
Több megjelenítésbeli új funkció mellett a gyorsaság és a mesterséges intelligencia is hangsúlyos szerepet kapott az Apple új operációs rendszerében. Fotó: Prashant Singh / Pexels (illusztráció)

Siri AI: Valódi emberként beszélget velünk a telefonunk

A szakmai portálok egybehangzó beszámolója szerint a frissítés legnagyobb durranása a teljesen újjászületett, immár Siri AI-nak hívott asszisztens, amely mögött brutális nagy nyelvi modellek dolgoznak. 

Ezzel a funkcióval végre úgy lehet társalogni, mint egy igazi emberrel: emlékszik a korábbi beszélgetésekre, a kamera képén keresztül azonnal felismeri a tárgyakat, és anélkül elvégez összetett műveleteket az alkalmazásokban, hogy hozzá kellene érnünk a kijelzőhöz.

Az új operációs rendszer ráadásul elképesztő sebességfrissítést kapott: 

  • az alkalmazások indítása 30%-kal, 
  • az AirDrop átvitelek pedig 80%-kal lettek gyorsabbak, miközben 
  • bemutatkozott a teljesen testreszabható Liquid Glass dizájnelem is.

Kíméletlen vérfürdőt rendez az új operációs rendszer: itt a támogatást vesztett Apple-eszközök listája!

Bár az iPhone-tulajdonosok fellélegezhettek – hiszen az Apple megerősítette, hogy az iPhone 11-től felfelé minden modell megkapja a frissítést –, a kísérő rendszerek miatt rengeteg magyar felhasználónak tátva marad majd a szája a csalódottságtól.

A watchOS 27, az iPadOS 27 és a macOS 27 érkezésével 

több mint egy tucat korábbi közkedvelt Apple-termék került fel a hivatalos halállistára.

Mutatjuk, mely méregdrága eszközökre nem érkezik meg többé az Apple legújabb szoftveres csodája:

  • Apple Watch Series 6 – A valaha volt egyik legnépszerűbb okosóra végleg búcsúzik a frissítésektől.
  • iPad (8. generáció) – A diákok és családok kedvenc alap-táblagépe hivatalosan is elavulttá vált.
  • M1-es iPad Pro (11 és 12.9 hüvelykes modellek) – Hatalmas döbbenet, de az első generációs Apple Silicon tabletek támogatása is megszűnt.
  • Macek és MacBookok (2020 előtti Intel-alapú modellek) – Az Apple végleg elvágta a köldökzsinórt a régi processzoroktól.

 

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