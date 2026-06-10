Lehullt a lepel az iOS 27-ről: tarol az Apple új fegyvere, de sokaknak nagyon fájni fog

Az Apple fejlesztői konferenciáján bemutatott iOS 27 sajnos nemcsak örömöt hozott a tech-rajongóknak, hanem komoly drámát is, hiszen a színfalak mögött kíméletlen hardveres tisztogatás kezdődött. Ami viszont kárpótolhatja az almás termékek rajongóit: egy rakat új és gyorsabb funkció érekezik az idei új operációs rendszerrel, melynek a béta verziója már le is tölthető.
A szakmai portálok egybehangzó beszámolója szerint a frissítés legnagyobb durranása a teljesen újjászületett, immár Siri AI-nak hívott asszisztens, amely mögött brutális nagy nyelvi modellek dolgoznak.
Ezzel a funkcióval végre úgy lehet társalogni, mint egy igazi emberrel: emlékszik a korábbi beszélgetésekre, a kamera képén keresztül azonnal felismeri a tárgyakat, és anélkül elvégez összetett műveleteket az alkalmazásokban, hogy hozzá kellene érnünk a kijelzőhöz.
Az új operációs rendszer ráadásul elképesztő sebességfrissítést kapott:
Bár az iPhone-tulajdonosok fellélegezhettek – hiszen az Apple megerősítette, hogy az iPhone 11-től felfelé minden modell megkapja a frissítést –, a kísérő rendszerek miatt rengeteg magyar felhasználónak tátva marad majd a szája a csalódottságtól.
A watchOS 27, az iPadOS 27 és a macOS 27 érkezésével
több mint egy tucat korábbi közkedvelt Apple-termék került fel a hivatalos halállistára.
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