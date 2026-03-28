Történelmi dobásra készül az iPhone – Megjött Siri halálos ítélete?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 15:30
Olyasmi szivárgott ki az Apple boszorkánykonyhájából, amire senki nem számított. Úgy tűnik, az iPhone-ok agya, a sokat szidott Siri végre beadja a derekát, és beengedi a külső mesterséges intelligencia modelleket az Apple telefonjaira.
Évek óta hallgatjuk, hogy az iPhone készülékekben a Siri finoman szólva sem az igazi. Kérsz tőle egy receptet, ő meg az időjárást mondja, vagy csak annyit felel: „ezt találtam a weben”. Miközben a világ már mesterséges intelligenciával írat verseket és terveztet nyaralást, addig az Apple digitális asszisztense mintha leragadt volna a nagy AI-versenyben. De a nemrég kiszivárgott és a témában álltalában jól értesült Bloomberg hírügynökség által megszellőztetett információkból most úgy tűnik, hogy az Apple nem harcol tovább egyedül, inkább kinyitja a kapukat!

Hamarabb felzárkózhatnak az iPhone-ok a mesterséges intelligencia területén, mint azt korábban gondoltuk volna. Fotó: cottonbro studio / Pexels

Siri hamarosan már csak a portás lehet az iPhone készülékekben

A legfrissebb pletykák szerint az Apple egy huszárvágással oldja meg a lemaradását. Ahelyett, hogy görcsösen próbálnák okosítani a saját rendszerüket, egyszerűen megengedik, hogy te válaszd ki: ki válaszoljon neked. Olyan ez, mintha a telefonodban egy gombnyomással lecserélhetnéd az unalmas ügyintézőt, a világ legokosabb professzorára. De hogyan is nézne ez ki a gyakorlatban? Ha megkérdezed a telefontól, hogyan rittyents össze egy háromfogásos vacsorát abból, ami a hűtődben van, a Siri nem fog bénázni. Egyszerűen kiadja a melót a ChatGPT-nek vagy a Google Gemininek, amelyek aztán másodpercek alatt megírják a menüt. Siri marad a kedves hang, aki felveszi a rendelést, de az érdemi munkát a profik végzik a háttérben.

Ezért törhetett meg a jég

Az Apple mindig is híres volt arról, hogy senkit nem enged be a kis birodalmába. Most viszont két tűz közé kerültek: 

  • egyrészt az Európai Unió dörömböl az ajtón, hogy engedjenek teret a versenynek
  • másrészt a felhasználók is egyre türelmetlenebbek. Senki nem akar ugyanis buta telefont méregdrágán. 

Sokan ugyanakkor már most kongatják a vészharangot: 

ha a Google vagy az OpenAI belelát az iPhone-unkba, mi lesz a titkaikkal?

Az Apple még korábban, a Google-el tető alá hozott együttműködéskor azt ígérte, ők lesznek a pajzs: minden adatot titkosítanak, és a külsős mesterséges intelligencia modellek csak azt látják majd, ami feltétlenül kell a válaszhoz.

A nagy kérdés már csak az: ha Siri már csak egy közvetítő lesz, vajon ugyanúgy szeretjük-e majd az iPhone-unkat, vagy elveszik a varázs azáltal, hogy tudjuk: a tudás valójában máshonnan jön?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
