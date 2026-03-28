Történelmi dobásra készül az iPhone – Megjött Siri halálos ítélete?

Évek óta hallgatjuk, hogy az iPhone készülékekben a Siri finoman szólva sem az igazi. Kérsz tőle egy receptet, ő meg az időjárást mondja, vagy csak annyit felel: „ezt találtam a weben”. Miközben a világ már mesterséges intelligenciával írat verseket és terveztet nyaralást, addig az Apple digitális asszisztense mintha leragadt volna a nagy AI-versenyben. De a nemrég kiszivárgott és a témában álltalában jól értesült Bloomberg hírügynökség által megszellőztetett információkból most úgy tűnik, hogy az Apple nem harcol tovább egyedül, inkább kinyitja a kapukat!
A legfrissebb pletykák szerint az Apple egy huszárvágással oldja meg a lemaradását. Ahelyett, hogy görcsösen próbálnák okosítani a saját rendszerüket, egyszerűen megengedik, hogy te válaszd ki: ki válaszoljon neked. Olyan ez, mintha a telefonodban egy gombnyomással lecserélhetnéd az unalmas ügyintézőt, a világ legokosabb professzorára. De hogyan is nézne ez ki a gyakorlatban? Ha megkérdezed a telefontól, hogyan rittyents össze egy háromfogásos vacsorát abból, ami a hűtődben van, a Siri nem fog bénázni. Egyszerűen kiadja a melót a ChatGPT-nek vagy a Google Gemininek, amelyek aztán másodpercek alatt megírják a menüt. Siri marad a kedves hang, aki felveszi a rendelést, de az érdemi munkát a profik végzik a háttérben.
Az Apple mindig is híres volt arról, hogy senkit nem enged be a kis birodalmába. Most viszont két tűz közé kerültek:
Sokan ugyanakkor már most kongatják a vészharangot:
ha a Google vagy az OpenAI belelát az iPhone-unkba, mi lesz a titkaikkal?
Az Apple még korábban, a Google-el tető alá hozott együttműködéskor azt ígérte, ők lesznek a pajzs: minden adatot titkosítanak, és a külsős mesterséges intelligencia modellek csak azt látják majd, ami feltétlenül kell a válaszhoz.
A nagy kérdés már csak az: ha Siri már csak egy közvetítő lesz, vajon ugyanúgy szeretjük-e majd az iPhone-unkat, vagy elveszik a varázs azáltal, hogy tudjuk: a tudás valójában máshonnan jön?
