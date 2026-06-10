Olyat lépett a Google, amivel milliókat akaszt majd ki garantáltan

A Google Chrome meg fogja szüntetni a klasszikus Manifest V2-t használó reklámblokkolók használatát – derült ki a cég szoftver kódbázisából. Aki eddig előszeretettel használta a reklámblokkoló bővítményeket, az most kénytelen lesz szembenézni a reklámok áradatával.

A Google Chrome mostantól nem támogatja a klasszikus reklámblokkolókat Fotó: Pexels/ Bastian Riccardi

Elérkezett a reklámblokkolók vége a Google-nél

Heteken belül mehetnek majd a süllyesztőbe a blokkoló bővítmények, ugyanis a Google el fogja távolítani a Manifest V2 bővítmények támogatásához szükséges kódokat. A Manifest V2 a bizonyos Chromium-alapú böngészők (mint a Google Chrome, Edge, Brave) által használt kiterjesztés-architektúra, ami meghatározza, hogy milyen bővítmények működhetnek.

Biztonsági és teljesítményi okokból kifolyólag vezeti ki a Google, helyette pedig átállnak a szigorúbb Manifest V3 szabványra. A V2 eddig lehetővé tette a bővítmények, köztük a reklámblokkolók valós idejű működését. A V3 ezzel szemben egy bizonyos szinten korlátozza ezeknek a blokkolóknak a működését, hogy növelje a biztonságot és a teljesítményt.

A cég már korábban tervezte eldobni a Manifest V2 támogatást, de a felhasználók miatt kénytelen voltak folyton halogatni, egészen idáig. A Chrome 140-es verziójában elvileg a felhasználók már csak a V3-as csökkentett teljesítményű bővítményeket tudták használni, valójában kiskapukkal még lehetett engedélyezni a régi típusú bővítményeket. Az utolsó Chrome, amivel még lehet használni majd a klasszikus blokkolókat, a Chrome 149 verzió.