Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenet: autóba zárt kutya lőtt le egy embert

kutya
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 17:35
rendőrségvadászpuska
Egy autóba zárt kutya húzta meg egy vadászpuska ravaszát, és sebesített meg egy embert az Egyesült Államok Nebraska államában - közölték a hatóságok kedden.
Bors
A szerző cikkei

Egy autóba zárt kutya húzta meg egy vadászpuska ravaszát, és sebesített meg egy embert az Egyesült Államok Nebraska államában - közölték a hatóságok kedden. A tájékoztatás szerint az eset még szombaton történt egy benzinkútnál, Scottsbluff településen.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna
Autóba zárt kutya húzta meg a vadászpuska ravaszátn/ Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Autóba zárt kutya húzta meg egy vadászpuska ravaszát

A jelentések szerint a jármű vezetője rövid időre bement a benzinkút boltjába, a kutyát az autóban hagyta

A háziállat a kisfurgon hátsó ülésén hozzáért egy élesített vadászpuska elsütőszerkezetéhez, a fegyver eldördült, a lövedék áthatolt a jármű falán és felkarján sebesített meg egy nőt, aki a közelben szintén egy autóban ült.

A rendőrségi vizsgálat szerint az áldozat egy közlekedési lámpánál várakozott, a lövedék pedig az autó ablakából kilógó karját találta el.

Az eset körülményeit, így azt, hogy a vadászpuskát miért kiélesítve tartották az autóban, a rendőrség nyomozása hivatott megállapítani - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu