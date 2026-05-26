Döbbenet: autóba zárt kutya lőtt le egy embert

Egy autóba zárt kutya húzta meg egy vadászpuska ravaszát, és sebesített meg egy embert az Egyesült Államok Nebraska államában - közölték a hatóságok kedden. A tájékoztatás szerint az eset még szombaton történt egy benzinkútnál, Scottsbluff településen.

Autóba zárt kutya húzta meg egy vadászpuska ravaszát

A jelentések szerint a jármű vezetője rövid időre bement a benzinkút boltjába, a kutyát az autóban hagyta

A háziállat a kisfurgon hátsó ülésén hozzáért egy élesített vadászpuska elsütőszerkezetéhez, a fegyver eldördült, a lövedék áthatolt a jármű falán és felkarján sebesített meg egy nőt, aki a közelben szintén egy autóban ült.

A rendőrségi vizsgálat szerint az áldozat egy közlekedési lámpánál várakozott, a lövedék pedig az autó ablakából kilógó karját találta el.

Az eset körülményeit, így azt, hogy a vadászpuskát miért kiélesítve tartották az autóban, a rendőrség nyomozása hivatott megállapítani - írja az MTI.