Most jött! Összeütközött két autó az M5-ösön

Hatalmas baleset az M5-ösön. Gyál közelébe vonultak a tűzoltók.
Összeütközött két személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s autóút közelében, a gyáli lehajtónál. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél. A karambolban érintett járművek akadályozzák a forgalmat, írja a Katasztrófavédelem.
