Éhgyomorra ivott az esküvőjén, a mentősök vitték el a menyasszonyt

Danielle Crowther mindig is mesés esküvőről álmodott, ám arra nem gondolt, hogy az esküvője éjszakáját nem a férje karjaiban, hanem egy mentőben fogja végezni.

Mentőautó jött a menyasszonyhoz az esküvő végén Fotó: unsplash (Képünk illusztráció!)

Eszméletlenül végezte saját esküvőjén

A 31 éves anyukát a lakodalomról vitték el a mentősök, még a fehér ruhájában. A ceremónia, amelyben egyesítette életét a 40 éves Lewis-szal, kiválóan ment - egészen addig, amíg túl sokat nem ivott.

Táncoltam, odamentem a kisfiam mellé, leültem egy székre, és onnantól kiesett minden. Életemben nem voltam még ilyen részeg. Azt mondtam, hogy nem fogok ennyit inni. 100%-ban esküvői stressz volt, amúgy is szorongással küzdök.

A stressz miatt még enni sem tudott, pedig a többieknek elmondta, hogy ne igyanak éhgyomorra - ezt azonban ő maga nem tartotta be. Hat hónapig tervezte az esküvőt, amin a vendégek jó szándékkal folyamatosan italokat kínáltak neki.

Több ital keverése után hirtelen elájult, ekkor kellett Lewisnak mentőt hívnia.

Egyáltalán nem emlékszem rá. Nem vittek kórházba, mert azt mondták, csak ittas voltam. Borzasztóan éreztem magam, forgott a fejem.

Danielle-t végül hazavitték, de másnap reggel meg kellett kérdeznie, mi is történt. Lewis elmondta, hogy nagyon bepánikolt, amikor a menyasszony nem reagált semmire - végül kiderült, hogy csak túl sok alkoholt ivott.

A vendégek videót is készítettek a vicces pillanatokról, és bár Danielle először nem találta humorosnak a történteket, ma már tud rajta nevetni. Visszatekintve még különlegesebbé tette az esküvőt, de a házaspár mindenkit arra figyelmeztet: senki se igyon éhgyomorra - írja a Mirror.