Károly király végre megmutatta igazi arcát: mindenkit sokkolt

Különleges családi emléket idézett fel India Hicks, aki nemcsak ismert modell és társasági személyiség, hanem III. Károly király keresztlánya is. Elmondása szerint az uralkodó mindig rendkívül figyelmes keresztapa volt, és soha nem feledkezett meg sem a születésnapokról, sem a karácsonyokról.

India szerint minden évben érkezett tőle egy kartondoboz, amelyben rendszerint valamilyen porcelándarab lapult: egy csésze, egy mártásos tál vagy éppen egy teáscsésze alj. Gyerekként ezt egyáltalán nem tudta hová tenni.

Mint fogalmazott, hét évesen kifejezetten zavarba ejtő volt például egy mártásos tálat kapni karácsonyra. Akkoriban nem értette, miért nem játékot vagy valami gyerekeknek szóló ajándékot küld a keresztapja.

Ahogy telt az idő, a sok különálló porcelándarab végül egy teljes étkészletté állt össze, amelyet felnőttként már valóban használni tudott. India szerint ez egészen rendkívüli és kifejezetten hasznos ajándék lett, ami megmutatta, mennyire előrelátóan gondolkodott Károly.

A híresség úgy véli, ez sokat elárul az uralkodó személyiségéről: nem a pillanatnyi örömre koncentrált, hanem arra, hogy évekkel később is jelentőséggel bíró dolgot adjon. India azt mondta, számára ez az egyik legédesebb emlék keresztapjáról.

A Mirror szerint azt is hozzátette, hogy ő maga is több gyermek keresztanyja, és gyakran eszébe jut, vajon képes lesz-e valaha ilyen előrelátó figyelmességgel gondolni a saját keresztgyermekeire.