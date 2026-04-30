Ettől elolvadsz: a négylábú betegekről is gondoskodtak a mentők

Szívmelengető fotókat osztottak meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán, melyek jól bizonyítják, az elhivatott életmentők senkit sem hagynak magára: legyen szó bajbajutott emberről, vagy négylábúról. A posztban arról számoltak be, hogy a napokban egy budapesti lakástűzhöz riasztották őket. A tűzoltók ekkor egy füstmérgezett nőt, valamint egy nyuszit és egy kiskutyát mentettek ki az épületből.

A négylábú betegekről sem feledkeztek meg a mentők / Fotó: Országos Mentőszolgálat

A bejegyzésben ezután elmondták, a mentőtisztikocsi és mentőgépkocsi perceken belül a helyszínre érkezett, majd a mentők megkezdték a nő ellátását, mialatt a négylábú „betegekről” sem feledkeztek meg.

A rémült kutyus és nyuszi a mentők gondoskodásának és az oxigénterápiának köszönhetően hamarosan megnyugodott, állapotuk pedig gyorsan rendeződött. Miután minden érintett állapotát sikeresen stabilizálták, bajtársaink a hölgyet kórházba szállították

- zárták a beszámolót.



