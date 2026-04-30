Lopott autóval száguldozott kér férfi Sopronban: csak a vasúti sín tudta megállítani őket

Április 29-e hajnalán a soproni Mátyás Király utcában sétált két férfi, amikor felfigyeltek egy nyitott ajtajú személygépkocsira. Az autóban benne volt az indítókulcs is, ezért úgy döntöttek, autóznak egyet a városban.

A fiatalabb férfi ült a volán mögé, míg társa az anyósülésen foglalt helyet. A kaland azonban már az indulás pillanataiban balul sült el: a sofőr tolatás közben nekiment egy jelzőtáblának, majd egy parkoló autónak is nekiütközött.

Rossz véget ért az éjszakai autós kaland

Innen a Csepel utca irányába hajtottak tovább, ahol vélhetően driftelés közben a jármű megcsúszott a kavicsos úton, és a vasúti sínekre sodródott. Az autó ott elakadt, tovább már nem tudtak menni. Az eset miatt a vasúti közlekedést egy időre le kellett állítani, a síneken rekedt járművet végül a katasztrófavédelem munkatársai húzták le.

A helyszínre érkező rendőrök elfogták a két fiatalembert. A sofőrnél az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ráadásul az is kiderült, hogy gépjárművezetői engedéllyel sem rendelkezik. A 19 éves komádi férfit előállítása után őrizetbe vették, majd jármű önkényes elvétele bűntette, valamint a vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Emellett ittas vezetés és engedély nélküli vezetés miatt is felelnie kell.

26 éves társát, egy emődi lakost társtettesként elkövetett jármű önkényes elvétele miatt gyanúsították meg – írja a police.hu.