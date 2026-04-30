Három év telt el a tragédia óta: így viseli a gyászt Vágó István özvegye

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 14:10
Bár három év telt el Vágó István halála óta, özvegye továbbra is nehezen viseli a veszteséget. Judit számára a közös emlékek ma is fájdalmasak, de barátai segítségével lassan újra visszatalál az élethez.

Három évvel Vágó István halála után özvegye, Judit számára továbbra sem múlt el nyomtalanul a veszteség. Bár az idő valamelyest enyhített a legnehezebb időszakon, a gyász feldolgozása még most sem ért teljesen véget.

Vágó István özvegye még mindig küzd a gyásszal / Fotó: Kallos Bea

A fájdalmat leginkább a közös múlt emlékei tartják életben: a beszámolók szerint Judit a mai napig nehezen viseli, ha régi fényképeket vagy felvételeket lát a férjéről, mert ezek azonnal visszahozzák számára a közösen átélt éveket.

Vágó István elvesztését három év alatt sem lehetett feldolgozni

A legendás televíziós elvesztését követő hónapok különösen megterhelők voltak az özvegy számára. Akkoriban még az utazás gondolatát is elutasította, és hosszú ideig nehezére esett visszakapcsolódni a hétköznapokhoz. Ebben az időszakban azonban a barátok sokat segítettek neki: nem hagyták egyedül a gyászával, és fokozatosan próbálták visszaterelni a közösségi életbe.

Az elmúlt években lassú, de érzékelhető változás történt. Judit ma már ismét részt vesz közös programokon, utazásokon, és újra aktívabban jelen van a baráti társaságában.

Ismerősei szerint a régi történetek felidézése ma már nemcsak fájdalmat jelent számára: egyre többször nevetnek együtt a közös emlékeken, miközben a hiány ugyan továbbra is ott van, de az emlékezés lassan szeretetteljesebb formát ölt – írja az Origo.

 

