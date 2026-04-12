„Ez az állapot megváltoztatja az életemet” – Bolondnak nézték az orvosok a nőt, a ChatGPT mentette meg

Phoebe Tesoriere mindössze 23 éves, de már megjárta a poklot. A Cardiffban élő tanárnő évek óta küzdött különös tünetekkel: furcsán járt, a lábai néha felmondták a szolgálatot, de az orvosok csak legyintettek. Azt mondták, fiatal, biztosan csak sokat szorong. Miközben Phoebe állapota napról napra romlott, a kórházban közölték vele: legközelebb már ne is a belgyógyászatra, hanem a pszichiátriára menjen, mert a tünetei csak mentális eredetűek. A fiatal nő ekkor végső elkeseredésében a ChatGPT-hez fordult segítségért, és a mesterséges intelligencia pillanatok alatt rámutatott arra a szörnyű igazságra, amit a szakemberek évekig észre sem vettek.
A dráma 2025-ben tetőzött, amikor a fiatal nő egy súlyos roham után 48 órára kómába esett. Miután magához tért, alig tudott lábra állni, de az orvosok továbbra is tartották magukat a diagnózishoz: ez csak szorongás. Phoebe azonban érezte, hogy valami nagyon nincs rendben. A teste elárulta: kettős inkontinenciával küzdött, nem érzett semmit a köldöke alatt, hullani kezdett a haja, és a bokái váratlanul beálltak.
Ekkor döntött úgy, hogy tesz egy utolsó, kétségbeesett próbát. Bejelentkezett a ChatGPT-be, és pontról pontra bepötyögte minden panaszát. A mesterséges intelligencia pedig nem hibázott: egy ritka, örökletes idegrendszeri betegséget, a HSP-t dobta ki eredményként.
A sokkoló felismerés után Phoebe kiharcolta a genetikai tesztet, ami igazolta a gép gyanúját. Kiderült, hogy egy rendkívül ritka variánsban szenved, ami nemcsak a lábait, hanem a karjait is megtámadta – írja a LADbible.
Olyan keserédes pillanat volt megkapni a diagnózist azután, hogy folyton azt hallgattam: csak szorongok. Pár hét alatt megváltozott az egész életem. Örülök, hogy végre van neve a bajomnak, de bárcsak bármi más lett volna, csak ne ez!
– mesélte összetörten.
A betegség sajnos folyamatosan súlyosbodik, és jelenleg nincs rá gyógymód. Phoebe éjszakánként speciális síneket visel a karján, hogy azok minél tovább használhatóak maradjanak.
Az emberek azt hiszik, csak nem tudok járni, vagy legalább nem gerincsérülés. De ez az, és folyamatosan romlik
– tette hozzá a tanárnő, aki most egy speciális kerekesszékre gyűjt, hogy méltóbb életet élhessen.
Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy ChatGPT és más hasonló nyelvi modellek képesek orvosi kérdésekre válaszolni, de ezek az eszközök nem orvosi tanácsadásra lettek tervezve. A ChatGPT ha felismeri, hogy ilyen jellegű egészségügyi tanácsokat kérnek tőle, figyelmeztetést is megjelenít, amiben leírja, hogy nem helyettesíti az orvosi tanácsadást.
