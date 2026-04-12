„Ez az állapot megváltoztatja az életemet” – Bolondnak nézték az orvosok a nőt, a ChatGPT mentette meg

Phoebe Tesoriere mindössze 23 éves, de már megjárta a poklot. A Cardiffban élő tanárnő évek óta küzdött különös tünetekkel: furcsán járt, a lábai néha felmondták a szolgálatot, de az orvosok csak legyintettek. Azt mondták, fiatal, biztosan csak sokat szorong. Miközben Phoebe állapota napról napra romlott, a kórházban közölték vele: legközelebb már ne is a belgyógyászatra, hanem a pszichiátriára menjen, mert a tünetei csak mentális eredetűek. A fiatal nő ekkor végső elkeseredésében a ChatGPT-hez fordult segítségért, és a mesterséges intelligencia pillanatok alatt rámutatott arra a szörnyű igazságra, amit a szakemberek évekig észre sem vettek.

Phoebe Tesoriere, akinél az orvosok szorongást diagnosztizáltak, végül a ChatGPT segítségével jött rá, hogy egy ritka, bénulást okozó betegségben szenved / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az orvosok lemondtak róla, végül a ChatGPT mentette meg az életét

A dráma 2025-ben tetőzött, amikor a fiatal nő egy súlyos roham után 48 órára kómába esett. Miután magához tért, alig tudott lábra állni, de az orvosok továbbra is tartották magukat a diagnózishoz: ez csak szorongás. Phoebe azonban érezte, hogy valami nagyon nincs rendben. A teste elárulta: kettős inkontinenciával küzdött, nem érzett semmit a köldöke alatt, hullani kezdett a haja, és a bokái váratlanul beálltak.

Ekkor döntött úgy, hogy tesz egy utolsó, kétségbeesett próbát. Bejelentkezett a ChatGPT-be, és pontról pontra bepötyögte minden panaszát. A mesterséges intelligencia pedig nem hibázott: egy ritka, örökletes idegrendszeri betegséget, a HSP-t dobta ki eredményként.

„Bárcsak bármi más lett volna”

A sokkoló felismerés után Phoebe kiharcolta a genetikai tesztet, ami igazolta a gép gyanúját. Kiderült, hogy egy rendkívül ritka variánsban szenved, ami nemcsak a lábait, hanem a karjait is megtámadta – írja a LADbible.

Olyan keserédes pillanat volt megkapni a diagnózist azután, hogy folyton azt hallgattam: csak szorongok. Pár hét alatt megváltozott az egész életem. Örülök, hogy végre van neve a bajomnak, de bárcsak bármi más lett volna, csak ne ez!

– mesélte összetörten.

A betegség sajnos folyamatosan súlyosbodik, és jelenleg nincs rá gyógymód. Phoebe éjszakánként speciális síneket visel a karján, hogy azok minél tovább használhatóak maradjanak.

Az emberek azt hiszik, csak nem tudok járni, vagy legalább nem gerincsérülés. De ez az, és folyamatosan romlik

– tette hozzá a tanárnő, aki most egy speciális kerekesszékre gyűjt, hogy méltóbb életet élhessen.