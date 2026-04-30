Elszólta magát Kiss Kriszta: tényleg szakítottak Stohl Andrással?

Lapunk is beszámolt már arról, ahogy egyre több az aggasztó jel Stohl András és Kiss Kriszta körül. A Nagy Ő legutóbbi évadában a színész kereste az igaz szerelmet, miután a kapcsolata véget ért feleségével, Vicával. Bár eleinte úgy tűnt, a felnőttfilmesként is ismert Kiara Lord lesz a befutó, Stohl András végül Kriszta mellett döntött. Azóta hónapok teltek el, és bár kezdetben minden jól alakult, jelenleg nagyon úgy fest, a páros időközben szakított.
Sokak szemében már az árulkodónak bizonyult, ahogy Buci és választottja arra jutottak, nem költöznek össze, majd egy idő után Kriszta A Nagy Duettbe sem kísérte el a zsűriként helyet foglaló színészt. Később Kriszta a Storynak árulta el, Stohl András egyéb elfoglaltság miatt nem tud ott lenni a születésnapján, noha állította, később majd bepótolják.
Ilyen előzmények után jött Hajdú Péter műsora, aminek Kiss Kriszta lesz a vendége, és ahol egy árulkodó mondat hagyta el a száját.
A kérdésedre visszatérve, hogy miért is vagyok egyedül
– kezdte válaszát Stohl András választottja.
A legtöbben ebből kiindulva máris elkönyvelték: a páros végül szakított egymással.
