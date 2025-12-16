Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kiderült, hogy melyek voltak a legnépszerűbb okostelefonok

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 15:06
A Telekomnál ezeket keresték leginkább novemberben.

Jelentősen, 24 százalékkal nőtt a mobiltelefonok értékesítése a Magyar Telekomnál a novemberi „cyber” hónap akció keretén belül. A lakossági ügyfelek legnagyobb része továbbra hűséggel vásárol készüléket, kihasználva az elérhető kedvezményeket és a részletfizetési lehetőséget – ez nem változott a novemberi kedvezményes időszakban sem. Az ügyfelek a múlt hónapban a szolgáltatásokhoz kapcsolódó készüléktámogatáson felül akár 44 ezer forint kedvezménnyel is vásárolhattak új mobilt, okosórát, tabletet, notebookot, TV készüléket, okosmonitort vagy meghatározott játékkonzolt.

Mit vettünk?

A legnépszerűbb mobilok a cyber novemberben 

  • belépő kategóriában a Samsung Galaxy A17, a Xiaomi Redmi 15C és a Honor 400 LITE voltak, 
  • míg a középkategória első három helyezettje a Samsung Galaxy A56, a Xiaomi 15T Pro5G és a Xiaomi 15T 5G. 
  • Csúcskategóriában és összességében is taroltak az iPhone készülékek: a kategória és a teljes novemberi értékesítés győztese az iPhone 17 Pro Max (256GB), a kategória másik két helyezettje pedig az iPhone 16 és 15 készülékek voltak. 
Nagyjából három évig használunk egy okostelefont átlagosan

Az online csatornák népszerűsége tovább nőtt: a novemberi forgalom duplázta az idei átlagos havi online értékesítést. Új rekordot döntött a felújított készülékek eladása is, a korábbi használt készülékeknél mért havi rekord másfélszeresére nőtt a múlt hónapban.

Meddig használjuk?

A hazai felnőtt lakosság által használt mobilkészülékek kora átlagosan 2,8 év, ami minimális elmozdulást jelent csupán az elmúlt 5 évben (2020: 3 év). Új készüléket a döntő többség (73%) akkor vásárol, ha az előző már nem működik megfelelően, ezen belül is előfordul, hogy az előző váratlanul, hirtelen meghibásodik (29% tapasztalt már ilyet). Körülbelül minden negyedik okostelefon használó (28%) az akkumulátoridő nem megfelelő teljesítménye esetén dönt új készülék vásárlása mellett. Vannak olyanok, akik a hűségidő lejártakor automatikusan új eszközt vásárolnak (12%), 5% pedig fix időközönként (pl. kétévente) vásárol új mobiltelefont.

Mi az, ami számít?

Új készülék kiválasztásánál a Magyar Telekom tapasztalatai szerint az akkumulátor kapacitása, a kamera funkciók, valamint a memória mérete a legfontosabb kiválasztási szempont. Várhatóan ezek a paraméterek a jövőben kiegészülnek az AI képesség meglétével – idén azonban ez még kisebb hangsúllyal jelenik meg az ügyfelek döntéseiben.

 

