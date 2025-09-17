Megtalálták az eltűnt túrázót a Pilisben!

Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 16:05
A túrázót kórházba szállították. A mentőcsapat a rendőrséggel együttműködve vizsgálta át a Dobogókő és Pilisszentkereszt közötti erdős területet.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat örvendetes hírt közölt a Facebook-oldalán, miután sikerült megtalálniuk a Pilisben eltűnt 87 éves férfit. Az idős úr egyedül indult kirándulni, ám a túra során eltévedt, balesetet szenvedett, és a telefonja is lemerült, így nem tudott segítséget kérni. 

A nap végére besötétedett, ami tovább nehezítette a helyzetét és a keresést is. A mentőcsapat a rendőrséggel együttműködve indult a felkutatására, és terepjárókkal kezdték el átvizsgálni a Dobogókő és Pilisszentkereszt közötti erdős területet. Nem sokkal hat óra előtt sikerült rábukkanniuk a férfira, akit a kiérkező mentők a kórházba szállítottak – számolt be róla az Origo.

Ezzel szemben a szintén eltűnt Kaszás Nikolett ügyében egyelőre nincs ilyen szerencsés fordulat. A hatóságok egyre inkább valószínűsítik, hogy bűncselekmény történhetett, és sajtóértesülések szerint a lány volt barátját már kihallgatták az ügyben.

 

 

