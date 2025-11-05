Csak tudni akarta, mennyi van a számláján, 3 millió forintot bukott

Az internetes csaló egy veszprémi lakost károsított meg több millió forinttal. Az elkövetőt két éven át keresték, európai körözést is kiadtak ellene.

Az internetes csalót Lengyelországban fogták el, a rendőrség júliusban kérvényezte az európai körözést

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Az internetes csaló rendőrkézre akadt

Egy veszprémi lakos 2023 májusának közepén tett feljelentést a rendőrségen egy ismeretlen elkövető ellen. Az illető a bankszámlája egyenlegét szerette volna ellenőrizni, ezért az interneten rákeresett a bankja honlapjára. A keresési találatok között rákattintott egy linkre, majd a megnyitott oldalon található QR-kódot mobiltelefonjával beolvasta. Ennek hatására egy hamis, adathalász weboldalra jutott, ahol a csaló megszerezte az internetbankjához szükséges belépési adatait, és így több mint 3 millió forintot utalt el a számlájáról.

A police.hu információi alapján a rendőrség széles körű nyomozást követően beazonosította a célszámla tulajdonosát, akinek holléte ismeretlen volt, ezért körözést adtak ki ellene. A veszprémi rendőrkapitányság kezdeményezésére a Veszprémi Járásbíróság júliusban európai elfogatóparancsot bocsátott ki a férfi ellen.

A 30 éves gyanúsítottat a lengyel hatóságok október 4-én elfogták és őrizetbe vették, majd október 31-én Magyarországra szállították, ahol a Veszprém vármegyei rendőrök vették át a további eljárás lefolytatására.