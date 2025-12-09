Figyelem! Azonnal kapcsold ki ezt a három beállítást az okostelefonodon, különben...

Az okostelefon használata a mindennapjaink részévé vált. Három egyszerű trükk segítségével pedig nagyban növelhetjük a biztonságát.

Az okostelefonok használata a mindennapjaink része, épp ezért fontos, hogy védjük a rajta lévő adatainkat / Fotó: 123rf.com

Az okostelefon védelmének fontosságára hívják fel a figyelmet

Bár mindannyian szeretjük azt gondolni, hogy értünk a technológiához, és tudjuk, mit kell tennünk, ha a készülékeink védelméről van szó, akadnak olyan tevékenységek, amelyeket anélkül hajtunk végre, hogy tudatában lennénk annak, ezzel veszélybe sodorjuk magunkat és az adatainkat. Világszerte több millió ember használ okostelefont minden egyes nap, és folyamatosan zajlanak rosszindulatú tevékenységek. 2024-ben a Certo által megosztott adatok szerint az adathalász csalások 83 százaléka kifejezetten a mobiltelefonokat célozta meg, és az okostelefonok 6,3 százalékára volt telepítve rosszindulatú alkalmazás.

Az utóbbi időben aggodalmat keltett a Signal titkosított üzenetküldő szolgáltatás, amelynek havi felhasználói száma állítólag már elérte a 70 milliót. Az év elején a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) jelentést tett közzé, amelyben kijelentette, hogy „sebezhetőséget” találtak a Signalban, erről akkoriban a CBS News is beszámolt, ezért arra figyelmeztették az embereket, hogy ne küldjenek „kompromittáló” tartalmakat az alkalmazáson keresztül.

Mindamellett, hogy megbizonyosodunk arról, hogy az általunk használt üzenetküldő szolgáltatások biztonságosak, más lépéseket is megtehetünk annak érdekében, hogy az okostelefonjaink és a személyes adataink biztonságban maradjanak: ennek egyik módja az, hogy kikapcsoljuk az alábbi három beállítást a készülékeken.

Nyilvános Wi-Fi

Az NSA szerint mindenáron kerülni kell a nyilvános Wi-Fi használatát, ezért arra ösztönözte a felhasználókat, hogy inkább személyes vagy vállalati Wi-Fi-kapcsolatokat válasszanak, mivel azok jóval biztonságosabbak.

„Ha a felhasználók úgy döntenek, hogy nyilvános Wi-Fi-hez csatlakoznak, akkor óvintézkedéseket kell tenniük” – figyelmeztetett az NSA.

A nyilvános Wi-Fi-n keresztül küldött adatok – különösen az olyan nyilvános Wi-Fi-n, amelyhez nem szükséges jelszó –, sebezhetőek a lopás vagy a manipuláció szempontjából. Még ha egy nyilvános Wi-Fi-hálózat jelszót is igényel, előfordulhat, hogy nem titkosítja a rajta átmenő forgalmat

– tette hozzá az ügynökség.