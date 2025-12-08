Így kémkedik utánad a Microsoft januártól: a főnököd tudni fogja, dolgozol-e vagy sem!

Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 11:30
Van egy rossz hírünk! A Microsoft Teams bekeményít. Ennek az újításnak nem sokan fognak örülni!

Olyan fejlesztést vezet be a Microsoft Teams, aminek a munkavállalók nem különösebben fognak örülni. A főnökök annál inkább.

Kétes újítást vezet be a Microsoft Teams.
A Microsoft Teams nem csak tudja majd, de mindenkinek meg is mutatja, épp hol vagy Fotó: Unsplash

Minden tech-vállalt célja, hogy a felhasználók folyamatosan elégedettek legyenek a termékével, ezért újabb és újabb fejlesztéseket eszközölnek, újításokat vezetnek be. Van, ami telitalálat, és bizony akad olyan is, ami nem annyira nyeri el a többség tetszését. Erős a gyanúnk, hogy a következő is ez utóbbi kategóriát fogja erősíteni, ugyanis a Teams gyakorlatilag le fog mindenkit buktatni, aki el akar lógni a munkából.

Microsoft Teams-újítás, aminek kizárólag a főnökök örülnek majd, a beosztottak nem

A Microsoft népszerű csevegő-munkaszervező programja, melyet elsősorban céges környezetben használnak, a jövőben azt is megmutatja automatikusan, hogy a felhasználók pontosan hol vannak az irodában, ha a céges wifi-hálózaton tartózkodnak – és persze azt is mutatja, ha valaki épp nem azon a hálózaton van.

A Microsoft szerint ez növeli a céges hatékonyságot és megkönnyíti a munkatársak együttműködését, főleg nagyobb cégek esetében, hiszen ezzel a funkcióval könnyedén megtalálhatunk egy-egy kollégát. Sokan azonban már most úgy érzik, hogy ezt inkább a főnökség fogja majd használni, hogy monitorozzák a dolgozók jelenlétét.

Jó hír, hogy az új funkció eredetileg már most decemberben bevezetésre került volna, a jelenlegi állás szerint azonban majd csak 2026 januárjában jelenik meg. A rossz hír: Windows és Mac platformokon egyaránt bevezetésre kerül, azaz nincs menekvés előle – figyelmeztetnek a szakértők.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
