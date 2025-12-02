Rossz hírt kaptak a Netflix-felhasználók: ennek az újításnak sokan nem örülnek majd!

Könnyen lehet, hogy sok Netflix-előfizető fog elmormolni magában egy-egy szitokszót a friss hírek hallatán: a streamingszolgáltató ugyanis egy sokak által kedvelt és használt funkciót vezet ki, méghozzá különösebb bejelentés nélkül.

Sokan nem fognak örülni a Netflix újításának Fotó: Unsplash

Bekeményít a Netflix: vehetsz új okostévét!

Nem különösebben hirdették az újítást, az egyszerűen a Netflix súgóoldalán jelent meg: a tévé mobilappjának frissítése után már nem lesz elérhető a Tükrözés opció, azaz innentől bármennyire is szeretnénk, nem élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy a telefonunkon futó alkalmazásból indítunk el valamilyen Netflix-filmet vagy sorozatot, és azt a tévére tükrözve nagyképernyőn nézzük. Ez az okos kis funkció eddig azoknak jelentett nagy segítséget, akiknek régebbi típusú tévéje volt, amin még nem futott a Netflix alkalmazása, ugyanakkor mégsem elégedtek meg azzal, hogy az okostelefonjuk aprócska kijelzőjén nézzék a kiválasztott tartalmat.

Sajnos úgy tűnik, hogy innentől már csak azok netflixezhetnek tévén, akiknél az app közvetlenül a tévén fut. A sokak számára kellemetlen újításról beszámoló Android Authority hozzáteszi: ugyan van pár modell, ahol elérhető lesz továbbra is a tükrözés, mint lehetőség, ez a végeredményen nem változtat, azaz a nagy többség dönthet, hogy lemond a nagyképernyős netflixezésről, vagy pedig vásárol (nem kevés pénzért) egy olyan készüléket, ami támogatja a Netflixet.

Ez a szigorítás egyébként csak az Android rendszerű okostelefont használókat érinti. Az iPhone-osok már korábban "kiestek": náluk már 2019-ben megszűnt az úgynevezett AirPlay-támogatás, ami az a Netflix-tartalmak almás készülékről tévére tükrözését jelentette.

Nem jött be az arculatváltás sem a felhasználóknak

Noha eleinte a Netflix mondhatni egyeduralkodónak számított a streamingplatformok között, az utóbbi időben több olyan döntést hoztak, hogy megerősítsék megkopott vezetői pozíciójukat, ami bizony nem aratott osztatlan sikert a felhasználók körében. Kétségtelenül ilyen volt a reklámokkal teli Netflix-előfizetés bejelentése, és ilyen volt a nyár eleji arculatváltás is, ami sokak torkán akadt fenn.