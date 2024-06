Magyarországra is jön az ingyenes Netflix – de komoly ára lesz!

Lassan már annyi streaming-szolgáltató van, hogy követni is nehéz, ki mennyiért épp milyen slágersorozatot kínál. Szelektálni pedig még nehezebb, ha pedig a Netflix-előfizetésünk mellé szeretnénk Maxot, Disney pluszt, Amazont, meg még ki tudja, mit, igencsak borsos árat szurkolhatunk le érte hónapról hónapra. Ezt alighanem a szolgáltatók is tudják, valamint azt is érzik, hogy manapság már nem nő olyan rohamosan az előfizetők száma, mint korábban. Sőt, néha épp csökken. Most épp az ingyenes Netflix híre tartja lázban a sorozatfüggőket. Vajon hazánkban is elérhető lesz? És mit is jelent az ingyenesség valójában? Hol van benne a buktató? Összeszedtünk mindent, amit tudni érdemes.

Jön az ingyenes Netflix. De jó ez nekünk? Fotó: Pexels

Tényleg ingyenes lesz a Netflix?

Tisztázzuk a legelején: nem lesz ingyenes a Netflix, tehát az a csomag, amiért eddig 2500 vagy 3500 forintot fizettünk, az továbbra is ennyibe fog kerülni – legfeljebb emelnek rajta. Ugyanakkor azt tervezik, hogy bevezetnek egy új csomagot, mely valóban ingyenes lesz, ugyanakkor ennek is "meg lesz az ára", hiszen a havidíj hiánya fejében el kell viselnünk a reklámokat. Hogy mennyit, azt jelenleg még nem tudni. Azaz érdemes megfontolni, mi a kecsegtetőbb: nulla forintért nézni a kedvenc sorozatainkat és elfogadni, hogy ezért cserébe végig kell ülnünk pár reklámot is, vagy pedig fizetni a reklámmentességért – ahogy azt jelenleg is tesszük. Persze továbbra is alá kell húznunk, hogy hivatalos bejelentés még nincs, csak szakmai berkeken belül elhangzó pletykák, tehát biztosra még semmit sem vehetünk – ugyanakkor az is igaz, hogy az ilyen előrejelzések jó része, mint amiről most a TechRadar is ír, be szokott válni.