Szabó Ádám: „Végigvisszük ezt az egészet”

Szabó Ádám és Szabó Jennifer kapcsolata mindenki számára példaértékű lehet, a pár kisfia 2025 májusának végén látta meg a napvilágot. Az énekes elárulta, szinte fürdőznek a boldogságban és alig tudnak betelni Ádinnal. De hogyan telnek most a napjaik és miként élték meg az ünnepeket, immáron hárman?
A kis Ádin úgy fejlődik, ahogy a nagy könyvben meg van írva, édesapja elmondása szerint minden státuszvizsgálaton pozitív visszajelzést kapnak a védőnőtől. „Szerencsére minden rendben van, egészségügyileg és mozgás tekintetében is. Nemrég kezdett kúszni, mászni, persze még nem teljesen, de már hason is nagyon szépen tartja magát, illetve aludni is hagy minket” – meséli lelkesen Szabó Ádám. Bár nyilván vannak napok, amikor a baba óránként felkel, azért olyan esetekben is nagyon gyorsan meg tudják nyugtatni és vissza tudják altatni.
A kezére támaszkodva nagyon sokat figyeli a kiskutyáinkat. Egyelőre még nem érintkezik velük, a nappalin belül el vannak zárva. Ez egy tudatos döntés volt, mert Jennivel úgy gondoljuk, hogy egészségügyi szempontból biztonságosabb, ha az első fél évben még nincsenek túl közel egymáshoz, például azért, hogy a kutyák ne nyalogassák meg az arcát. Lassan viszont már lehet, hiszen annál jobb lesz az immunrendszere, ha kutyák közé is kerül. Nagyon érdeklődik irántuk, annyira mosolyog rájuk, szinte csillog a szeme; már ezért megérte, hogy velünk van ez a két tacsi. Örülünk neki, hogy nem fél tőlük és valószínűleg állatbarát lesz
Az énekes korábban a Borsnak adott interjújában elmesélte, hogy kisfiának már születése előtt is sokat énekeltek és örömmel tapasztalták, hogy érkezése után is megismerte a hangjukat, jó szokásukat pedig azóta sem hagyták el.
„Nagyon sokat énekelünk neki mindketten és azt vesszük észre, hogy amikor berakunk egy zenét, akkor arra nem figyel annyira, mintha a mi énekhangunkat hallgatja. Elképesztő látni rajta, ahogy mosolyog és felismeri, hogy ez nem beszéd. Ez nekem zenészként, meg énekesként iszonyatosan jó visszajelzés, hogy valószínűleg őt is érdekli a zene. Nagyon várom, hogy kiderüljön, milyen a hallása, vagy hogy lesz-e kedve zenélni, esetleg hangszeren játszani.”
Szabó Ádám és felesége mindenben számíthatnak egymásra és a baba körüli teendőket is megosztják egymás között. „Jó érzés, hogy ő is olyan anyuka, aki ennyire jól érzi magát édesanyaként és így szereti a kisfiát.
Jenni nagyon jól van, látom rajta, hogy boldog. A gyerekvállalás előtt sokat beszélgettünk és megígértük egymásnak, hogy bármi történjék is, mi végigvisszük ezt az egészet, tűzön vízen át, mi csak így adunk életet egy gyermeknek. Annyi hiányos család van, szeretnénk, ha a miénk teljes lenne és érzelmileg is egészségesen nőne fel ez a kisfiú.”
Ádámék a Szentestét hármasban töltötték, utána azonban fellépésekkel teltek Ádám estéi, mint mondja, most utolja vállalták be, hogy így legyen, a jövőben azonban már változtatni szeretne ezen, amikor kisfia már jobban érzékeli az ünnepek fontosságát.
Még ha keveset is alszom néha, egyáltalán nem érzem fáradtnak magam, mert a feleségemtől és a kisfiamtól akkora szeretetcsomagot kapok, mielőtt elmegyek itthonról, hogy teljesen feltöltődve érkezem a fellépéseke. Régóta vágytam rá, hogy apa lehessek, sejtettem, hogy egy csoda lesz, de hogy ilyen érzelmi dimenziókat nyit meg előttem, arra nem számítottam.
Szabó Ádám testvérééknél egyébként szintén 2025-ben érkezett meg az első baba, Ádin és Csongi között másfél hónap van, így az elmúlt karácsony tényleg történelmi volt, igazi érzelmi cunami a családban. Az énekes elárulta, hogy testvérével nagyon jóban vannak és nincs közöttük rivalizálás, mivel mindketten nagyon felnézek a másikra. „Ő fogorvos és nagyon tisztelem, hogy ennyi mindent elért már a szakmában. Szoros a viszony, mindig ki szoktuk kérni egymás véleményét, hogy ki-hogyan csinálja a dolgokat a baba körül.
Fontosak számunkra a hagyományok, karácsonykor például szerettük, amikor a Jézuska csengetett és be lehetett menni abba a szobába, ahol a karácsonyfa volt, gyerekként mindig nagyon izgalmas volt, ámulatba ejtett. A mai napig ez a csengőszó egy nosztalgikus érzés. Hiszünk Istenben, Ádint is eszerint fogjuk nevelni.
Ádám tiszta szívből úgy érzi, hogy élete legboldogabb időszakát éli, szilveszterkor sincs igénye bulizásra, fellépése után rohant haza a családjához „Három éve nem iszom és nem is dohányzom, nem is vágyom már rá.
Hozzászoktam az egészséges életmódhoz és tényleg a család lett az első. Nagyon jó dolog apának lenni.”
