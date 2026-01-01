Szabó Ádám: „Végigvisszük ezt az egészet”

Szabó Ádám és Szabó Jennifer kapcsolata mindenki számára példaértékű lehet, a pár kisfia 2025 májusának végén látta meg a napvilágot. Az énekes elárulta, szinte fürdőznek a boldogságban és alig tudnak betelni Ádinnal. De hogyan telnek most a napjaik és miként élték meg az ünnepeket, immáron hárman?

Szabó Ádám és felesége, Jennifer mindent megadnak kisfiuknak és rengeteget énekelnek neki (Forrás: Szabó Ádám és Szabó Jennifer)

Szabó Ádám kisfia igazi álombaba

A kis Ádin úgy fejlődik, ahogy a nagy könyvben meg van írva, édesapja elmondása szerint minden státuszvizsgálaton pozitív visszajelzést kapnak a védőnőtől. „Szerencsére minden rendben van, egészségügyileg és mozgás tekintetében is. Nemrég kezdett kúszni, mászni, persze még nem teljesen, de már hason is nagyon szépen tartja magát, illetve aludni is hagy minket” – meséli lelkesen Szabó Ádám. Bár nyilván vannak napok, amikor a baba óránként felkel, azért olyan esetekben is nagyon gyorsan meg tudják nyugtatni és vissza tudják altatni.

A kezére támaszkodva nagyon sokat figyeli a kiskutyáinkat. Egyelőre még nem érintkezik velük, a nappalin belül el vannak zárva. Ez egy tudatos döntés volt, mert Jennivel úgy gondoljuk, hogy egészségügyi szempontból biztonságosabb, ha az első fél évben még nincsenek túl közel egymáshoz, például azért, hogy a kutyák ne nyalogassák meg az arcát. Lassan viszont már lehet, hiszen annál jobb lesz az immunrendszere, ha kutyák közé is kerül. Nagyon érdeklődik irántuk, annyira mosolyog rájuk, szinte csillog a szeme; már ezért megérte, hogy velünk van ez a két tacsi. Örülünk neki, hogy nem fél tőlük és valószínűleg állatbarát lesz

Szabó Ádám kisfiával és feleségével nagyon boldog, Ádinnal vált igazán teljessé a családjuk (Fotó: Szabó Ádám és Szabó Jennifer)

Szabó Ádám rengeteget énekel kisfiának

Az énekes korábban a Borsnak adott interjújában elmesélte, hogy kisfiának már születése előtt is sokat énekeltek és örömmel tapasztalták, hogy érkezése után is megismerte a hangjukat, jó szokásukat pedig azóta sem hagyták el.

„Nagyon sokat énekelünk neki mindketten és azt vesszük észre, hogy amikor berakunk egy zenét, akkor arra nem figyel annyira, mintha a mi énekhangunkat hallgatja. Elképesztő látni rajta, ahogy mosolyog és felismeri, hogy ez nem beszéd. Ez nekem zenészként, meg énekesként iszonyatosan jó visszajelzés, hogy valószínűleg őt is érdekli a zene. Nagyon várom, hogy kiderüljön, milyen a hallása, vagy hogy lesz-e kedve zenélni, esetleg hangszeren játszani.”

Szabó Ádám és felesége mindenben számíthatnak egymásra és a baba körüli teendőket is megosztják egymás között. „Jó érzés, hogy ő is olyan anyuka, aki ennyire jól érzi magát édesanyaként és így szereti a kisfiát.