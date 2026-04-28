Fontos elhatározásra jutott Szabó Ádám és felesége: Jöhet a második baba!

Szabó Ádám élete hatalmasat fordult az elmúlt években: feleségül vette élete szerelmét, majd édesapa lett. Ádin hamarosan egy éves lesz, a népszerű zenész most őszintén mesélt a Borsnak a hit erejéről, és arról, hogy Jenniferrel már a második babát tervezgetik.

Szabó Ádám felesége, Jennifer tavaly májusban hozta világra első gyermeküket, Ádint (Fotó: László Szabolcs)

Szabó Ádám: „Éreztem a Jóisten jelenlétét”

Idén lesz három éve, hogy Ádám és Jennifer örök hűséget fogadtak egymásnak a budavári Mátyás-templomban, életük azóta is egy véget nem érő tündérmese. Az esküvő nemcsak a papír miatt volt fontos számukra, hanem mély vallásosságuk miatt is. Ádám a mai napig beleborzong, ha visszagondol arra a napra, amikor kimondták az igeneket. „Éreztem a Jóisten jelenlétét, és tényleg be tudom az életem egyik legszebb napjának" – vallotta be Ádám a Borsnak, hozzátéve, hogy az igazi csoda tavaly május 30-án történt, amikor megszületett első közös gyermekük, Ádin.

Jöhet a második baba!

Szabó Ádám gyereke, Ádin hamarosan egyéves lesz, és a szülők már most nosztalgiával gondolnak vissza az első hónapokra. „Az apaság, a szülővé válás egy csodálatos dolog. Azt hiszem, ilyenkor tapasztalja meg az ember, milyen gyorsan szalad az idő. Minden nap sokkal gyorsabb. Pont beszéltük a feleségemmel, hogy visszasírjuk azt az időszakot, amikor még tényleg be kellett pólyázni, a kiságyban aludt, és annyira magatehetetlen volt. Gyönyörű időszak volt, és annyira hiányzik nekünk” – mesélte Ádám. A fiatal szerelmespár élvezi a szülőség minden percét, a kérdésre, hogy terveznek-e kistestvért Ádinnak, az énekes sokatmondó választ adott.

Ezt is a Jóistenre bízzuk, viszont nyilván ehhez mi is kellünk. Ádin egészséges lett, és mi is egészségesen élünk, úgyhogy ha úgy alakul, akkor nyilván tervben van, mert nagyon szeretnénk, mert Ádint is szeretjük, és úgy gondoljuk, hogy egy tesó az biztos, hogy jól jönne neki.

Ádám hozzátette, hogy a döntés természetesen a feleségén is múlik, hiszen Jennifer hordja ki és hozza világra a csöppséget, de ők abszolút nyitottak a családbővítésre.

Szabó Ádám esküvője 2023-ban volt (Fotó: hot! magazin)

Szeptemberben lesz Ádin keresztelője

A család életében a hit központi szerepet játszik, így nem meglepő, hogy Ádin keresztelőjét is nagy gonddal szervezik. A ceremóniára várhatóan szeptember környékén kerül sor. Érdekesség, hogy Ádám nemrég lett az öccse kisfiának, Csonginak a keresztapja, és a viszonzás sem marad el: „A keresztelő szeptember környékén lesz, számunkra nagyon fontos, hogy a kisfiam is meg legyen keresztelve. Az öcsém lesz a keresztapukája Ádinnak” - árulta el büszkén.